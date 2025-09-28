Đời thực gợi cảm của "nữ tiếp viên" cao 1,55m Kaity Nguyễn

Trong phim điện ảnh Tử chiến trên không, Kaity Nguyễn vào vai nữ tiếp viên Tú Trinh thông minh, kiên cường nhưng không hề nao núng khi đối mặt với bọn không tặc.

Dù chỉ cao 1,55m và gần như xuất hiện xuyên suốt phim trong bộ áo dài xanh của tiếp viên hàng không, cô vẫn tạo sức hút riêng (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Khán giả đánh giá Kaity có gương mặt “chuẩn điện ảnh”, dễ truyền tải cảm xúc, thần thái tự nhiên và diễn xuất giàu nội lực. Chính đôi mắt biết nói, chất giọng ngọt ngào cùng sự nhập tâm đã giúp cô khắc họa trọn vẹn tinh thần và cá tính của nhân vật Tú Trinh (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Vai diễn buộc Kaity Nguyễn thể hiện nhiều cung bậc, từ tâm lý phức tạp đến những cảnh hành động căng thẳng. Nữ diễn viên cho biết, cô rất thích trải nghiệm này, bởi khi nhập vai, cô cảm thấy mình “máu chiến” và nhận ra phụ nữ Việt Nam thực sự mạnh mẽ.

Trả lời thắc mắc của phóng viên Dân trí vì sao được chọn dù vóc dáng nhỏ bé, Kaity giải thích tiếp viên hàng không vào năm 1978 làm việc trên máy bay nhỏ nên ngoại hình không phải vấn đề.

Nữ diễn viên cho biết thêm, đạo diễn cũng nhiều lần khẳng định cô hoàn toàn phù hợp với nhân vật, dù ban đầu bản thân Kaity có chút băn khoăn khi so sánh với hình ảnh các tiếp viên hiện nay thường cao lớn, rắn rỏi hơn (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Sinh năm 1999, Kaity Nguyễn gây tiếng vang ngay từ vai nữ chính trong Em chưa 18 - bộ phim tạo cơn sốt phòng vé năm 2017 với doanh thu 171 tỷ đồng - khi cô mới 18 tuổi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 26, Kaity Nguyễn ngày càng trưởng thành trong sự nghiệp khi vừa điều hành công ty giải trí, vừa đầu tư sản xuất phim ảnh. Sau 8 năm gắn bó với điện ảnh, cô đã góp mặt trong nhiều dự án chiếu rạp nổi bật như: Hồn papa da con gái, Gái già lắm chiêu V, Cô gái từ quá khứ, Người vợ cuối cùng, Công tử Bạc Liêu hay Yêu nhầm bạn thân…

Đặc biệt, vai chính trong Người vợ cuối cùng (2023) được xem là dấu mốc quan trọng, giúp Kaity lấy lại phong độ và khẳng định vị thế “mỹ nhân trăm tỷ” trên màn ảnh Việt (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bên cạnh điện ảnh, Kaity Nguyễn còn là gương mặt quảng cáo đắt show, thường xuyên xuất hiện trong nhiều chiến dịch lớn. Thành công sớm khiến cô được gọi là “đại gia trẻ”. Tuy vậy, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Dân trí, Kaity khẳng định bản thân không phải “đại gia”, mà chỉ “giàu tình cảm” (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngoài đời, Kaity Nguyễn theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn gợi cảm. Cô thường diện áo hai dây, áo cổ yếm, váy liền hoặc sơ mi phối cùng quần ống rộng, mang đến vẻ ngoài trẻ trung và năng động (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi muốn tôn đường cong, Kaity Nguyễn thường chọn váy ôm sát hoặc áo crop top kết hợp cùng giày bệt hay sandals. Cách phối này vừa tôn vẻ gợi cảm vừa khéo léo khắc phục hạn chế chiều cao. Nữ diễn viên ưu tiên phụ kiện tối giản như túi xách nhỏ, tạo nên hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn hiện đại (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đây, Kaity Nguyễn thường được nhắc đến như một mỹ nhân có vòng một "khủng". Tuy nhiên, khi muốn thử sức ở những vai diễn đòi hỏi sự thanh lịch, nữ tính, cô nhận ra lợi thế hình thể này đôi khi lại trở thành rào cản, khiến việc hóa thân vào nhân vật bớt trọn vẹn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chính vì vậy, Kaity quyết định thu nhỏ vòng một kết hợp giảm cân, tạo vóc dáng mảnh mai, cân đối hơn. Sự lột xác này giúp cô thử nghiệm nhiều kiểu trang phục hơn, tôn khí chất sang chảnh và phù hợp với các vai diễn đòi hỏi vẻ thanh lịch, nữ tính.

Không thể phủ nhận, mặc dù hạn chế chiều cao, Kaity Nguyễn vẫn có lợi thế về nhan sắc trẻ trung, hình thể săn chắc, quyến rũ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Để giữ gìn nhan sắc tươi trẻ, rạng rỡ Kaity Nguyễn cho biết, cô luôn chú trọng việc chăm sóc bản thân. Người đẹp Tử chiến trên không duy trì thói quen dưỡng da, đặc biệt coi trọng các bước làm sạch sâu, cấp ẩm và ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Nữ diễn viên sinh năm 1999 cũng hạn chế trang điểm đậm để da được “thở”, chỉ trang điểm kỹ khi tham dự sự kiện.

Song song đó, Kaity giữ vóc dáng bằng việc tập gym, yoga, chạy bộ khoảng 3 buổi mỗi tuần, bất chấp lịch trình bận rộn. Cô còn cân đối chế độ ăn uống, tăng cường rau củ quả và hạn chế tinh bột để duy trì thể trạng khỏe mạnh và hình thể cân đối (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Kaity Nguyễn được đánh giá là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, trở thành "đối thủ nặng ký" của nhiều người đẹp trong showbiz (Ảnh: Facebook nhân vật).