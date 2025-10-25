Bỉ: Tịch thu tài sản của Nga chỉ khiến xung đột Ukraine kéo dài

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken (Ảnh: AFP).

Việc sử dụng tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng có thể khiến xung đột ở Ukraine kéo dài hơn do dẫn đến việc cung cấp thêm vũ khí, thay vì giúp tái thiết đất nước, theo Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken. Cho đến nay, các nước EU vẫn chưa thống nhất được về cách sử dụng số tiền này.

Bình luận của ông được đưa ra không lâu sau khi Thủ tướng Bỉ Bart De Wever phản đối kế hoạch gọi là “khoản vay bồi thường”, theo đó phương Tây muốn huy động khoảng 140 tỷ euro (160 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine bằng cách dùng tài sản của Nga làm tài sản thế chấp. Kế hoạch này bao gồm việc Moscow sẽ phải trả tiền bồi thường cho Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình trong tương lai.

“Tất nhiên, số tiền này sẽ không được dùng để tái thiết Ukraine mà sẽ tiếp tục phục vụ cho chiến sự”, ông Francken viết trên X vào ngày 24/10, nói thêm rằng chiến sự là điều vô cùng tốn kém.

Bỉ là nơi chứa phần lớn số tài sản Nga bị phong tỏa, ước tính khoảng 300 tỷ USD, đang được giữ tại trung tâm thanh toán bù trừ Euroclear. Nước này đã bày tỏ lo ngại về những rủi ro mà kế hoạch này mang lại.

Ông De Wever đã đặt ra 3 điều kiện để ủng hộ kế hoạch cho vay, trong đó có việc chia sẻ rủi ro tiềm ẩn. Ông cảnh báo rằng nếu điều đó không được đảm bảo, ông sẽ ngăn chặn việc tịch thu tài sản Nga.

Ông Francken nhấn mạnh rằng đề xuất tịch thu tài sản Nga có nguy cơ làm xói mòn niềm tin vào các thể chế như Euroclear. Ông cũng cảnh báo rằng Nga có thể đáp trả bằng cách tịch thu 200 tỷ euro (172 tỷ USD) tài sản của phương Tây do Bỉ cùng các nước như Mỹ, Đức và Pháp nắm giữ tại Nga.

Bộ trưởng cho biết mặc dù kế hoạch tịch thu này hiện đã bị gác lại, nhưng có thể sẽ được đưa ra bàn thảo lại trong tương lai.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng việc chuyển tiền của Nga cho Ukraine sẽ “gây phản tác dụng”, và Moscow sẽ có các biện pháp đáp trả cứng rắn.