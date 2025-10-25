Chelsea thua sốc trên sân nhà, Sunderland leo lên nhì bảng

Sunderland đã tạo nên cú sốc lớn tại Stamford Bridge khi lội ngược dòng đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1, qua đó leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Chiến thắng này cũng chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của The Blues trên mọi đấu trường.

Khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh tốt nhất trong 8 năm, Sunderland nuôi hy vọng về một vị trí cao. Tuy nhiên, tham vọng đó sớm bị thử thách khi Chelsea vươn lên dẫn trước chỉ sau bốn phút thi đấu. Pedro Neto kiến tạo cho Alejandro Garnacho, người bứt tốc bên cánh trái và tung cú sút chìm qua hai chân thủ môn Robin Roefs, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sunderland thi đấu không sợ hãi trước Chelsea (Ảnh: Getty).

Sunderland dần lấy lại bình tĩnh và tìm được bàn gỡ hòa sau một pha ném biên dài gây hỗn loạn trong vòng cấm Chelsea. Wilson Isidor nhanh chân dứt điểm cận thành, đưa bóng qua tầm với của Robert Sánchez, san bằng tỷ số 1-1 ở phút 22.

Đội khách suýt chút nữa vươn lên dẫn trước khi Isidor có pha phối hợp ăn ý, nhưng cú sút của anh lại đi chệch cột dọc. Chelsea sau đó giành lại quyền kiểm soát thế trận vào cuối hiệp một. Garnacho suýt ghi bàn thứ hai nhưng cú sút của anh bị Roefs cản phá, trước khi Trevoh Chalobah tung cú sút xa vọt xà ngang sau pha chạm bóng quyết định của thủ môn.

Bước sang hiệp hai, HLV Enzo Maresca quyết định thay đổi nhân sự, đưa Estevao vào sân thay Garnacho. Chỉ vài phút sau khi vào sân, cầu thủ người Brazil đã có cú sút chệch hướng khiến khán giả Stamford Bridge phấn khích.

Lần đầu tiên trong mùa giải Ngoại hạng Anh, Sunderland dưới sự dẫn dắt của Regis Le Bris chơi với hàng thủ năm người. Lối chơi chắc chắn này giúp họ giữ vững thế trận trong hiệp hai, hạn chế đáng kể các cơ hội nguy hiểm của Chelsea. Bất ngờ xảy ra ở những phút bù giờ khi cầu thủ vào sân thay người Brian Brobbey giữ bóng và chuyền cho Chemsdine Talbi ấn định chiến thắng kịch tính 2-1 cho Sunderland.

Chemsdine Talbi ăn mừng sau khi ghi bàn cho Sunderland ở phút bù giờ (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này không chỉ giúp Sunderland leo lên vị trí thứ hai, mà còn kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân khách trước các đội bóng London lên con số 14 (5 thắng, 9 hòa). Trong khi đó, với kết quả đáng thất vọng này, Chelsea đã tụt xuống vị trí thứ 7 và kém Sunderland ba điểm.