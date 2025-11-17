Phim ngắn bội thực “5.000 tổng tài bị chuốc thuốc, 2.000 tiểu thư thất lạc”

Theo trang 163, các nhà làm phim tại Trung Quốc tỏ ra bức xúc trước sự phát triển quá nóng của dòng phim dài 1-3 phút trên các nền tảng số. Những video này thu hút lượng lớn người dùng và trở thành lĩnh vực kiếm tiền nhanh.

Công ty phân tích Sensor Tower (Trung Quốc) cho biết, các ứng dụng chuyên phát phim ngắn ghi nhận hơn 370 triệu lượt tải toàn cầu trong quý I/2025, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước. Điều đó góp phần khiến thị trường phim ngắn bùng nổ tại quốc gia tỷ dân.

Dòng phim ngắn nở rộ tại Trung Quốc nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy (Ảnh: Sina).

Một nhà sản xuất của Guangzhou Jinfan Network Technology cho hay: “Phim siêu ngắn có quy mô nhỏ, chu kỳ sản xuất nhanh, thường chỉ mất 7-10 ngày quay và phát hành trong vòng 3 tháng”. Một nhà sản xuất tại Bắc Kinh (Trung Quốc) bổ sung rằng, dòng phim này dễ mở rộng quy mô và sinh lợi tốt hơn phim truyền hình dài tập.

Theo các chuyên gia, sức hút của phim ngắn đến từ mạch truyện nhanh, cảm xúc mạnh trong thời lượng chỉ vài phút, phù hợp người xem bằng thiết bị di động mọi lúc, mọi nơi.

Tuy nhiên, nội dung phim ngắn ở Trung Quốc hiện bị lạm dụng các mô-típ quen thuộc như tình yêu ngang trái, tổng tài giả nghèo, cung đấu hay xuyên không.

Tại một hội thảo ở Hàng Châu (Trung Quốc), một nhà sản xuất thẳng thắn chỉ ra: “Năm qua có hơn 5.000 tổng tài bị chuốc thuốc, 3.000 nữ chính đi nhầm phòng khách sạn, 2.000 tiểu thư thất lạc xuất hiện trong cảnh đoàn tụ. Tổng số cảnh tát trong các bộ phim cộng lại cũng đủ để quấn quanh Trái đất vài vòng”.

Những bộ phim ngắn được sản xuất theo công thức chung xuất hiện tràn lan trên các nền tảng tại Trung Quốc (Ảnh: 163).

Những chia sẻ này lập tức gây tranh luận, phản ánh thực trạng “nhà máy sản xuất phim nhanh” với kịch bản lặp lại, đặc biệt là các cảnh “chuốc thuốc” nhằm tạo kịch tính tình cảm. Nhiều mô-típ như tổng tài mất trí nhớ, nữ chính dắt con đi đăng ký kết hôn hay cảnh đầu độc và bắt cóc cũng xuất hiện dày đặc.

Dù nhân vật được xây dựng là người giàu có, tiêu tiền như nước, đạo cụ trong phim thường sơ sài, thiếu chân thực. Các phim ngắn mang lại cảm giác giải trí tức thời nhưng khó che giấu sự rỗng tuếch về nội dung.

Đáng chú ý, phần lớn phim dài 1-3 phút đều tuân theo “cao trào trong 3 giây”, khiến chất lượng chung đi xuống, khán giả mệt mỏi vì thiếu sáng tạo. Một số ý kiến cho rằng nhiều ê-kíp làm phim không có nền tảng chuyên môn, dẫn đến câu chuyện nghèo nàn, thậm chí xem thường tư duy người xem.

Mô típ cũ ở Trung Quốc lại thành trào lưu mới tại Mỹ

Dòng phim ngắn Trung Quốc mở ra nguồn lợi nhuận lớn, thậm chí vượt doanh thu phòng vé nội địa trong nước và nhanh chóng lan sang thị trường Mỹ, trở thành một trào lưu mới.

Các mô-típ vốn bị đánh giá là cũ kỹ ở Trung Quốc lại trở thành nội dung mới mẻ đối với khán giả Mỹ, những người chưa từng tiếp xúc với hệ sinh thái tiểu thuyết mạng. Nhiều bộ phim được sản xuất với diễn viên da trắng, thoại tiếng Anh nhưng giữ nguyên tình tiết đặc trưng của phim Trung Quốc, khiến khán giả phương Tây cũng thích thú.

Theo nghiên cứu của The Paper, nhóm khán giả mang lại doanh thu lớn nhất là phụ nữ Mỹ trên 50 tuổi, với tỷ lệ sẵn sàng chi trả lên tới 50% - cao gấp 5 lần người dùng Trung Quốc.

Lý giải sự phát triển của dòng phim ngắn

Trong bối cảnh phim dài tạm ngưng sản xuất, thu nhập diễn viên sụt giảm, phim ngắn trở thành “phao cứu sinh” cho nhiều diễn viên hạng ba, hạng tư, giúp họ có thêm cơ hội việc làm với thời gian và chi phí thấp.

Sự phát triển của phim ngắn phản ánh thói quen tiêu thụ nội dung nhanh trong xã hội hiện đại. Tăng Bội Luân, nhà nghiên cứu truyền thông tại Đại học Fudan (Trung Quốc), nhận định phim ngắn tập trung vào những câu chuyện nhỏ, dễ hiểu, đáp ứng nhu cầu cảm xúc của người xem trong bối cảnh thiếu thời gian.

Với mô-típ nhàm chán, thậm chí được xem là coi thường tư duy người xem, các bộ phim ngắn tại Trung Quốc đang bị siết lại (Ảnh: YouTube).

Tuy nhiên, ông cảnh báo các nội dung đơn giản, phi thực tế đang tạo ảnh hưởng tiêu cực đến thanh thiếu niên, nhóm dành phần lớn thời gian mỗi ngày cho phim ngắn.

Trước thực trạng này, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã siết chặt quản lý, yêu cầu nâng cao chất lượng sáng tác và xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh. Đặc biệt, cơ quan này hạn chế phim có hình tượng doanh nhân bị xây dựng một cách lố bịch, xa rời đời sống.

Tháng 2 vừa qua, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã gỡ bỏ 25.300 phim truyền hình ngắn với tổng cộng gần 1,4 triệu tập vì không đạt tiêu chuẩn. Cơ quan quản lý yêu cầu phim ngắn phải bám sát đời sống, tránh gây hiểu lầm về doanh nhân và các giá trị xã hội.

Trong bối cảnh dòng phim ngắn gây sốc đang thoái trào và chịu sự giám sát chặt chẽ, các nhà sản xuất buộc phải đầu tư nghiêm túc, hướng tới giá trị bền vững thay vì chỉ tạo ra “sản phẩm giải trí nhanh”.