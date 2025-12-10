Nghệ sĩ Ánh Tuyết kể chuyện chăn lợn trong villa, 2 lần bị tai biến tuổi 64
(Dân trí) - Trò chuyện với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Ánh Tuyết kể về cuộc sống “vui thú điền viên” ở tuổi 64. Rời xa sân khấu, bà tìm niềm vui bên khu vườn nhỏ và đàn thú cưng.
Ánh Tuyết nuôi lợn trong biệt thự
Những năm gần đây, ca sĩ Ánh Tuyết chọn rời xa sân khấu, tận hưởng cuộc sống bình yên cùng ông xã tại Hội An (Đà Nẵng), nơi bà sinh ra và lớn lên.
Trong khu villa rộng gần 1.400m2, giọng ca Thiên Thai tìm lại niềm vui từ những điều rất đỗi đời thường. Bà tự tay chăm từng luống rau, từng gốc hoa và dành thời gian cho đàn thú cưng mà bà coi như một phần của gia đình.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Ánh Tuyết cho biết, khu vườn quanh nhà được bà trồng đủ loại rau và hoa, mỗi ngày bà đều tự tay chăm sóc. Nữ nghệ sĩ nói việc làm vườn giúp bà giữ tinh thần thoải mái sau thời gian rời sân khấu.
Niềm vui của Ánh Tuyết còn đến từ đàn thú cưng, trong đó đặc biệt nhất là chú lợn Joe Đen gần 5 tuổi, được bà nuôi từ khi chỉ nặng khoảng 1kg. Khi lợn lớn hơn, bà làm riêng cho nó một chuồng rộng phía sau nhà. Ánh Tuyết kể mình chăm sóc Joe Đen như một thành viên trong gia đình, chuẩn bị thức ăn mỗi ngày, thậm chí tổ chức sinh nhật cho nó.
Ngoài Joe Đen, vợ chồng bà còn nuôi gần 12 con chó, gà và ngỗng, mỗi con đều có tên riêng và ngày đón về được ghi chép cẩn thận. "Chúng là niềm vui mỗi ngày của tôi", Ánh Tuyết nói.
Hồi tháng 10, mưa lũ lớn khiến tầng trệt ngôi nhà và toàn bộ khu vườn 1.400m2 của bà bị ngập. Ánh Tuyết nhớ lại: "Vườn rộng, cây cối nhiều, rồi cả khu rau củ, hồ bơi đều ngập hết. Tôi dọn tới giờ vẫn chưa xong".
Những năm trước, vào mùa lũ, chồng bà thường vắng nhà, nhưng năm nay ông lại ở nhà đúng dịp trận lụt lịch sử. Cả hai vợ chồng cùng hai người giúp việc phải chạy lũ, qua đó ông hiểu hơn những vất vả mà vợ trải qua mỗi năm.
Điều khiến bà lo nhất là đàn vật nuôi, đặc biệt là Joe Đen. Khi thấy nước dâng, bà cố tìm chỗ cao để chú lợn tránh ngập nhưng nó vẫn bị ướt, nhiễm lạnh và bệnh suốt ba ngày liền.
Theo nghệ sĩ Ánh Tuyết, nơi bà ở là một khu villa rộng gần 1.400m2. Bà từng có ý định sửa sang để kinh doanh nhưng rồi thấy quá sức, thành ra khu nhà hàng chục tỷ đồng nay trở thành khu vườn, để hoang suốt thời gian qua.
Bất ngờ đối mặt với bệnh tai biến
Sức khỏe là điều khiến Ánh Tuyết lo lắng nhất hiện nay. Nữ nghệ sĩ tiết lộ, chỉ vài tháng trước đợt mưa lũ, bà đã trải qua hai lần tai biến.
Lần đầu, bà cảm thấy cơ thể mệt, đi không vững, mọi thứ trở nên bất ổn. Khi đến bệnh viện Đà Nẵng, bà phải nhờ người đi cùng đẩy xe lăn. Kết quả chụp MRI cho thấy bà có máu tụ trong đầu. Bác sĩ yêu cầu nhập viện, nhưng bà sợ nằm viện nên xin về và được một bác sĩ quen gần nhà theo dõi sát sao.
Đến cuối tháng 10, ngay trước khi lũ kéo tới, Ánh Tuyết lại lên cơn tai biến lần hai. "Người mệt rã rời, nói chuyện khó khăn và thụt lưỡi nên tôi nói bị mất chữ. Mỗi ngày, tôi đều phải truyền nước biển. May mắn là bây giờ tôi đã đỡ được khoảng 80%", bà kể.
Không chỉ vậy, Ánh Tuyết còn mắc bệnh cột sống kinh niên, đến mức "nằm không được, ngồi cũng không xong", phải uống giảm đau liên tục. Đau lưng rồi dẫn đến đau thần kinh tọa. Các bác sĩ bảo bà phải sống chung với bệnh suốt đời.
Trong những ngày mưa lũ, giữa bao thứ phải lo, bà vẫn cố giữ cho bằng được chiếc ghế massage, bởi đây là vật bất ly thân giúp bà trụ qua những cơn đau. "Không có nó là tôi chịu không nổi", Ánh Tuyết cho hay.
Sức khỏe giảm sút khiến Ánh Tuyết hạn chế đi diễn. Bà chỉ nhận lời khi thật sự thân tình. Bà cũng thường học nhảy đầm, mục đích không phải biểu diễn mà để rèn luyện sức khỏe. Những ngày sức khỏe sa sút, nhờ có ông xã kề cạnh hỏi han, chăm sóc nên bà cũng an ủi được phần nào.
Ít đi hát, lại liên tục đối diện bệnh tật, nhưng nghệ sĩ Ánh Tuyết vẫn giữ tinh thần lạc quan. Hạnh phúc của bà giờ nằm ở những điều rất đỗi gần gũi, chăm cây, chăm hoa, vui chơi với bầy thú cưng. Với nữ nghệ sĩ, những niềm vui nhỏ mang lại cho bà sự bình yên mà không điều gì có thể bù đắp.
Ánh Tuyết sinh năm 1961 tại Hội An (Đà Nẵng) trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc, cha bà dạy nhạc, các anh em là nhạc công. Bà hát từ năm 3 tuổi, 17 tuổi vào đoàn ca múa nhạc Quảng Nam - Đà Nẵng, rồi học thanh nhạc tại Đại học Nghệ thuật Huế.
Dẫu đi hát từ rất sớm, phải đến năm 32 tuổi bà mới thực sự thành danh. Sự nghiệp của Ánh Tuyết gắn chặt với âm nhạc Văn Cao. Năm 1993, khi thể hiện Buồn tàn thu và Thiên thai trong chương trình của cố nhạc sĩ, bà được ông khen “hát thấu hiểu tác phẩm”.
Từ đó, những ca khúc như Thiên thai, Trương Chi, Buồn tàn thu, Suối mơ, Bến xuân trở thành dấu ấn gắn liền với tên tuổi Ánh Tuyết. Bà được xem là “nàng thơ cuối đời” của Văn Cao, người giữ gìn và truyền tải vẻ đẹp mềm mại, thâm trầm trong âm nhạc của ông đến đời sau.
Không chỉ Văn Cao, bà còn thể hiện trọn vẹn nhạc của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Phạm Duy, Hoàng Giác... Ngay cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng từng dành cho Ánh Tuyết lời khen ngợi.