“Khoảnh khắc lạnh nhạt” của Lưu Diệc Phi và Dương Mịch gây xôn xao

Theo Sina, cả Lưu Diệc Phi và Dương Mịch đều là khách mời quan trọng của sự kiện, quy tụ hơn 50 nghệ sĩ hàng đầu Trung Quốc. Dương Mịch đảm nhận vai trò mở màn, còn Lưu Diệc Phi xuất hiện ở phần kết. Hai vị trí đều được xem là nổi bật nhất đêm tiệc.

Dương Mịch và Lưu Diệc Phi xuất hiện cùng một sự kiện, đứng gần nhau nhưng không tương tác suốt sự kiện (Ảnh: Sina).

Theo sắp xếp của ban tổ chức, hai ngôi sao được bố trí ngồi cạnh nhau tại bàn tiệc và đứng giữa trong bức ảnh chụp chung. Tuy nhiên, họ gần như không trò chuyện hay tương tác.

Khi đứng cạnh nhau để chụp hình kỷ niệm, cả hai giữ khoảng cách, né tránh ánh nhìn của đối phương. Khoảnh khắc này được cư dân mạng ví như “một dải ngân hà” ngăn cách giữa hai minh tinh.

Đặc biệt, đoạn video ghi lại cảnh tổng biên tập tạp chí Vogue Trung Quốc Lưu Xung dắt tay Lưu Diệc Phi ra vị trí trung tâm, sau đó Dương Mịch được Na Trát dìu vào đứng bên cạnh, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Weibo.

Biểu cảm điềm tĩnh của Lưu Diệc Phi và nụ cười gượng của Dương Mịch trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi. Cụm từ “Dương Mịch - Lưu Diệc Phi cùng khung hình” nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Weibo.

Tại sự kiện, Lưu Diệc Phi diện đầm quây màu sáng, tóc búi cao tự nhiên, kết hợp trang sức cao cấp, được khen ngợi với hình ảnh thanh nhã và sang trọng. Dương Mịch chọn đầm vàng ánh kim lấp lánh, kiểu tóc và phong thái của cô cũng nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Lưu Diệc Phi được chọn là người xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ của sự kiện thời trang Vogue Trung Quốc, ngày 23/10 (Ảnh: Sina).

Lưu Diệc Phi và Dương Mịch đều là những mỹ nhân 8X đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ. Tuy nhiên, vì thường xuyên bị so sánh, cả hai nhiều lần vướng tin đồn “cạnh tranh ngầm”.

Trước đó, tại Đêm hội Weibo 2023 tại Trung Quốc, phản ứng lạnh nhạt giữa Lưu Diệc Phi và nhóm “tiểu hoa đán” gồm Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Angelababy cũng gây chú ý.

Trong khung hình chung, Lưu Diệc Phi ngồi tách biệt một bên, trong khi ba người đẹp còn lại ngồi cạnh nhau, cười rạng rỡ trước ống kính.

Giới quan sát cho rằng khác biệt về xuất thân và phong cách có thể là lý do khiến Lưu Diệc Phi ít tương tác với các đồng nghiệp cùng thế hệ. Nữ diễn viên sinh ra tại Vũ Hán (Trung Quốc) nhưng sang Mỹ sinh sống từ nhỏ.

Đến năm 14 tuổi, cô mới trở về Trung Quốc hoạt động nghệ thuật. Nhờ vẻ đẹp thanh thoát và diễn xuất tự nhiên, cô sớm được giao vai chính ngay từ năm 16 tuổi.

Lưu Diệc Phi từng có khoảnh khắc hờ hững với Dương Mịch, Angelababy, Lưu Thi Thi khi cùng tham dự sự kiện Đêm hội Weibo 2023 (Ảnh: Sohu).

Không chỉ gặt hái thành công tại thị trường nội địa, Lưu Diệc Phi còn lấn sân Hollywood với vai chính trong Hoa Mộc Lan (2020). Gần đây, cô trở lại màn ảnh nhỏ với loạt phim ăn khách như Mộng hoa lục (2022), Đi đến nơi có gió (2023) và Câu chuyện hoa hồng (2024).

Trong khi đó, Dương Mịch bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 4 tuổi, nổi tiếng qua các tác phẩm như: Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Cảm ơn bác sĩ...

Sau gần 30 năm hoạt động, cô là một trong những nghệ sĩ có lượng người theo dõi lớn nhất Weibo, với khối tài sản ước tính khoảng 5 tỷ NDT (tương đương 17.000 tỷ đồng).

Dương Mịch quyến rũ tại sự kiện của tạp chí Vogue Trung Quốc, ngày 23/10 (Ảnh: Sina).

Dự án truyền hình Sinh vạn vật (2025) giúp Dương Mịch nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn nhờ dám thay đổi hình tượng, rời xa các vai diễn ngôn tình, cổ trang quen thuộc để hóa thân thành cô gái nông thôn có cuộc đời nhiều biến động.

Trong số các tiểu hoa đán thế hệ 8X, Dương Mịch là người duy nhất từng cộng tác với Lưu Diệc Phi. Họ cùng tham gia dự án truyền hình Thần điêu đại hiệp. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai nữ chính còn Dương Mịch đảm nhiệm vai phụ Quách Tương. Đây là lần hợp tác duy nhất giữa hai người.

Sau này, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi tiếp tục bị so sánh khi cùng vào vai Bạch Thiển trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Trong đó, Dương Mịch đóng bản truyền hình còn Lưu Diệc Phi xuất hiện trên màn ảnh rộng.