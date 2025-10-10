Bộ Văn hóa nói gì về dòng phim "tổng tài" chiếu tràn lan trên mạng xã hội?

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã tổ chức họp báo thường kỳ quý III.

Tại sự kiện, vấn đề về dòng phim "tổng tài" cũng được đưa ra bàn luận. Thời gian qua, những web-drama (phim ngắn phát trên mạng xã hội) về đề tài này xuất hiện dày đặc, với nhiều nội dung khác nhau.

Nhiều khán giả nhận xét, các bộ phim này có nội dung nhảm nhí, gây sốc và tác hại đến hành vi, thói quen của giới trẻ. Vậy các cơ quan quản lý nói gì về việc này?

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT&DL) - cho biết, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ VH-TT&DL luôn có chủ trương xây dựng không gian mạng an toàn hữu ích, lành mạnh cho người dân sử dụng.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT&DL) - chia sẻ tại họp báo (Ảnh: Trần Huấn).

Theo đó, các web-drama nếu vi phạm sẽ được xem xét, xử lý nội dung theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP.

Tuy nhiên, ông Tự Do thừa nhận, rất khó để xác định thế nào là vi phạm pháp luật đối với loại phim này.

"Phải xem xét nội dung đó có tiêu cực, truyền tải tư tưởng sai lệch, có hở hang, ảnh hưởng đến thiếu nhi, mê tín dị đoan... hay không. Nếu có, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý ngay đối với nội dung đó.

Tuy nhiên, không thể chặn, gỡ cả một chủ đề "tổng tài", "tiểu tam"... mà phải theo từng nội dung cụ thể của web-drama, phim ngắn đó", ông Tự Do nhận định.

Đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng cho biết, nếu các phim ngắn được chiếu trên mạng xã hội có nội dung ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, chuẩn mực… tác động xấu đến giới trẻ thì các đơn vị chức năng sẽ xem xét xử lý ngay.

"Tuy nhiên, đối với trường hợp cụ thể như thế này thì cần sự đánh giá kỹ lưỡng hơn", ông Tự Do nói.

Ông Lê Quang Tự Do cho biết, từ năm 2017, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã có lực lượng chuyên trách để kiểm tra, phát hiện sau đó chặn, gỡ tin xấu, tin giả, tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tin chống phá chế độ…

"Chúng tôi dùng cả người và công cụ kỹ thuật để tra quét thông tin vi phạm trên không gian mạng và gửi yêu cầu cho các nền tảng xuyên biên giới để họ chặn, gỡ trong vòng 24 tiếng. Trong 2 năm gần đây, mức độ chặn, gỡ luôn đạt được tỉ lệ 90% trở lên", ông Tự Do thông tin.

Ông Tự Do nói thêm rằng, trước thềm diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026, Cục sẽ triển khai chiến dịch trực chiến, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới cũng trực 24/7 để chặn, gỡ các thông tin xấu, độc trong vòng 2 tiếng đồng hồ kể từ khi phát hiện.

"Trước đây chúng ta gặp khó khăn trong việc chặn, gỡ những thông tin này nhưng hiện nay, các quy định pháp luật ngày càng hoàn thiện. Việc đấu tranh với các nền tảng để có biện pháp yêu cầu họ chặn, gỡ các tin giả, tin sai sự thật đã được thực hiện khá hiệu quả", ông Lê Quang Tự Do chia sẻ thêm.

Lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng nhắc đến vụ việc "đường lưỡi bò" xuất hiện trong phim truyền hình Trung Quốc có tên Hãy để tôi tỏa sáng.

Ông Lê Quang Tự Do khẳng định rằng, tập 16 (chứa hình ảnh "đường lưỡi bò") chưa được phát sóng tại Việt Nam mà mới chỉ phát hành ở Trung Quốc. Sau đó, bộ phim đã bị tiêu hủy trên toàn bộ hệ thống.

Hình ảnh bản đồ chứa "đường lưỡi bò" xuất hiện ở tập 16 của bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông Lê Quang Tự Do cho biết thêm, Việt Nam không có chủ trương “không quản được thì cấm”.

"Mọi hoạt động, trong đó có lĩnh vực phim ảnh, đều phải tuân thủ quy định của pháp luật. Vì vậy, những bộ phim - kể cả dòng phim “tổng tài” - nếu không vi phạm quy định pháp luật thì được phép hoạt động và phổ biến bình thường", ông Do nói.

Cũng trong họp báo, đại diện Cục Điện ảnh cho biết, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 chuẩn bị diễn ra tại TPHCM vào tháng 11 năm nay có nhiều điểm mới.

Dự kiến, liên hoan có 1.000 đại biểu tham dự. Năm nay, liên hoan có giải thưởng tôn vinh cá nhân là người Việt Nam và người nước ngoài có nhiều đóng góp cho điện ảnh Việt Nam.

Đây cũng là Liên hoan phim Việt Nam có số lượng phim tham dự lớn nhất, với gần 130 phim truyện, phim hoạt hình và phim tài liệu…