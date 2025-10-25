Hà Lê hạnh phúc khi hát trong đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam"

Vào ngày 29/10 tới đây, Hà Lê cùng nhiều “anh tài” sẽ tham gia chương trình Tôi! Người Việt Nam ở TPHCM, nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Lê cho biết, khi được cùng đồng nghiệp hát trong đêm nhạc, anh thấy áp lực nhưng điều này sẽ giúp anh tập trung hơn trong phần trình diễn của mình.

“Hà Lê vẫn là mình thôi, vẫn sẽ “cháy” với đam mê trên sân khấu. Khi được hát cùng “Gia tộc Anh tài”, tôi vui, hạnh phúc và hỗ trợ cho anh em hết mình để chương trình thành công, có thật nhiều kinh phí ủng hộ đồng bào bão lụt khắc phục khó khăn”, nam ca sĩ chia sẻ.

Hà Lê - thành viên "Gia tộc Anh tài" - sẽ tham gia chương trình "Tôi! Người Việt Nam" nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, diễn ra vào ngày 29/10 tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hà Lê chia sẻ thêm, anh và các nghệ sĩ trong "Gia tộc Anh tài" sẽ hát ở chương trình mà không nhận cát-xê.

“Sau thiên tai là quãng thời gian khó khăn nhất khi người dân cần ổn định tinh thần, dọn dẹp, sắm sửa lại nhà cửa. Chúng tôi cũng muốn góp chút sức nhỏ bé của mình để lan tỏa yêu thương, hỗ trợ phần nào đó cho bà con vùng lũ…”, anh tâm sự.

Sau một thời gian tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Hà Lê thấy gắn kết với các đồng nghiệp của mình hơn.

Anh thấy các “anh tài” đều có sự dễ thương, đoàn kết như cầu thủ Hồng Sơn rất nhẹ nhàng, tinh tế; ca sĩ Bằng Kiều dí dỏm; NSND Tự Long hào sảng và ngay thẳng; Binz hài hước, đầu "nảy số" rất nhanh…

“Còn "xấu tính" nhất chắc chắn là Đỗ Hoàng Hiệp rồi (cười), vì cậu ấy thường xuyên... bắt nạt tôi”, Hà Lê hài hước kể lại.

Nam ca sĩ thừa nhận, sau Anh trai vượt ngàn chông gai, anh được nhiều người biết đến nhưng khi được mời đi hát, Hà Lê không “hét” giá cát-xê.

Nhiều chương trình Hà Lê nhận lời là do quý mến, hỗ trợ anh em nên nam ca sĩ không đặt nặng chuyện thù lao trong nghệ thuật.

Khi được hỏi: Nhiều khán giả nhận xét “Hà Lê khác biệt lắm”, anh nghĩ mình đang đứng ở đâu trong showbiz Việt?

Nam ca sĩ trả lời: “Tôi khác biệt thật vì cũng không có mấy người bị khiếm khuyết thính lực một bên tai như tôi lại theo đuổi nghệ thuật, đặc biệt là việc trở thành một ca sĩ.

Khi khán giả nhận xét như vậy, tôi biết mình đã được ghi nhận về hành trình và sự nỗ lực của mình trong 10 năm qua. Tôi nghĩ mình đứng ở đâu trong showbiz Việt không quan trọng bằng việc mình đứng ở đâu trong lòng khán giả. Việc chinh phục được những đôi tai và trái tim của họ mới là sứ mệnh của tôi”.

Hà Lê và bà xã là biên đạo múa Gia Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, Hà Lê khoe mình chuẩn bị lên chức bố, đây là điều khiến anh vui nhất trong năm qua.

“Quan sát em bé lớn dần trong bụng mẹ cũng là từng ấy ngày Hà Lê thấy trách nhiệm của mình cao hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người cha tốt", Hà Lê bộc bạch.

Khi có con, Hà Lê và vợ vẫn dành cho nhau những quan tâm, chia sẻ. Anh thường xuyên đưa bà xã đi chơi, du lịch cùng nhau.

Anh thành thật: “Mọi sự ưu tiên bây giờ đều sẽ dành cho em bé nhưng tôi vẫn quan tâm đến vợ. Sắp tới, chúng tôi sẽ có một hành trình mới khi con ra đời và tôi tin, con sẽ hạnh phúc khi bố mẹ luôn yêu thương nhau”.

Nam ca sĩ thừa nhận, mình rất nhát… phụ nữ, không đào hoa như nhiều người lầm tưởng.

Anh bày tỏ: “Nghệ sĩ thì luôn thích thưởng thức cái đẹp và phụ nữ đẹp sẽ được cánh đàn ông chú ý hơn. Nhưng việc ngắm cái đẹp và việc "say nắng" một ai đó là hai chuyện khác nhau và có ranh giới rõ ràng.

Nếu mình còn độc thân, chưa lập gia đình thì việc đó hoàn toàn bình thường. Nhưng hiện tại, tôi chỉ “say nắng” vợ thôi”.

Nam ca sĩ khẳng định, mình không đào hoa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Là một nghệ sĩ đôi lúc không tránh khỏi sự nhạy cảm và nỗi buồn, những lúc như vậy Hà Lê sẽ ngồi một mình, đối diện, vượt qua nó bằng những suy nghĩ tích cực.

“Khi hiểu rõ vì sao mình buồn, chúng ta sẽ hết buồn và vượt qua nó dễ dàng. Tôi cho rằng, khi mình buồn là lúc mình hiểu bản thân cần gì…”, anh nói.