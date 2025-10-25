"Nữ tiếp viên gợi cảm" Kaity Nguyễn: Đàn ông sợ, tôi cũng chấp nhận

Sinh năm 1999, Kaity Nguyễn gây tiếng vang ngay từ vai nữ chính trong Em chưa 18 - bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé năm 2017 - với doanh thu 171 tỷ đồng, khi cô mới 18 tuổi.

Sau 8 năm gắn bó với điện ảnh, Kaity Nguyễn ngày càng trưởng thành trong sự nghiệp. Ở tuổi 26, cô vừa điều hành công ty giải trí, vừa đầu tư sản xuất phim ảnh và góp mặt trong loạt tác phẩm ăn khách như: Hồn papa da con gái, Gái già lắm chiêu V, Cô gái từ quá khứ, Người vợ cuối cùng, Công tử Bạc Liêu hay Yêu nhầm bạn thân…

Đặc biệt, vai chính trong Người vợ cuối cùng (2023) được xem là dấu mốc giúp Kaity lấy lại phong độ và khẳng định vị thế “mỹ nhân trăm tỷ” của màn ảnh Việt.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với phóng viên Dân trí, khi đảm nhận vai nữ tiếp viên Tú Trinh trong phim Tử chiến trên không, Kaity Nguyễn chia sẻ về hành trình đầu tư, công việc kinh doanh và chuyện tình cảm ở tuổi 26.

Kaity Nguyễn trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 26.

Tuổi 26 không ngại thử thách, chấp nhận rủi ro

Thời gian gần đây, Kaity Nguyễn liên tục gặt hái nhiều thành công. Ở tuổi 26, khi vừa là diễn viên vừa thử sức trong vai trò nhà đầu tư, hai công việc này mang đến cho bạn những trải nghiệm khác nhau như thế nào?

- Với vai trò nhà đầu tư, tôi đồng hành cùng các đơn vị sản xuất khác để thực hiện dự án.

Hai vị trí này rõ ràng khác nhau: Một bên thiên về kinh doanh, giấy tờ, thủ tục; bên còn lại là sáng tạo nghệ thuật.

Khi diễn xuất, tôi cố gắng không để những tính toán tài chính ảnh hưởng đến cảm xúc và năng lượng của mình. Dù là nhà đầu tư, tôi thường không can thiệp quá sâu mà muốn dành trọn thời gian cho vai diễn.

Tôi rất mừng vì đội ngũ trong công ty có thể tự xử lý giấy tờ, chỉ khi cần quyết định quan trọng họ mới tham khảo ý kiến của tôi.

Người làm đầu tư thường quan tâm đến lỗ - lãi. Với bạn, điều đó quan trọng tới mức nào?



- Các nhà đầu tư đều biết rằng kinh doanh luôn tiềm ẩn rủi ro, và khi quyết định đầu tư, việc lỗ lãi là điều phải chấp nhận. Tôi tin tưởng vào đội ngũ biên kịch và ê-kíp của mình, với mong muốn mang đến những bộ phim tốt, có câu chuyện thật sự chạm đến khán giả.

Diễn viên Kaity Nguyễn trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí tại Hà Nội.

Bạn từng đối diện với rủi ro trong đầu tư chưa?

- Rủi ro là chuyện bình thường trong đầu tư. Nếu làm kinh doanh mà sợ thất bại, sẽ chẳng thể học được điều gì từ chính những lần vấp ngã đó. Tôi luôn tin rằng, những trải nghiệm lớn nhất, sâu sắc và bài học đắt giá nhất thường đến vào lúc mình đối mặt với trắc trở.

Tôi nghĩ đó là điều rất tự nhiên. Có lẽ vì sinh ra trong gia đình làm kinh doanh nên tôi đã được chuẩn bị tinh thần cho chuyện này từ nhỏ.

Khi thất bại, điều quan trọng là phải hiểu rõ nguyên nhân, rút kinh nghiệm để đánh giá rủi ro cho những lần sau, cũng như quyết định có tiếp tục đồng hành cùng mọi người hay không. Theo tôi, đầu tư luôn là một hành trình như thế - dù bạn ở tuổi 26, 30 hay 40.

Nhìn lại hành trình đã qua, đối với Kaity Nguyễn, đâu là thất bại lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại?

- Tôi không đánh giá thất bại nào là lớn nhất, vì mỗi thất bại đều mang lại một bài học riêng.

Ngay cả những thất bại lớn cũng giúp mình rút ra kinh nghiệm quý giá, giúp tôi mạnh mẽ, nhìn nhận công việc rõ ràng hơn. Tôi luôn tự hỏi: Dự án mình đang làm có đóng góp gì cho điện ảnh Việt Nam hay không - nếu có, đó là giá trị thật sự.

Với vai trò kép vừa diễn viên, vừa nhà đầu tư ở tuổi 26, bạn đặt mục tiêu gì cho giai đoạn tới?

- Là người trẻ, tôi nghĩ cần có tham vọng, phải dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá và vượt qua những thử thách mới.

Tôi có tính cách khá lì, sẵn sàng chấp nhận thất bại trong những lần đánh giá chưa đúng vấn đề, nhưng sẽ thử lại một lần nữa để kiểm chứng. Nếu vẫn không được, tôi sẽ tìm một lối đi khác phù hợp hơn.

Hiện tại, kế hoạch sắp tới của tôi chưa rõ ràng, nhưng tôi mong có thời gian học thêm về diễn xuất, đào sâu các khía cạnh nội tâm của nhân vật. Tôi cũng đã tìm được những thầy cô giúp nâng cao kỹ năng diễn xuất của mình.

Là người trẻ, tôi nghĩ cần có tham vọng, phải dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá và vượt qua những thử thách mới". Kaity Nguyễn

Chưa từng "mất lửa" nghề, ước đóng vai phản diện

Trong quá trình đóng phim, bạn cảm thấy những kỹ năng nào cần rèn luyện thêm và đã làm thế nào để cải thiện?

- Tôi luôn tin rằng học và nghiên cứu cần đi đôi với thực hành. Trước đây, tôi học hỏi rất nhiều từ các tiền bối của mình như anh Thái Hòa, chị Hồng Ánh, chị Thu Trang, chú Đức Thịnh…

Lần tham gia dự án Tiệc trăng máu, cảm giác như tôi đang ngồi giữa những “thầy cô” để quan sát và học hỏi từng chút từ họ.

Khi quyết định đi học thêm, tôi tự đánh giá bản thân, nhận ra điểm mạnh, điểm yếu và tìm cách khắc phục.

Ngôi trường mà tôi theo học tập trung khai thác nội tâm, hoàn toàn khác với phương pháp tôi từng trải nghiệm trước đây. Đây là một trải nghiệm vừa thú vị, vừa bổ ích, giúp tôi nâng cao kỹ năng diễn xuất một cách sâu sắc và toàn diện.

Kaity có vẻ thích đặt mình vào thử thách. Có phải vì thế mà bạn lựa chọn đầu tư vào dòng phim hành động như “Tử chiến trên không” thay vì những thể loại dễ ăn khách về đề tài gia đình?

- Một phần đúng là như vậy, nhưng quan trọng hơn, tôi nghĩ những thể loại này cần được sản xuất nhiều hơn.

Trong năm nay, các bộ phim dựa trên câu chuyện có thật hoặc khai thác văn hóa dân tộc đang rất được khán giả đón nhận.

Vì vậy, tôi muốn đóng góp và đồng hành cùng những người làm phim để mang đến những câu chuyện thú vị cho khán giả. Đồng thời, tôi cũng hy vọng các diễn viên trẻ sẽ có thêm cơ hội phát triển sau dự án Tử chiến trên không.

Với tự tin và kinh nghiệm, Kaity sẵn sàng vượt ra khỏi vùng an toàn, hướng tới những vai phản diện, gai góc.

Khi làm việc trong môi trường nhiều biến động như phim ảnh, bạn có khi nào cảm thấy “mất lửa”?



- Tôi nghĩ ai làm nghề lâu cũng có lúc chững lại, nhưng tôi chưa từng thấy “mất lửa”.

Mỗi diễn viên đều có giai đoạn riêng, điều quan trọng là vẫn giữ được niềm yêu thích và sự tò mò với nghề. Với tôi, mỗi vai diễn, dù lớn hay nhỏ, đều là một thử thách và cơ hội để mình tiến bộ hơn.

Trong những dự án sắp tới, bạn muốn tiếp tục theo đuổi dòng phim hành động hay thử sức với những vai diễn khác?

- Tôi muốn được thử sức với vai phản diện để thỏa đam mê trong mình, và tôi tin mình có thể làm tốt. Nghề diễn viên rất thú vị vì cho phép tôi bộc lộ những góc tính cách bên trong qua nhân vật mà không bị phán xét.

Trước đây, tôi từng chia sẻ rằng, mình không ngại đóng phim nghệ thuật, chỉ là chưa có ai mời. Nói không quan tâm đến doanh thu là không hoàn toàn đúng, nhưng ở góc độ nghệ thuật, có những bộ phim khiến cả ê-kíp cảm thấy hài lòng vì giá trị sáng tạo mà nó mang lại.

Tôi đặc biệt yêu thích phim của các đạo diễn trẻ, những người có khát vọng đưa tác phẩm đi tranh giải quốc tế.

Dù cát-xê không cao, tôi vẫn sẵn sàng vì đó là cơ hội được va chạm và học hỏi thêm về nghề. Tôi muốn thử nhiều thể loại, nhiều kiểu vai để tìm thấy giới hạn mới của bản thân.

Ở tuổi 26, Kaity Nguyễn là gương mặt quảng cáo đắt show, thường xuyên xuất hiện trong nhiều chiến dịch lớn.

Kaity có từng nghĩ mình nên tạm dừng công việc sản xuất để chờ một vai diễn thật “xứng tầm”, đột phá giúp bản thân tỏa sáng?

- Tôi không nghĩ phải chọn một trong hai. Nhiều anh chị đi trước vừa làm sản xuất, vừa đóng phim, thậm chí viết kịch bản.

Tôi sống cho hiện tại và luôn tự hỏi: Vai diễn tiếp theo của mình sẽ là gì? Tôi không để bản thân mắc kẹt trong việc ngồi chờ một vai “để đời”, mà chủ động đi tìm kịch bản phù hợp và khám phá những khía cạnh mới trong chính mình.

Áp lực sẽ nhẹ hơn khi mình đủ tự tin, và sự tự tin đó chỉ có được khi không ngừng học hỏi và trải nghiệm.

Kaity Nguyễn chia sẻ rằng, ai làm nghề lâu cũng có lúc chững lại, nhưng cô chưa từng thấy “mất lửa”.

Khi yêu cũng "nhắm mắt lao vào"

Với lịch trình dày đặc, vừa đóng phim vừa đầu tư sản xuất, Kaity sắp xếp thời gian cho chuyện tình yêu thế nào?

- Tôi nghĩ mọi thứ đều tùy duyên. Quả thật, thời gian này tôi khá bận nên không chủ động tìm kiếm gì cả, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không gượng ép.

Gia đình cũng không hối thúc nên tôi chỉ tập trung cho công việc, khi duyên đến, bản thân chắc chắn sẽ sẵn sàng đón nhận.

Ở tuổi 26, Kaity vừa giỏi vừa tham vọng, bạn có nghĩ đàn ông sẽ ngại, sợ khi tiếp cận với mình?

- Nếu họ sợ, tôi cũng chấp nhận thôi, vì phụ nữ hiện đại bây giờ thường mạnh mẽ và độc lập.

Dù vậy, bản thân vẫn biết khi nào cần mềm mại. Bề ngoài của tôi có thể khiến người khác nghĩ là cứng rắn, nhưng thực ra bên trong lại khá yếu đuối. Tôi nghĩ đàn ông không sợ mình, vì khi yêu, tôi vẫn rất bình thường, giản dị như bao người khác.

Kaity đã trải qua nhiều mối tình chưa? Và khi yêu, bạn có giữ được sự tỉnh táo như trong công việc?

- Tôi cũng yêu như bao người thôi, đôi khi “nhắm mắt lao vào”, “đập đầu” luôn (cười). Trong công việc, tôi có thể tính toán và tỉnh táo, nhưng tình yêu hoàn toàn khác, trái tim đôi khi tự quyết định, không thể điều khiển bằng lý trí.

Kaity thừa nhận bản thân mạnh mẽ nhưng cũng biết mềm mại, khiến đàn ông không quá “ngại” khi tiếp cận.

Nhiều người thường thấy Kaity Nguyễn mạnh mẽ và độc lập, khác hẳn vẻ ngoài mong manh, nữ tính. Còn chính bạn thấy mình là người như thế nào?

- Thật ra, mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau về mình. Trong công việc cần sự quyết đoán, mạnh mẽ để hoàn thành vai trò, nhưng ngoài đời, tôi vẫn chỉ là một cô gái bình dị, vô tư và hồn nhiên như bao người trẻ khác.

Ba mẹ luôn để tôi được sống đúng tuổi, không phải gồng vì danh tiếng hay áp lực “ngôi sao”. Chính điều đó giúp bản thân giữ được sự cân bằng và luôn thấy biết ơn.

Vậy còn tiêu chuẩn trong tình yêu thì sao? Kaity có đặt ra hình mẫu cho người đàn ông của mình?

- Tôi cũng có những tiêu chuẩn riêng, nhưng thực ra tình yêu khó dự đoán lắm.

Nhiều khi mình nghĩ sẽ rung động với người trưởng thành, chín chắn hơn, nhưng rồi bất ngờ yêu một người trẻ. Hoặc ngược lại. Tôi không áp đặt kế hoạch cứng nhắc nào, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Về chuyện lập gia đình, bạn có dự định gì?

- Tôi tin điều đó sẽ đến đúng lúc. Hiện tại, tôi ưu tiên cho sự nghiệp, ở cả hai vai trò: Diễn viên lẫn nhà sản xuất. Khi duyên tới, mọi thứ sẽ tự nhiên xảy ra.

Cảm ơn Kaity Nguyễn vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam