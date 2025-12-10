Văn Mai Hương hát về những chuyện tình đã qua, nhắn nhủ người yêu cũ

Ca sĩ Văn Mai Hương vừa trình làng album phòng thu thứ 5 mang tên “Giai nhân”. Đây là dự án âm nhạc được giới chuyên môn, khán giả chờ đợi.

Với album này, Văn Mai Hương tiếp tục đồng hành với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, khai thác hình ảnh người phụ nữ quyến rũ, độc lập, tự tin, sẵn sàng đối diện với sự mềm yếu, bất toàn trong cuộc sống và chuyện tình cảm.

“Giai nhân là một hành trình rất riêng, nơi tôi cho phép mình sống thật với những điều từng giấu kín và kể những câu chuyện của chính tôi: Những khúc quanh, những mất mát, những lần học cách yêu, cách buông bỏ và cả những cảm xúc xứng đáng được lưu giữ.

Đây không chỉ là một album, mà là tấm gương phản chiếu người phụ nữ trong tôi: Mềm mại nhưng kiên định, tổn thương nhưng không gục ngã. Sau tất cả, Giai nhân là lời tri ân dành cho những tâm hồn từng yếu mềm nhưng vẫn chọn bước tiếp, bằng tất cả sự dịu dàng của chính mình”, Văn Mai Hương chia sẻ.

Văn Mai Hương và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ tại buổi ra mắt album (Ảnh: Ban tổ chức).

Album gồm 9 ca khúc Bảo bối, Vườn hồng, Nhạc tình, Mỹ vị, Ướt lòng, Vùng xám, Món quà, Phong thanh, Khép màn được các nhạc sĩ chấp bút từ những chiêm nghiệm của chính Văn Mai Hương trong chuyện tình cảm đã qua.

Dự án có màu sắc âm nhạc đậm chất Á Đông nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại khi khai thác, kết hợp đa dạng các thể loại như: Pop, city pop, bolero, bossa nova… và cả nhạc ngũ cung.

Trong ca khúc Bảo bối, phần hát ả đào (ca trù) của Văn Mai Hương trở thành điểm nhấn độc đáo. Với Nhạc tình, nữ ca sĩ gây chú ý khi thể hiện khả năng rap bắt tai. Còn Ướt lòng đánh dấu sự kết hợp giữa pop và bolero.

Ngoài ra, album cũng mang đến những màn kết hợp thú vị giữa Văn Mai Hương với Chi Pu và diva Hà Trần trong Vườn hồng, với Hurrykng trong Nhạc tình, hay sự tái hợp với Grey D trong Vùng xám sau thành công của Mưa tháng sáu trình làng cách đây 2 năm.

Văn Mai Hương và Chi Pu kết hợp biểu diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Album đánh dấu một Văn Mai Hương sâu sắc, trưởng thành hơn. Giai điệu và câu chuyện trong sản phẩm có khi nhẹ nhàng, có lúc sôi động và cũng không kém gai góc, tất cả đều tạo nên trong dòng chảy cảm xúc đa màu sắc.

Nữ ca sĩ tiết lộ, ca khúc Món quà chính là lời chào, lời nhắn nhủ dành cho người yêu cũ khi kết thúc một cuộc tình, để cả hai có thể bước tiếp ở một hành trình khác với tâm thế nhẹ nhàng hơn, biết cách trân trọng những điều đẹp đẽ từng có cũng như hướng đến những điều xứng đáng cho hiện tại và tương lai.

Tại sự kiện ra mắt album vào chiều 10/12 tại TPHCM, Chi Pu vui vẻ tiết lộ Vườn hồng là ca khúc "top 1" trong lòng cô vì có sự kết hợp giữa cô cùng Văn Mai Hương. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ yêu thích bài Vùng xám vì gắn với những câu chuyện rất đời.

Ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ: "Giọng hát của Văn Mai Hương đang ở thời điểm chín muồi, không còn đỉnh cao về mặt kỹ thuật như thường thấy, mà ở đỉnh cao về cảm xúc. Tôi nghe album và cảm thấy rất xúc động".