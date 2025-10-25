Ukraine tiết lộ số lượng tên lửa siêu vượt âm Nga đã khai hỏa

Ukraine đã chịu thiệt hại đáng kể từ các vụ tập kích của Nga (Ảnh: Kyiv Post).

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 25/10 rằng kể từ đầu năm đến nay, Nga đã phóng khoảng 770 tên lửa đạn đạo và hơn 50 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal vào Ukraine.

Ông Zelensky viết trên Telegram: “Đêm nay, Nga lại tập kích, lần này bằng hàng chục UAV và 9 tên lửa đạn đạo. Kiev đã bị tập kích bằng tên lửa".

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng những cuộc tập kích như vậy cho thấy Ukraine rất cần các hệ thống phòng không Patriot. Ông kêu gọi các đồng minh tiếp tục hợp tác, không nên "bỏ mặc một mình Ukraine".

"Mọi việc đều có thể thực hiện được: Các đối tác có những hệ thống cần thiết và có thể giúp bảo vệ Ukraine ngay lúc này", ông viết, kêu gọi Mỹ, châu Âu và các nước G7 hành động để đáp trả các tên lửa của Nga.

Trong khi đó, người đứng đầu Cục Tình báo Chính của Ukraine (HUR), Kyrylo Budanov, cáo buộc rằng Nga đang tìm cách khiến Ukraine rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn, nhằm gây ảnh hưởng tới sự ổn định trong xã hội.

Theo ông, những người Ukraine khá giả có thể đối phó với tình trạng mất điện bằng pin dự trữ và máy phát, còn những người thu nhập thấp thì dễ bị ảnh hưởng nhất. Điều đó có thể gây ra những bất ổn trong xã hội Ukraine.

"Nga muốn Ukraine rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn vì họ tin rằng điều đó sẽ tạo ra sự bất mãn trong xã hội", ông cáo buộc.

Rạng sáng 25/10, Nga mở một đợt tập kích lớn trên khắp Ukraine, nhắm vào các khu vực Kiev, Kharkov và Dnipropetrovsk bằng tên lửa đạn đạo và UAV. Tại Kiev, mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn đã làm hư hại các tòa nhà và làm vỡ cửa kính. Ngoại ô Kharkov bị tập kích sau nửa đêm, truyền thông địa phương ghi nhận khoảng 15 tiếng nổ.

Theo Lực lượng Không quân Ukraine, Nga đã phóng 9 tên lửa đạn đạo Iskander-M cùng 62 UAV Shahed và Geran trong đêm. Phòng không Ukraine bắn hạ hoặc vô hiệu hóa được 4 tên lửa và 50 UAV, nhưng vẫn có 5 tên lửa và 12 UAV đánh trúng 11 mục tiêu trên khắp đất nước.

Trong một diễn biến khác, Thống đốc vùng Belgorod của Nga cho biết hôm 25/10 rằng Ukraine đã tập kích một con đập trên hồ chứa địa phương, gây ra thiệt hại.

Trong một tuyên bố trên Telegram, ông Vyacheslav Gladkov nói rằng nếu các cuộc tập kích vào con đập tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt có thể xảy ra, và ông khuyến cáo cư dân ở một số khu vực thuộc 2 khu định cư biên giới Shebekino và Bezlyudovka nên rời khỏi nhà đến nơi tạm trú an toàn.

Vùng Belgorod giáp với vùng Kharkov ở phía đông Ukraine, và đã nhiều lần bị lực lượng Kiev nhằm mục tiêu kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ 121 UAV của Ukraine trong đêm, bao gồm 7 chiếc đang bay về hướng Moscow.

Trong vài tuần gần đây, Ukraine đã mở một chiến dịch tập kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, gây ảnh hưởng tới một phần công suất lọc dầu của phía Moscow.