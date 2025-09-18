Tại sao dòng phim về “tổng tài bá đạo” bị siết tại Trung Quốc?

Phim tình cảm lãng mạn (hay còn gọi là ngôn tình) vốn chiếm ngôi vương trên truyền hình Trung Quốc. Thể loại này được xem là bàn đạp nổi tiếng cho nhiều ngôi sao thần tượng ở xứ tỷ dân, có lượng khán giả yêu thích hùng hậu.

Các bộ phim tập trung vào các câu chuyện tình yêu, xây dựng cuộc sống màu hồng có phần phi thực tế tại các gia đình nhà giàu, mang màu sắc cổ tích, nhân vật anh hùng cứu mỹ nhân, gặp gỡ định mệnh...

Một loạt tác phẩm có nội dung tương tự có thể kể đến như: Yêu em từ dạ dày, Tôi rất thích em, Yêu tôi đừng nghĩ nhiều...

Các bộ phim ngôn tình với câu chuyện tình yêu giữa thiếu gia nhà giàu và các cô gái xuất phát từ gia đình bình dân từng rất thành công tại Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, bên cạnh các bộ phim có yếu tố giải trí được khán giả khen ngợi, các bộ phim ngôn tình có nội dung xa rời thực tế dần bộc lộ hạn chế vì nội dung thiếu logic và có phần lỗi thời.

Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, các bộ phim ngắn với nội dung kể trên được xây dựng và phát hành mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội và trở thành lĩnh vực hái ra tiền tại Trung Quốc.

Theo công ty phân tích Sensor Tower, các ứng dụng chiếu phim ngắn ghi nhận hơn 370 triệu lượt tải xuống toàn thế giới trong quý đầu năm 2025, gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này đồng nghĩa với sự nở rộ của dòng phim ngắn chiếu mạng.

“Phim siêu ngắn có đặc điểm là quy mô sản xuất nhỏ và chu kỳ sản xuất ngắn. Chúng tôi quay toàn bộ phim trong vòng 7-10 ngày và phát hành trực tuyến trong vòng 3 tháng”, một nhà sản xuất của Guangzhou Jinfan Network Technology cho biết.

Các bộ phim ngôn tình tại Trung Quốc dần mất đi hiệu ứng vì xa rời thực tế (Ảnh: Sina).

“So với phim truyền hình dài tập, phim ngắn tập được sản xuất và kiếm tiền hiệu quả hơn. Chúng nhanh, gọn nhẹ hơn và dễ dàng mở rộng quy mô hơn", một nhà sản xuất phim chiếu mạng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) nói.

Giải thích sức hấp dẫn của dòng phim chiếu mạng, một chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh của Trung Quốc cho biết, phim ngắn thường có cốt truyện nhanh, gây nghiện, mang lại cảm xúc nhanh trong vài phút. Định dạng phim ngắn và dọc đáp ứng nhu cầu của khán giả ưu tiên thiết bị di động, giúp họ xem mọi lúc, mọi nơi.

Các bộ phim ngắn ở Trung Quốc chủ yếu lấy cảm tình khán giả với chuyện tình yêu ngang trái giữa chủ tịch giả nghèo, cung đấu, xuyên không.

"Phim ngắn tập trung vào chủ đề nhỏ về đời sống tình cảm cá nhân, kể những câu chuyện dễ hiểu cho khán giả và thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của họ", Tăng Bội Luân, nhà nghiên cứu truyền thông tại Đại học Fudan (Trung Quốc), nhận định.

Phim chiếu mạng nở rộ tại Trung Quốc khiến cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm soát (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu họ Tăng cũng chỉ ra rằng, các bộ phim ngắn có nội dung đơn giản, xa rời thực tế đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới các thanh thiếu niên, những người xem phim ngắn như "nhu cầu hàng ngày".

Nhận thấy sự nguy hiểm của dòng phim có yếu tố “tổng tài bá đạo”, đầu năm nay, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã ban hành thông báo điều chỉnh cách làm phim nhằm nâng cao chất lượng sáng tác, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo nghệ thuật lành mạnh.

Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đặc biệt siết chặt kiểm soát dòng phim lấy hình tượng doanh nhân làm nhân vật chính, được dàn dựng các tình tiết xa rời thực tế đời sống.

Hồi tháng 2 vừa rồi, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia gỡ bỏ 25.300 phim truyền hình ngắn với tổng cộng gần 1,4 triệu tập vì không tuân thủ quy định.

"Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc nhấn mạnh những phim ngắn lấy hình tượng doanh nhân làm nhân vật chính đại diện cho thành công, quyền lực và giàu có chủ yếu kết hợp với cốt truyện lãng mạn phi lý để thu hút lượt xem. Một số nhà sản xuất tranh nhau dàn dựng các tình tiết xa rời thực tế đời sống", tờ The Paper viết.

Cơ quan quản lý nhà nước Trung Quốc còn yêu cầu phim ngắn về doanh nhân cần được sáng tác theo nguyên tắc hiện thực, tránh kịch bản lố bịch, kỳ quái, tạo nên những suy nghĩ sai lệch về giới doanh nhân.

“Các phim ngắn cần tạo môi trường dư luận tích cực cho sự phát triển kinh tế, tránh tập trung vào các xung đột tình yêu hay tranh chấp gia đình, đặc biệt là việc truyền bá quan điểm tình yêu bám vào nhà quyền quý, kết hôn với nhà giàu”, văn bản của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc nêu rõ.

Theo Sina, phần lớn các nhà làm phim và phê bình điện ảnh tại Trung Quốc đều cho rằng, phim tình cảm lãng mạn là liều thuốc xoa dịu tâm hồn, giúp người xem có thêm niềm vui trong cuộc sống vốn nhiều áp lực. Tuy nhiên, nội dung đưa lên màn ảnh không nên quá hư cấu vì có thể tạo hiệu ứng xấu, ảnh hưởng tới nhận thức của một bộ phận khán giả.