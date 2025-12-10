Nghệ sĩ Ánh Tuyết kể chuyện chăn lợn trong villa, 2 lần bị tai biến tuổi 64

Ánh Tuyết nuôi lợn trong biệt thự

Những năm gần đây, ca sĩ Ánh Tuyết chọn rời xa sân khấu, tận hưởng cuộc sống bình yên cùng ông xã tại Hội An (Đà Nẵng), nơi bà sinh ra và lớn lên.

Trong khu villa rộng gần 1.400m2, giọng ca Thiên Thai tìm lại niềm vui từ những điều rất đỗi đời thường. Bà tự tay chăm từng luống rau, từng gốc hoa và dành thời gian cho đàn thú cưng mà bà coi như một phần của gia đình.

Nghệ sĩ Ánh Tuyết tìm niềm vui từ việc chăm hoa, làm vườn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Ánh Tuyết cho biết, khu vườn quanh nhà được bà trồng đủ loại rau và hoa, mỗi ngày bà đều tự tay chăm sóc. Nữ nghệ sĩ nói việc làm vườn giúp bà giữ tinh thần thoải mái sau thời gian rời sân khấu.

Niềm vui của Ánh Tuyết còn đến từ đàn thú cưng, trong đó đặc biệt nhất là chú lợn Joe Đen gần 5 tuổi, được bà nuôi từ khi chỉ nặng khoảng 1kg. Khi lợn lớn hơn, bà làm riêng cho nó một chuồng rộng phía sau nhà. Ánh Tuyết kể mình chăm sóc Joe Đen như một thành viên trong gia đình, chuẩn bị thức ăn mỗi ngày, thậm chí tổ chức sinh nhật cho nó.

Nữ nghệ sĩ nuôi một chú lợn nặng gần 200kg trong villa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài Joe Đen, vợ chồng bà còn nuôi gần 12 con chó, gà và ngỗng, mỗi con đều có tên riêng và ngày đón về được ghi chép cẩn thận. "Chúng là niềm vui mỗi ngày của tôi", Ánh Tuyết nói.

Hồi tháng 10, mưa lũ lớn khiến tầng trệt ngôi nhà và toàn bộ khu vườn 1.400m2 của bà bị ngập. Ánh Tuyết nhớ lại: "Vườn rộng, cây cối nhiều, rồi cả khu rau củ, hồ bơi đều ngập hết. Tôi dọn tới giờ vẫn chưa xong".

Những năm trước, vào mùa lũ, chồng bà thường vắng nhà, nhưng năm nay ông lại ở nhà đúng dịp trận lụt lịch sử. Cả hai vợ chồng cùng hai người giúp việc phải chạy lũ, qua đó ông hiểu hơn những vất vả mà vợ trải qua mỗi năm.

Ánh Tuyết nuôi 12 con chó nhỏ trong nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều khiến bà lo nhất là đàn vật nuôi, đặc biệt là Joe Đen. Khi thấy nước dâng, bà cố tìm chỗ cao để chú lợn tránh ngập nhưng nó vẫn bị ướt, nhiễm lạnh và bệnh suốt ba ngày liền.

Theo nghệ sĩ Ánh Tuyết, nơi bà ở là một khu villa rộng gần 1.400m2. Bà từng có ý định sửa sang để kinh doanh nhưng rồi thấy quá sức, thành ra khu nhà hàng chục tỷ đồng nay trở thành khu vườn, để hoang suốt thời gian qua.

Bất ngờ đối mặt với bệnh tai biến

Sức khỏe là điều khiến Ánh Tuyết lo lắng nhất hiện nay. Nữ nghệ sĩ tiết lộ, chỉ vài tháng trước đợt mưa lũ, bà đã trải qua hai lần tai biến.

Lần đầu, bà cảm thấy cơ thể mệt, đi không vững, mọi thứ trở nên bất ổn. Khi đến bệnh viện Đà Nẵng, bà phải nhờ người đi cùng đẩy xe lăn. Kết quả chụp MRI cho thấy bà có máu tụ trong đầu. Bác sĩ yêu cầu nhập viện, nhưng bà sợ nằm viện nên xin về và được một bác sĩ quen gần nhà theo dõi sát sao.

Nghệ sĩ Ánh Tuyết và ông xã, kỹ sư người Pháp tên Michel Jarnier (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến cuối tháng 10, ngay trước khi lũ kéo tới, Ánh Tuyết lại lên cơn tai biến lần hai. "Người mệt rã rời, nói chuyện khó khăn và thụt lưỡi nên tôi nói bị mất chữ. Mỗi ngày, tôi đều phải truyền nước biển. May mắn là bây giờ tôi đã đỡ được khoảng 80%", bà kể.

Không chỉ vậy, Ánh Tuyết còn mắc bệnh cột sống kinh niên, đến mức "nằm không được, ngồi cũng không xong", phải uống giảm đau liên tục. Đau lưng rồi dẫn đến đau thần kinh tọa. Các bác sĩ bảo bà phải sống chung với bệnh suốt đời.

Nghệ sĩ Ánh Tuyết trong khu villa rộng 1.400m2 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong những ngày mưa lũ, giữa bao thứ phải lo, bà vẫn cố giữ cho bằng được chiếc ghế massage, bởi đây là vật bất ly thân giúp bà trụ qua những cơn đau. "Không có nó là tôi chịu không nổi", Ánh Tuyết cho hay.

Sức khỏe giảm sút khiến Ánh Tuyết hạn chế đi diễn. Bà chỉ nhận lời khi thật sự thân tình. Bà cũng thường học nhảy đầm, mục đích không phải biểu diễn mà để rèn luyện sức khỏe. Những ngày sức khỏe sa sút, nhờ có ông xã kề cạnh hỏi han, chăm sóc nên bà cũng an ủi được phần nào.

Ít đi hát, lại liên tục đối diện bệnh tật, nhưng nghệ sĩ Ánh Tuyết vẫn giữ tinh thần lạc quan. Hạnh phúc của bà giờ nằm ở những điều rất đỗi gần gũi, chăm cây, chăm hoa, vui chơi với bầy thú cưng. Với nữ nghệ sĩ, những niềm vui nhỏ mang lại cho bà sự bình yên mà không điều gì có thể bù đắp.