Tài tử Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Tô Hiếu - người gần gũi với nghệ sĩ Thương Tín những năm cuối đời - xác nhận, anh nhận được tin buồn từ người nhà của nam nghệ sĩ. Ngay trong đêm 8/12, anh cùng Thanh Tùng - con trai nghệ sĩ Thương Tín - tức tốc chạy về Phan Rang (Khánh Hòa) để lo liệu tang sự.

Trước khi mất, nghệ sĩ Thương Tín trải qua quãng thời gian dài suy giảm sức khỏe lẫn tinh thần, mắc nhiều bệnh lý kéo dài.

Nghệ sĩ Thương Tín (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồi tháng 9, Tô Hiếu từng có chuyến thăm Thương Tín tại quê nhà Phan Rang. Khi đó, nam diễn viên sống trong ngôi nhà của mẹ ruột và được em trai trực tiếp chăm sóc.

Nhạc sĩ kể, so với những lần gặp trước, Thương Tín ít nói và trầm ngâm hơn hẳn.

"Những lần trước anh còn trò chuyện, hỏi thăm chuyện này chuyện kia. Lần đó, anh chỉ nói ngắn 2-3 câu hoặc ậm ừ cho qua", Tô Hiếu nhớ lại.

Theo chia sẻ của nam nhạc sĩ, vấn đề lớn nhất mà Thương Tín phải đối mặt là việc hai chân gần như không thể tự di chuyển. Trước đó, bác sĩ chẩn đoán ông bị vỡ khớp gối bánh chè, buộc phải ngồi xe lăn và cần điều trị dài hạn trước khi tính đến phương án phẫu thuật.

"Chuyện đi đứng của anh Tín rất khó khăn. Cả ngày anh chỉ quanh quẩn trong nhà, ngồi trên giường hoặc ghế. Việc vệ sinh cá nhân đều phải nhờ em trai hỗ trợ, còn khi di chuyển thì cần có người dìu", Tô Hiếu cho biết.

Hoàn cảnh gia đình của cố nghệ sĩ cũng nhiều chật vật. Em trai ông phải một lúc chăm mẹ gần 90 tuổi và lo cho anh trai. Ngôi nhà đã xuống cấp, cuộc sống phần lớn dựa vào sự đỡ đần của vài người thân trong gia đình.

Nhạc sĩ Tô Hiếu đến thăm nghệ sĩ Thương Tín hồi tháng 9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Diễn viên Thương Tín xuất thân từ trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, sau đó đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi Đoàn Kim Cương. Tại đây, ông đóng cặp với “kỳ nữ” Kim Cương và ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn nổi tiếng như Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia...

Sau sân khấu, ông chuyển sang điện ảnh và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua các phim: Ván bài lật ngửa, SBC, Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng… Năm 2015, ông ra mắt hồi ký Một đời giông bão.

Tháng 2/2021, ông nhập viện vì đột quỵ và được nhiều đồng nghiệp, trong đó có nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, kêu gọi hỗ trợ. Sau đó, ông chủ yếu sống nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè và mạnh thường quân. Từng có thời điểm Thương Tín đi giao hàng để mưu sinh, nhưng phải dừng lại vì sức khỏe không cho phép.

Từ năm 2022, nhạc sĩ Tô Hiếu nhận hỗ trợ, đưa ông đi hát để kiếm thu nhập, phần nào giúp ông trang trải cuộc sống trước khi qua đời.