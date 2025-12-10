Tài xế xe buýt bị hành khách đánh khi xe đang chạy trên quốc lộ

Chiều tối 10/12, clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một tài xế xe buýt ở Nghệ An bị hành khách lao lên đánh đập khi xe đang lưu thông trên quốc lộ đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Theo nội dung clip, một người đàn ông được cho là hành khách trên tuyến xe buýt đã lao người lên sát ghế lái, lớn tiếng quát tháo.

Trong lúc tài xế đang điều khiển xe, người đàn ông này bất ngờ vung tay đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt tài xế. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến tài xế không kịp phản ứng, trong khi phương tiện vẫn đang lưu thông trên đường.

Tài xế xe buýt N.V.T. bị hành khách hành hung khi đang lái xe (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhiều hành khách hoảng hốt đứng dậy can ngăn và đề nghị tài xế dừng xe để tránh nguy hiểm cho mọi người. Sự việc được xác định xảy ra trên tuyến xe buýt số 32, hãng xe buýt T.T. chạy tuyến Tân Kỳ - thành phố Vinh (cũ), Nghệ An vào chiều cùng ngày.

Người bị hành hung là ông N.V.T. (SN 1976, trú tại xã Kim Liên, Nghệ An), một tài xế có nhiều năm kinh nghiệm điều khiển xe buýt.

Trao đổi với phóng viên, ông T. cho biết vụ việc xảy ra khoảng 15h cùng ngày. Khi xe đến địa phận xã Lương Sơn, huyện Đô Lương cũ, có 3 hành khách lên xe, gồm 2 phụ nữ và một người đàn ông.

“Người đàn ông lên sau cùng nên tôi có nhắc nhanh chân để xe khỏi muộn giờ. Lập tức anh ta chửi bới rồi dùng tay đánh vào đầu, vào mặt tôi. May lúc đó xe đang chạy chậm nên tôi kịp xử lý và dừng lại bên đường”, ông T. kể lại.

Theo tài xế T., sau khoảng 10 phút, một số người nhà của nam hành khách xuất hiện, đề nghị mở cửa xe để đưa người này xuống. Người thân cũng tìm cách can ngăn và xin lỗi tài xế. Sau khi ổn định tình hình, ông T. tiếp tục điều khiển xe buýt rời đi.

Tối cùng ngày, ông T. đã đến Công an xã Lương Sơn để trình báo sự việc. Tài xế bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi gây nguy hiểm trong quá trình vận chuyển hành khách.

“Việc hành hung tài xế khi xe đang chạy rất nguy hiểm. Không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng tôi mà còn hàng chục người trên xe. Tôi mong pháp luật có biện pháp răn đe để những trường hợp tương tự không tái diễn”, ông T. chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo hãng xe buýt T.T. cho biết, đơn vị đã báo cáo cơ quan công an địa phương để vào cuộc xác minh.