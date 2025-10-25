Á hậu Quỳnh Châu lấy chồng doanh nhân, mẹ xúc động dặn dò trong lễ vu quy

Sau nghi thức tại nhà thờ sáng 25/10, Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng chú rể Phát Nguyễn và hai bên gia đình có mặt tại tư gia nhà gái để làm lễ vu quy. Không gian buổi lễ được trang trí với tông đỏ chủ đạo, điểm xuyết nhiều hoa tươi.

"Tôi muốn không gian vừa phải, đủ đẹp và chỉn chu nhưng vẫn giữ nét thân thuộc. Chính không khí ấm cúng của gia đình mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc trong ngày trọng đại", cô chia sẻ.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn được bố mẹ hai bên chúc phúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô dâu diện áo dài cưới truyền thống bằng lụa đỏ, trên ngực đính một nhành hoa làm điểm nhấn. Quỳnh Châu cho biết cô chọn sắc đỏ vì muốn lưu giữ nét truyền thống và sự trang trọng cho những khoảnh khắc thiêng liêng. Trong lễ vu quy, cô dâu còn được trao sash (dải băng) và vương miện.

Dàn phù dâu của Quỳnh Châu quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong làng giải trí: Siêu mẫu Hoàng Thùy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Bảo Ngọc, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, người mẫu Mai Ngô, Kim Dung, diễn viên Nguyên Thảo và "nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân.

Dàn phù dâu trong lễ vu quy của Chế Nguyễn Quỳnh Châu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đội hình phù rể gồm ca sĩ Mai Tiến Dũng, stylist Hoàng Ku, NTK Hứa Lê Đức Anh, ca sĩ Quốc Thiên, MC Minh Xù, Max Trần cùng một số người bạn thân thiết của chú rể.

Lễ gia tiên diễn ra trang trọng với đầy đủ các nghi thức truyền thống. Chú rể Phát Nguyễn bày tỏ sự trân trọng, biết ơn gia đình nhà gái trước khi đón cô dâu về dinh. Anh được bố Quỳnh Châu khen đẹp trai, hiền lành.

Mẹ của Chế Nguyễn Quỳnh Châu xúc động khi tiễn con gái về nhà chồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi mẹ cô dâu bật khóc, dặn dò con gái biết nhường nhịn, hòa thuận để giữ gìn hạnh phúc. Quỳnh Châu cũng rưng rưng nước mắt khi cúi đầu tạm biệt cha mẹ.

Sau lễ gia tiên, Á hậu Quỳnh Châu lên xe hoa về nhà chồng. Chồng của người đẹp là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát (Phát Nguyễn) sinh năm 1989, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Warwick (Vương quốc Anh).

Sau đó, anh tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Chuỗi cung ứng, Thương mại và Tài chính tại Bayes Business School (London, Anh). Hiện anh là doanh nhân trẻ thành đạt, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ - khách sạn cao cấp.