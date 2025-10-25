HIEUTHUHAI, Jack bị điểm tên nghệ sĩ lệch chuẩn văn hóa

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Âm nhạc, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TPHCM cùng các cơ quan báo chí yêu cầu đẩy mạnh định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhận định, gần đây, một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng.

Trong đó có trường hợp biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Điển hình là trường hợp ca sĩ Jack J-97 (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn), trong ca khúc được trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội có các câu hát, ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn.

Jack biểu diễn trong đêm nhạc hôm 16/10 tại Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Công văn cũng nêu ví dụ về các trường hợp rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) trong bài Sự nghiệp chướng; rapper Gducky (Đặng Mai Việt Hoàng) với bài Miền mộng mị; HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu) với bài Trình; Andree (Bùi Thế Anh) và Bình Gold (Vũ Xuân Bình) với bài Em iu; Hoàng Tôn (Nguyễn Hoàng Tôn), Andree và Tinle (Đặng Tuấn Anh) với bài CLME; Andree với bài Kẹo; Bray (Trần Thiện Thanh Bảo) và Đạt G (Nguyễn Tấn Đạt) với bài Cao ốc 207...

Những biểu hiện âm nhạc như trên làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật, chuẩn mực ứng xử văn hóa; ảnh hưởng suy nghĩ, hành động, nhất là trong giới trẻ và cái nhìn của công chúng về hình ảnh nghệ sĩ.

Thực trạng này cho thấy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước; tổ chức nghề nghiệp; Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TPHCM; các cơ quan báo chí và giới văn nghệ sĩ nhằm kịp thời định hướng, chấn chỉnh, xây dựng môi trường văn hóa nghệ thuật lành mạnh, nhân văn, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc.

HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu) bị điểm tên vì ca từ lệch chuẩn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác, phát hành sản phẩm âm nhạc, nhất là thể loại rap và nhạc lan truyền trên mạng xã hội; các chương trình âm nhạc tại các điểm biểu diễn như phòng trà, chương trình âm nhạc xã hội hóa do tư nhân đứng ra tổ chức; các chương trình âm nhạc, sự kiện ngoài không gian công cộng... trên địa bàn thành phố phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực văn hóa.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Thanh tra TPHCM thanh tra, xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực biểu diễn, quảng bá các sản phẩm phi văn hóa; chủ trì, phối hợp Hội Âm nhạc TPHCM, Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM tổ chức các chương trình, chuyên đề tuyên truyền, định hướng sáng tạo nghệ thuật, nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ.

Ngoài ra, sở phải kịp thời tham mưu UBND TPHCM các giải pháp quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp sáng tác, biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc phản cảm, lệch chuẩn, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa; biểu dương, khen thưởng những ca sĩ, nghệ sĩ có sáng tác hay, sáng tạo, mang tính giáo dục, lan tỏa giá trị văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh, có cống hiến cho xã hội.

Sở cần cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của thành phố.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị Hội Âm nhạc TPHCM tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, định hướng sáng tác và biểu diễn đảm bảo chuẩn mực, nhằm nâng cao ý thức văn hóa, trách nhiệm xã hội cho hội viên, nhất là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm trao đổi về văn hóa ứng xử trong sáng tác và biểu diễn âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ nghệ thuật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và lan tỏa giá trị chân - thiện - mỹ.

Đơn vị cần tăng cường công tác kết nạp hội viên là nghệ sĩ tự do đang hoạt động trên địa bàn thành phố nhằm định hướng sáng tác, biểu diễn đúng đắn cho lực lượng nghệ sĩ trẻ.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TPHCM được yêu cầu phát huy vai trò định hướng, phản biện, thẩm định chuyên môn; có các bài viết, công trình nghiên cứu và tọa đàm về thực trạng ngôn ngữ, ca từ, hành vi ứng xử trong âm nhạc hiện nay.

Các cơ quan báo chí, truyền thông cần tăng cường bài viết, chuyên trang, chuyên mục nhằm định hướng thẩm mỹ nghệ thuật, nâng cao nhận thức văn hóa, góp phần xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với công chúng và xã hội.