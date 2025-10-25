Hé lộ dàn MC dẫn chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 25

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ diễn ra vào sáng 26/10, quy tụ bốn “nhà leo núi” gồm: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè - Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

4 điểm cầu truyền hình địa phương sẽ được dẫn dắt bởi những MC quen thuộc trên sóng VTV. MC Đức Bảo (SN 1987) dẫn tại điểm cầu Nhà hát Sông Hương (Huế). Điểm cầu Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa) do MC Công Tố đảm nhận. MC Mù Tạt hứa hẹn mang tới nhiều tiếng cười cho điểm cầu ở Cổng Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội). Điểm cầu Công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp) sẽ do MC Phí Linh dẫn dắt.

Bên cạnh đó, như thường lệ, tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), nơi diễn ra cuộc thi, vị trí host vẫn thuộc về hai gương mặt quen thuộc - BTV Khánh Vy và BTV Ngọc Huy.

MC Đức Bảo

MC Đức Bảo là một trong những gương mặt gắn bó lâu năm với chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Năm nay, anh dẫn điểm cầu ở Huế, cổ vũ cho thí sinh Lê Quang Duy Khoa.

Sinh năm 1987, từng dẫn Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3 cùng nhiều chương trình quốc gia, Đức Bảo được khán giả yêu mến nhờ phong cách dẫn chuẩn mực, duyên dáng và khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát.

Trên trang cá nhân, nam MC chia sẻ: “9 năm trước, cũng ở Huế, cũng là Đức Bảo dẫn đoàn và Huế đã về đến đích, lên đến đỉnh thật. Năm nay, thử xem có "mát tay" lần nữa không nhé? Riêng câu hỏi này tôi xin mạnh dạn đặt ngôi sao hy vọng".

Là cựu học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tốt nghiệp ngành Điện tử - Viễn thông (Đại học Bách khoa Hà Nội), Đức Bảo được xem là minh chứng điển hình cho một hành trình “rẽ lối” thành công sang lĩnh vực truyền hình.

Giải Nhất Én Vàng 2013 đánh dấu bước ngoặt giúp anh khẳng định vị thế MC chuyên nghiệp. Đây cũng là lần thứ 5 Đức Bảo góp mặt trong trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia.

MC Phí Linh

Với MC Phí Linh, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò người dẫn điểm cầu trực tiếp. Nữ MC sinh năm 1989 sẽ xuất hiện tại Công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp) - quê hương của thí sinh Nguyễn Nhựt Lam.

Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phí Linh là gương mặt quen thuộc của VTV qua hàng loạt chương trình như: Giọng hát Việt, Bài hát yêu thích, The Debut - Dự án số 1, Quán thanh xuân, Quán âm nhạc hay Thời trang và cuộc sống... Cô từng giành ngôi Á quân Cầu vồng 2012 và được vinh danh là MC ấn tượng tại VTV Awards 2022.

Sở hữu phong thái tự tin, duyên dáng cùng khả năng dẫn song ngữ linh hoạt, Phí Linh được khán giả yêu mến bởi chất giọng truyền cảm và cách kết nối cảm xúc chân thành. Lần ra mắt của Phí Linh tại Đường lên đỉnh Olympia hứa hẹn mang tới làn gió mới, tiếp thêm năng lượng và cổ vũ cho khán giả miền Tây trong trận chung kết năm nay.

MC Mù Tạt

MC Huyền Trang (SN 1993), được khán giả quen gọi với biệt danh Mù Tạt, sẽ dẫn điểm cầu Hà Nội tại Cổng Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long, cổ vũ cho thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh.

Sắc sảo, duyên dáng và tràn đầy năng lượng, Mù Tạt là gương mặt quen thuộc của VTV qua các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Trời sinh một cặp... Dù học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Mở Hà Nội, cô lại bén duyên với truyền hình và nhanh chóng trở thành một trong những MC được yêu thích bởi phong cách dẫn hóm hỉnh, tự nhiên và gần gũi.

Ngoài công việc dẫn chương trình, Mù Tạt còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, từng góp mặt trong các bộ phim như 5S Plus Online, Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen...

Sau lần dẫn dắt điểm cầu Hải Phòng tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023, sự trở lại của Mù Tạt ở điểm cầu Hà Nội năm nay hứa hẹn sẽ mang đến bầu không khí sôi động, trẻ trung và truyền cảm hứng cho cổ động viên cũng như thí sinh Bảo Khánh trên hành trình chinh phục đỉnh Olympia.

MC Công Tố

Với MC Công Tố, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đánh dấu lần thứ hai anh đảm nhận vai trò MC tại điểm cầu trực tiếp.

Chia sẻ với VTV, nam MC từng cho biết, không chỉ riêng anh mà các MC của chương trình đều mang tâm thế như chính mình đang đi thi. “Chương trình có nhiều điểm cầu nên thời gian phải chính xác từng giây. Nhưng đôi khi điểm cầu trước bị lố thời lượng, mình buộc phải rút ngắn sóng, vừa đảm bảo tiến độ vừa phải truyền tải đủ nội dung và cổ vũ tinh thần cho thí sinh. Dù thế nào, cảm xúc chân thật ở thời điểm đó luôn là điều đáng được trân trọng”, Công Tố nói.

Công Tố (SN 1991) là một trong những gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 18 tuổi, Công Tố ghi dấu ấn qua nhiều chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Ghế không tựa, Khách sạn 5 sao, Chung cư 22+... Với phong cách dẫn gần gũi, năng động, anh từng giành cú đúp giải thưởng tại Cầu vồng 2012 (MC được yêu thích nhất và MC xử lý tình huống tốt nhất), sau đó đoạt danh hiệu Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards.

Bên cạnh công việc dẫn chương trình, Công Tố còn đảm nhận vai trò biên tập, sản xuất và giảng dạy kỹ năng dẫn. Anh ghi dấu ấn với hình ảnh một MC đa năng, luôn giữ năng lượng tích cực và tinh thần cầu thị trong nghề.

Bộ đôi Khánh Vy - Ngọc Huy tại trường quay S14

Tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, bộ đôi BTV Ngọc Huy và BTV Khánh Vy tiếp tục đảm nhiệm vai trò MC chính của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Ngọc Huy (SN 1988) là cựu học sinh chuyên Toán - Tin, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), tốt nghiệp Học viện Ngoại giao. Anh được khán giả yêu mến nhờ phong cách dẫn dí dỏm, linh hoạt và khả năng khuấy động không khí trường quay. Với lối ứng biến thông minh và hài hước, Ngọc Huy còn được các thí sinh gọi vui là “vựa muối” của Olympia.

Khánh Vy (SN 1999) là MC trẻ nhất của chương trình. Cô là cựu học sinh THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), tốt nghiệp loại giỏi của Học viện Ngoại giao và giành học bổng toàn phần Thạc sĩ của Chính phủ Anh năm 2023. Với phong cách dẫn tự nhiên và truyền cảm, Khánh Vy ghi dấu ấn với khán giả là một MC trẻ tài năng.

Ảnh: Facebook nhân vật