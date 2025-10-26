Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 25/10, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 25/10, cục bộ có nơi trên 70mm như: trạm Đề Gi (Gia Lai) 140mm, trạm Cù Mông (Đắk Lắk) 74mm…

Dự báo ngày 26-27/10, khu vực Huế - Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Khu vực Nam Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ đêm 27/10 đến ngày 28/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc.

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở đường Điện Biên Phủ, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 16/10 (Ảnh: Trung Thi).

Thời tiết ngày 26/10 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.