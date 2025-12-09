Phút cuối đời của Thương Tín: Chờ hai con về mới chịu “nhắm mắt xuôi tay”

Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, nghệ sĩ Thương Tín đã qua đời vào 18h50 ngày 8/12 tại quê nhà Phan Rang - Tháp Chàm (Khánh Hòa), hưởng thọ 69 tuổi.

Những năm cuối đời, nam tài tử đối diện tình trạng sức khỏe suy kiệt, mắc nhiều bệnh lý và gần như không còn khả năng tự chăm sóc.

Tang lễ của nghệ sĩ Thương Tín được tổ chức tại quê nhà (Ảnh: Nhạc sĩ Tô Hiếu cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết đã liên hệ với gia đình nghệ sĩ Thương Tín từ ngày 25/11 để hỏi thăm tình hình của ông.

"Khi đó, em trai nói Thương Tín yếu đi nhiều, không thể tự ăn uống, gia đình đút cháo nhưng anh không chịu ăn. Khi người thân đưa anh đi bệnh viện thì bác sĩ nói không còn khả quan. Nằm một chỗ lâu ngày khiến cơ thể anh bị lở loét, bác sĩ khuyên chỉ nên đưa về nhà", anh kể.

Hoàn cảnh gia đình nghệ sĩ Thương Tín cũng gặp nhiều khó khăn. Em trai nam nghệ sĩ cùng lúc phải chăm mẹ gần 90 tuổi và người anh bệnh tật. Ngôi nhà đơn sơ của gia đình đã xuống cấp, cuộc sống phần lớn dựa vào sự đỡ đần của vài người thân ở gần.

Con trai và con gái của nghệ sĩ Thương Tín đã về thắp hương cho cha (Ảnh: Nhạc sĩ Tô Hiếu cung cấp).

Hiện tại, con trai Thanh Tùng và con gái 12 tuổi của nghệ sĩ Thương Tín có mặt tại Phan Rang để cùng gia đình túc trực. Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, Thương Tín chỉ chờ đến khi các con về đầy đủ mới yên lòng "nhắm mắt xuôi tay".

Nhạc sĩ Tô Hiếu kể khoảnh khắc nhận tin buồn: "Tối qua, khi nghe báo anh Tín mất, tôi cùng con trai anh - ca sĩ Thanh Tùng - bắt xe về Phan Rang, đến nơi lúc 4h sáng".

Trên chuyến xe chạy xuyên đêm, Thanh Tùng - con trai duy nhất của Thương Tín với người vợ đầu - gần như im lặng suốt chặng đường. Anh là ca sĩ phòng trà, sống xa gia đình từ nhỏ sau khi cha mẹ chia tay, vì vậy giữa hai cha con cũng tồn tại khoảng cách.

Thanh Tùng vẫn lặng lẽ dõi theo cuộc sống của cha, nhưng ít khi can thiệp sâu vì mỗi người đều có cuộc sống riêng.

Ca sĩ Thanh Tùng - con trai của nghệ sĩ Thương Tín (Ảnh: Nhạc sĩ Tô Hiếu cung cấp).

Theo chia sẻ của người thân, điều khiến nghệ sĩ Thương Tín day dứt nhất trước khi mất là không thể gặp mặt các con trong những tháng ngày cuối đời. Ông nhiều lần nhắc đến con gái nhỏ, nhưng không thể đoàn tụ.

Đám tang của nghệ sĩ Thương Tín được tổ chức giản dị tại nhà riêng ở Phan Rang. Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết tang lễ diễn ra trong không khí trầm lắng, với sự có mặt của vài người thân, một số họ hàng và bà con lối xóm.

Theo cáo phó gia đình cung cấp, lễ nhập quan diễn ra lúc 8h ngày 9/12, lễ động quan tổ chức lúc 15h30 ngày 10/12, an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa).