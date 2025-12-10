Tổng thống Ukraine hé lộ kế hoạch hòa bình 20 điểm giúp chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc thảo luận mới với Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 10/12, khi Kiev và các đồng minh tiếp tục hoàn thiện một loạt văn kiện có thể vạch ra các điều khoản để chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết Ukraine đang làm việc “24/7” với các đối tác quốc tế để xây dựng một khuôn khổ hòa bình “đáng tin cậy và có phẩm giá”.

Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán dự kiến ​​diễn ra vào ngày 10/12 sẽ xoay quanh một văn kiện về vấn đề tái thiết và kinh tế hậu chiến của Ukraine.

“Chương trình hôm nay bao gồm cuộc trao đổi với phía Mỹ về một văn kiện nêu chi tiết quá trình tái thiết và phát triển kinh tế của Ukraine sau chiến tranh”, ông nói.

Tổng thống Zelensky không tiết lộ ai sẽ đại diện cho Ukraine trong các cuộc đàm phán sắp tới.

“Đồng thời, chúng tôi đang hoàn thiện văn kiện cơ bản gồm 20 điểm, có thể xác định các yếu tố để chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi dự kiến sớm chuyển giao thỏa thuận này cho Mỹ, sau khi làm việc với đội ngũ của Tổng thống Trump và các đối tác châu Âu”, ông Zelensky nói thêm.

Vào ngày 11/12, cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của "liên minh các nước sẵn sàng" ủng hộ Ukraine sẽ diễn ra. Cuộc họp sẽ được tổ chức qua hình thức hội nghị trực tuyến. Nhóm này do Anh và Pháp cùng dẫn đầu.

"Chúng tôi đang làm việc rất hiệu quả để đảm bảo an ninh trong tương lai và ngăn chặn sự tái diễn hành động quân sự của Nga. Tuần này có thể mang đến tin tức tốt lành cho tất cả chúng ta và giúp chấm dứt xung đột", Tổng thống Zelensky nói thêm.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến hôm 9/12, Tổng thống Zelensky xác nhận 3 văn kiện đang được chuẩn bị trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình để chấm dứt xung đột Ukraine.

Ba văn kiện gồm một thỏa thuận 20 điểm đang tiếp tục được hoàn thiện, một văn kiện bảo đảm an ninh riêng biệt được soạn thảo chung với các đối tác Mỹ và châu Âu, và một kế hoạch tái thiết toàn diện cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Tháng trước, Mỹ đưa ra kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm. Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cam kết không gia nhập NATO, giảm quy mô quân đội để đổi lấy các cam kết an ninh.

Theo ông Zelensky, sau hàng loạt cuộc trao đổi, tham vấn, Mỹ đã rút gọn kế hoạch hòa bình ban đầu xuống 20 điểm, nhằm đơn giản hóa tiến trình đàm phán và tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp, tiến tới chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ông nhấn mạnh, việc giảm số lượng điểm không có nghĩa là nhượng bộ về các vấn đề then chốt đối với Ukraine, ngược lại, nó cho phép tập trung rõ ràng hơn vào những bước đi thực tế và an toàn nhằm đạt được hòa bình.

Một trong những vấn đề nhạy cảm và khó khăn nhất là vấn đề lãnh thổ. Nga được cho là muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông Ukraine, coi đây là điều kiện để đàm phán hòa bình, trong khi Kiev không muốn nhượng bộ lãnh thổ.

Financial Times dẫn các nguồn thạo tin nói rằng Mỹ đã cho Ukraine vài ngày để phản hồi phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng hoàn tất thỏa thuận “trước Giáng sinh”.