Loạt dự án bất động sản hàng chục nghìn tỷ đồng đủ điều kiện huy động vốn

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa công bố danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã có thông báo đủ điều kiện huy động vốn thông qua việc góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức… từ ngày 1/8/2024 đến nay.

Trong đó, dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại phường Hải Vân được huy động với số vốn lớn nhất, lên đến 16.850 tỷ đồng.

Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân dưới chân đèo Hải Vân, được huy động 16.850 tỷ đồng (Ảnh: Công Bính).

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 512ha, có tổng vốn đầu tư khoảng 44.000 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch và đô thị khu vực phía Bắc thành phố Đà Nẵng.

Đứng thứ 2 là dự án Khu đô thị mới Thuận Phước - Đà Nẵng tại phường Sơn Trà, được huy động 2.139 tỷ đồng.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 11.500 tỷ đồng, hướng tới hình thành khu đô thị hiện đại, thông minh, tích hợp đầy đủ tiện ích cao cấp phục vụ nhu cầu ở, thương mại, dịch vụ, giải trí, văn hóa và du lịch.

Dự án huy động ít nhất là Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1) tại phường Bàn Thạch với 651 tỷ đồng.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng lưu ý bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Chủ đầu tư không được phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được nhà nước giao làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng lưu ý chủ đầu tư phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào mục đích để phát triển nhà ở và thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, không được sử dụng vốn đã huy động cho dự án khác hoặc mục đích khác.

Trường hợp chủ đầu tư dự án đã thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án, phải thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp hoặc rút bớt tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, chủ đầu tư đảm bảo tổng vốn được huy động theo các hình thức và vốn chủ sở hữu phải có không vượt quá tổng vốn đầu tư dự án, bao gồm cả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà chủ đầu tư phải nộp theo quy định của pháp luật về đất đai.