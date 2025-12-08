Đen Vâu làm rõ mối liên hệ với dự án Nuôi em giữa ồn ào minh bạch

Tối 7/12, rapper Đen Vâu cho biết, khi nghe được nhiều thông tin liên quan đến dự án Nuôi em, anh biết mọi người rất lo lắng và bản thân anh cũng rất buồn.

Anh nói, với tư cách là một người ủng hộ vật chất, tinh thần cho dự án Nuôi em từ lâu, anh thấy mình cũng có trách nhiệm chia sẻ rõ ràng một số điều với mọi người.

Đen Vâu từng đóng góp vào dự án Nuôi em (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh chia sẻ: "Về mối quan hệ giữa Đen và dự án Nuôi em: Đen và ê-kíp tham gia với tư cách là người ủng hộ... Hằng năm, Đen và ê-kíp vẫn đang gửi chi phí để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao thuộc dự án của Nuôi em (đây là chi phí của cá nhân Đen và ê-kíp, không phải từ doanh thu bài hát Nấu ăn cho em).

Đen (cùng toàn bộ ê-kíp) không phải là người sáng lập, không tham gia vào bộ máy quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án Nuôi em. Cũng như mọi người, Đen đóng góp cho dự án với niềm tin vào con người, vào niềm mong muốn được lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng và cho xã hội".

Nam rapper cho biết, chính niềm tin và mong muốn đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội từ dự án Nuôi em, cụ thể hơn là từ chuyến đi thực tế cùng đội ngũ Nuôi em lên vùng cao thăm các bé, đã giúp anh tràn đầy cảm hứng để viết nên ca khúc Nấu ăn cho em.

"Và như đã công bố từ đầu, tất cả doanh thu từ bài hát này được Đen dành cho thiện nguyện. Không chỉ là dành cho các dự án của Nuôi em, mà còn dành cho các chương trình khác của ban ngành, Nhà nước", anh nêu rõ.

Đen Vâu cho rằng tâm trạng hoang mang, buồn bực của mọi người lúc này là điều dễ hiểu, bởi số tiền đóng góp đều là thành quả lao động của nhiều người. Anh nhận định nếu những sai sót được nêu ra thực sự tồn tại, thì sự tổn thương về niềm tin sẽ rất khó bù đắp.

Dù vậy, anh cũng nhấn mạnh rằng trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào, cộng đồng nên giữ thái độ bình tĩnh và chờ phản hồi minh bạch, rõ ràng từ phía đội ngũ Nuôi em.

"Nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, Đen sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của các em nhỏ.

Và cũng vẫn rất hy vọng rằng dù cho kết quả có như thế nào, niềm tin, lòng trắc ẩn và tình yêu thương con người, cho những hoàn cảnh chẳng may yếu thế hơn vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người con Việt Nam chúng ta", Đen Vâu bày tỏ.

Trên trang cá nhân, Đen Vâu cũng đăng tải các đường dẫn công khai những lần chuyển khoản từ doanh thu bài hát Nấu ăn cho em. Phóng viên Dân trí đã liên hệ phía Đen Vâu và được nam rapper xác nhận về những chia sẻ trên.

Dự án Nuôi em do anh Hoàng Hoa Trung khởi xướng, ban đầu được lập ra để kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bữa trưa cho học sinh vùng cao. Từ những hoạt động ban đầu, dự án dần mở rộng sang xây trường, trao tủ sách… nhằm tạo điều kiện học tập đầy đủ hơn cho trẻ em ở các khu vực khó khăn.

Đông đảo mạnh thường quân đã đồng hành cùng dự án trong nhiều năm. Trong số đó, rapper Đen Vâu đóng góp một khoản tiền được trích từ doanh thu MV Nấu ăn cho em trên YouTube, để hỗ trợ suất ăn và xây dựng trường lớp cho trẻ vùng sâu vùng xa.

Tuy nhiên, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết chia sẻ về trải nghiệm không hài lòng của một người đóng góp cho dự án này. Người này cho biết đã đăng ký mã “Nuôi em” và chuyển tiền nhưng khi đặt câu hỏi liên quan đến tính minh bạch của dự án thì phía tổ chức lại phản hồi thiếu thuyết phục.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, trong đó có không ít người từng đóng góp cho dự án. Phần lớn ý kiến xoay quanh một điểm chung, là nhu cầu được thấy sự minh bạch rõ ràng hơn trong hoạt động tài chính của dự án.

Ban đầu, dự án Nuôi em được lập ra để kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bữa trưa cho học sinh vùng cao (Ảnh: Facebook Nuôi em).

Liên quan tới sự việc này, chiều 7/12, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, anh Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án Nuôi em - cho biết, anh và các thành viên trong nhóm đang tổng hợp thông tin để trả lời đầy đủ nhất về nghi vấn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo anh Trung, trong những ngày vừa qua, đặc biệt là ngày 6/12, Nuôi em đã tiếp nhận nhiều ý kiến và thắc mắc liên quan tới tính minh bạch của dự án.

Anh Hoàng Hoa Trung cho biết, dự án đang nuôi khoảng 50.000-60.000 em là học sinh dân tộc thiểu số trên cả nước. Các trường hợp học sinh khó khăn này do nhà trường và chính quyền địa phương lập danh sách.

Trước đây, Nuôi em gửi tiền nuôi học sinh qua phòng giáo dục và đào tạo địa phương. Từ khi bỏ cấp huyện, Nuôi em chuyển thẳng tiền cho nhà trường.

Đến tối 7/12, anh Hoàng Hoa Trung tiếp tục có bài viết, thông báo trên Facebook cá nhân, cho biết đã đóng băng tài khoản dự án Nuôi em để hỗ trợ minh bạch thông tin.