Phim "Tử chiến trên không" bị quay lén, NSX tuyên bố lập vi bằng

Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến 9h33 ngày 21/9, phim Tử chiến trên không đã thu được 47 tỷ đồng, sau hơn 1 ngày công chiếu.

Trước đó, vào ngày 18/9, tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần có những suất chiếu sớm, đạt doanh thu gần 5 tỷ đồng trong ngày. Đến 14h ngày 19/9, Tử chiến trên không tiếp tục dẫn đầu doanh thu phòng vé với 4,3 tỷ đồng.

Phim "Tử chiến trên không" ra mắt hơn 1 ngày đã thu về 47 tỷ đồng doanh thu (Ảnh: Nhà sản xuất).

Trên mạng xã hội, các bài đăng và hình ảnh về Tử chiến trên không nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Nhiều người đánh giá bộ phim hấp dẫn nhờ kịch bản kịch tính, cuốn hút cùng diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên.

Dù vui mừng trước phản ứng tích cực, ê-kíp cũng bày tỏ nỗi buồn khi tác phẩm vừa ra rạp đã bị quay lén nhiều cảnh quan trọng rồi phát tán trái phép trên mạng xã hội.

Trước thực trạng này, nhà sản xuất khẳng định sẽ lập vi bằng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tối 20/9, trên fanpage chính thức của phim, ê-kíp sản xuất khẳng định: “Bản quyền bộ phim Tử chiến trên không thuộc về Điện ảnh Công an nhân dân và Công ty Galaxy Studio.

Hành vi quay trong rạp và phát tán trái phép bộ phim trên mạng là vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ tiến hành lập vi bằng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Khán giả yêu thương bộ phim hãy cùng lan tỏa thông điệp này để bảo vệ thành quả và giúp tác phẩm tiếp cận nhiều người hơn”.

Ngay sau khi ra mắt, nhiều đoạn clip quay lén Tử chiến trên không đã xuất hiện tràn lan trên TikTok và một số nền tảng xã hội khác.

Đáng chú ý, không ít clip để lộ những cảnh “đinh” quan trọng, thậm chí ghép thành các đường dây câu chuyện.

Ở chiều ngược lại, cũng có khán giả khẳng định vì phim quá cuốn hút nên họ tập trung theo dõi, không kịp quay lại cảnh nào.

Nhà sản xuất nhấn mạnh, mọi hình thức ghi hình và phát tán trong rạp đều vi phạm pháp luật và không được khuyến khích. Về việc tiết lộ nội dung, ê-kíp mong khán giả tôn trọng và giữ kín để người xem sau có thể thưởng thức trọn vẹn.

Diễn viên Xuân Phúc (trái) và Trần Ngọc Vàng trong một cảnh phim "Tử chiến trên không" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Tình trạng quay lén phim chiếu rạp và đăng tải lên mạng xã hội đã trở thành vấn nạn nhức nhối của điện ảnh Việt trong thời gian gần đây.

Tử chiến trên không không phải là trường hợp đầu tiên, trước đó nhiều bộ phim ăn khách cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Điển hình là Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, trước đó cũng bị phát tán đoạn cao trào cuối phim, làm ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của khán giả.

Ngày 24/8, chính nữ đạo diễn phải chia sẻ trên trang cá nhân: "Định không lên tiếng mà lòng buồn và xót xa không thể tả. Công sức của cả ê-kíp chuẩn bị trong nhiều năm trời. 81 ngày đêm lăn lộn, tận hiến… cả máu, mồ hôi, nước mắt đã đổ trên phim trường.

Xin khán giả đi xem phim yêu thương ê-kíp, đừng tiết lộ nội dung, đừng chụp rồi quay những cảnh quan trọng, tung lên mạng tiết lộ hết bộ phim. Mọi người hãy yêu thương, trân trọng công sức của chúng tôi. Xin hãy dừng việc đó lại".

Một trường hợp khác là Địa đạo. Khi bộ phim được phát hành trực tuyến, bản phim đã bị đăng tải tràn lan trên các kênh lậu, thậm chí có bản đạt đến cả triệu lượt xem.

Đại diện Galaxy Play - đơn vị phát hành độc quyền - cho biết, việc quét bản quyền gặp khó khăn do các kênh lậu mọc lên quá nhanh và hung hãn.

Tử chiến trên không (tiếng Anh: Death Battle in the Air) là bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại hành động - kịch tính do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, được Điện ảnh Công an nhân dân phối hợp cùng Galaxy Studio sản xuất.

Lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau giải phóng, Tử chiến trên không mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hoà) cầm đầu, nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả 2 nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

Đây cũng là bộ phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên khai thác về chủ đề này.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Trâm Anh, Xuân Văn, Bảo Định, Ray Nguyễn, Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng…