Người phụ nữ đến công an cầu cứu sau khi chuyển nhầm 750 triệu đồng

Ngày 25/10, Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã nhận được thư cảm ơn từ chị Nguyễn Thị Vy (SN 1982, trú tại khu phố 6, phường Quy Nhơn Bắc) sau khi được lực lượng chức năng hỗ trợ lấy lại 750 triệu đồng chuyển nhầm.

Trong thư, chị Vy bày tỏ niềm vui và gửi lời tri ân đến tập thể Công an phường Quy Nhơn Bắc đã kịp thời giúp chị nhận lại số tiền lớn bị chuyển khoản nhầm.

Chị Vy cảm ơn Công an phường Quy Nhơn Bắc đã giúp chị lấy lại số tiền chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an phường Quy Nhơn Bắc).

Chị Vy cho biết khi sự việc xảy ra, chị vô cùng hoang mang và lo lắng vì đây là một số tiền rất lớn đối với gia đình chị.

Trước đó ngày 18/10, trong quá trình chuyển tiền cho đối tác, chị Vy đã vô tình chuyển nhầm 750 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ. Ngay sau khi phát hiện sai sót, chị Vy đã nhanh chóng đến Công an phường Quy Nhơn Bắc trình báo và nhờ hỗ trợ.

Trong vòng chưa đầy 12 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn Bắc đã khẩn trương phối hợp với ngân hàng để xác minh thông tin. Qua đó, xác định được tài khoản nhận tiền chuyển nhầm thuộc về một công dân trú tại xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng.

Đơn vị đã liên hệ với Công an xã Thượng Hồng đề nghị hỗ trợ, yêu cầu chủ tài khoản hoàn trả số tiền. Đến nay, chị Vy đã nhận lại đầy đủ 750 triệu đồng chuyển nhầm.