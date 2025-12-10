24 thí sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật về giao thông đường bộ

Ngày 10/12, Cục CSGT (Bộ Công an) vừa công bố danh sách 24 thí sinh đạt giải trong cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ".

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào lúc 14h ngày 19/12, tại Hội trường Bộ Công an, số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Lãnh đạo Cục CSGT tham gia chấm các bài dự thi (Ảnh: Thành Đông).

Ban tổ chức cuộc thi kính mời các tác giả đạt giải (theo danh sách dưới đây), tới địa điểm và thời gian nêu trên để tham dự và nhận giải thưởng của ban tổ chức.

Các thí sinh đạt giải cuộc thi vui lòng xác nhận tham dự lễ trao giải với ban tổ chức trước ngày 16/12, qua số điện thoại: 0982.664.329 - Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an).

Danh sách 24 thí sinh đạt giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ":

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức Lễ phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ". Trải qua 3 tháng (7, 8, 9) cuộc thi đã thu hút gần 1 triệu người tham gia.

Cụ thể, tại kỳ thi thứ nhất (từ 1/7 đến 31/7) đã có 310.060 người dự thi. Tại kỳ thi thứ hai (từ 1/8 đến 31/8) đã có 362.962 người dự thi. Tại kỳ thi thứ ba (từ 1/9 đến 30/9) đã có 245.021 người dự thi.

Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an), thành viên Ban giám khảo cuộc thi cho biết, tại phần thi tự luận, nhiều bài thi đã đưa ra những giải pháp phòng ngừa tai nạn, vi phạm giao thông mới, sáng tạo, có tính khả thi cao.

Ông Long lấy ví dụ như việc phối hợp với KOL, TikToker làm video ngắn (15-30 giây) tuyên truyền về an toàn giao thông trên các nền tảng mạng xã hội; xây dựng mô hình “Khu dân cư không vi phạm giao thông”; phát triển hạ tầng giao thông thông minh; sử dụng biển báo có tích hợp mã QR, biển báo điện tử để tạo sự chú ý và kịp thời điều chỉnh hiệu lệnh khi cần thiết.

Ngoài ra, các thí sinh còn đưa ra các giải pháp như ứng dụng công nghệ điều chỉnh chu kỳ đèn giao thông theo lưu lượng phương tiện thực tế; phát triển các thiết bị an toàn, cảnh báo an toàn công nghệ mới, gắn chip điện tử trên phương tiện giao thông; phát triển ứng dụng di động dành cho người lái xe để cảnh báo khi đi qua các khu vực thường xảy ra tai nạn.

"Ngày 10/11 vừa qua, ban giám khảo cuộc thi đã họp, chấm điểm chung khảo cuộc thi và xác định thứ hạng các giải của cuộc thi gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích", Thượng tá Long nói.

Nhận xét về cuộc thi, theo ông Long, cuộc thi đã được tổ chức theo đúng kế hoạch, mục đích, yêu cầu ban tổ chức đề ra và thu hút được đông đảo người dân tham gia với gần 1 triệu người dự thi, trong đó có nhiều người thi cả ba kỳ.

Các đại biểu cùng bấm nút khởi động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” hồi đầu tháng 7 vừa qua (Ảnh: Hải Long).

Thành viên ban giám khảo cho biết, hình thức thi trực tuyến và các câu hỏi của cuộc thi được chuẩn bị công phu, sát thực tiễn với nhiều clip tình huống giao thông xảy ra trong thực tế. Cục Cảnh sát giao thông, công an các địa phương và ngành giáo dục đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân, học sinh, sinh viên hưởng ứng, tham gia.

Ngoài ra, Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi đã làm việc công tâm, khách quan.

"Thông qua cuộc thi, người tham gia được củng cố kiến thức, sự hiểu biết các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, nắm bắt được các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật về giao thông nói riêng", Thượng tá Long chia sẻ.

Cũng theo Thượng tá Long, tại phần thi tự luận, nhiều ý tưởng giải pháp phòng ngừa tai nạn, vi phạm giao thông mới, sáng tạo, có tính khả thi cao đã được các thí sinh đưa ra.