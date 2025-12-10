Mỹ: Ca sĩ 71 tuổi bị sát hại tại nhà riêng, con trai bị tạm giam

Cảnh sát Santa Monica (Mỹ) cho biết họ nhận được cuộc gọi trình báo vào tối 7/12 về một vụ tấn công đang xảy ra trong căn nhà của Sykes.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nam nghệ sĩ nằm bất động với nhiều vết đâm. Nhân viên y tế được điều động ngay lập tức nhưng Sykes đã tử vong tại chỗ.

Nghệ sĩ opera người Mỹ Jubilant Sykes (Ảnh: Getty Images).

Micah Sykes có mặt tại hiện trường và bị bắt giữ mà không có hành vi chống đối. Hung khí được thu giữ, còn động cơ gây án đang được điều tra.

“Nghi phạm bị tạm giữ với cáo buộc giết người và hồ sơ sẽ được chuyển sang Văn phòng Công tố quận Los Angeles xem xét”, đại diện cảnh sát cho biết.

Vợ của cố nghệ sĩ, bà Cecelia, là người báo tin đầu tiên, mô tả sự việc như một vụ hành hung. Theo Los Angeles Times, bà cho hay con trai có tiền sử bệnh lý tâm thần, nhưng cảnh sát chưa xác nhận yếu tố này có liên quan đến vụ án hay không.

Jubilant Sykes từng được đề cử Grammy năm 2010 ở hạng mục Album cổ điển xuất sắc. Năm 2005, ông được tờ The Guardian ca ngợi là nghệ sĩ có “màn trình diễn ngoạn mục”.

Trong sự nghiệp, Sykes thể hiện nhiều dòng nhạc như opera, phúc âm, thánh ca, nhạc kịch, dân gian và pop.

Ông từng biểu diễn tại loạt sân khấu danh giá gồm Metropolitan Opera, Deutsche Oper Berlin, Carnegie Hall, Barbican Centre London, Kennedy Center, Nhà hát Apollo và Hollywood Bowl.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2002, Sykes từng nói: “Ca hát với tôi giống như hơi thở và là phần mở rộng của chính con người mình. Đó không phải điều phi thường, mà là đam mê”.

Nhiều người mô tả Jubilant Sykes là một nghệ sĩ luôn tận tâm với cộng đồng dù đã gặt hái nhiều thành công trên các sân khấu lớn. “Ông ấy biểu diễn khắp thế giới nhưng không bao giờ quên nguồn cội của mình”, nghệ sĩ Pam Forbes chia sẻ.