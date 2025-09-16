Phim về vụ cướp máy bay ở Việt Nam gắn mác 16+, đối đầu Mưa đỏ: NSX nói gì?

Chiều 16/9, buổi công chiếu phim điện ảnh Tử chiến trên không diễn ra tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo truyền thông và khán giả. Đạo diễn Hàm Trần cùng dàn diễn viên chính gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Lợi Trần… có mặt, chia sẻ về dự án.

Đây là bộ phim tái hiện lại vụ cướp máy bay có thật trong lịch sử Việt Nam. Tác phẩm mang đến những phút giây nghẹt thở, khắc họa bối cảnh hỗn loạn và nguy hiểm, nhận về nhiều lời khen tích cực từ giới truyền thông ngay sau buổi công chiếu.

Đoàn phim giao lưu với truyền thông (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trước câu hỏi liệu bộ phim có chịu áp lực khi Mưa đỏ - một tác phẩm cùng khai thác sự kiện lịch sử - đang dẫn đầu phòng vé, đại diện nhà sản xuất (NSX) thẳng thắn: "Mưa đỏ là phim về một sự kiện lịch sử trọng đại. Tử chiến trên không chỉ xoay quanh một biến cố nhỏ hơn, nhưng lại được kể theo phong cách hành động, giải trí.

Chúng tôi không thể kiểm soát phản ứng khán giả, nhưng có thể kiểm soát cách mình làm phim. Điều quan trọng nhất là làm ra một sản phẩm tử tế, được ê-kíp hàng trăm con người đặt niềm tin".

Diễn viên Kaity Nguyễn và cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Bộ phim chứa nhiều cảnh hành động, bạo lực, được dán nhãn T16 (dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên). Trước băn khoăn từ truyền thông, nhà sản xuất khẳng định việc phân loại độ tuổi được thực hiện đúng quy định.

Trong phim, Thái Hòa vào vai Long, kẻ cầm đầu nhóm không tặc, một nhân vật gai góc và tâm lý phức tạp. Khi được hỏi đây có phải "vai diễn để đời", anh hài hước chia sẻ: "Vai để đời thì chắc khó, không phải lúc này đâu. Cứ gọi đây là "vai để đó", hy vọng một ngày nào đó tôi mới có vai để đời thực sự".

Kaity Nguyễn, vai nữ tiếp viên, xúc động khi được tham gia dự án: "Không phải lúc nào cũng có cơ hội được vào một nhân vật có thật, lại gắn với một biến cố đặc biệt. Tôi chỉ mong truyền tải trung thực nhất những gì mà nhân chứng ngoài đời từng trải qua".

Thanh Sơn lần đầu thử sức với vai diễn hành động. Nam diễn viên cho biết ban đầu anh cũng tự hỏi mình có đủ sức không, nhưng đạo diễn Hàm Trần đã khiến anh quyết định thử.

"Tôi luôn háo hức với dạng vai mới và Tử chiến trên không cho tôi rất nhiều trải nghiệm khác lạ", anh nói.

Diễn viên Thái Hòa chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Điểm nhấn tại buổi công chiếu là sự có mặt của cơ trưởng Phạm Trung Nam và cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh - những nhân chứng trực tiếp trải qua chuyến bay DC-4 số hiệu 501 năm xưa đồng thời cũng là nguyên mẫu nhân vật trong phim.

Cơ trưởng Phạm Trung Nam cho biết ông đồng tình với việc bộ phim có thêm yếu tố hư cấu để tạo kịch tính: "Là người trải qua câu chuyện từ đầu đến cuối, tôi càng thấy xúc động khi ngồi xem lại. Phim khiến tôi như sống lại khoảnh khắc năm ấy, vẫn hồi hộp và nghẹt thở như chính lúc ở trong khoang lái".

Cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh cũng không giấu nổi xúc động: "Với tôi, sự kiện năm xưa là ám ảnh cả đời. Bộ phim gợi lại ký ức kinh hoàng ấy, khiến tim tôi vẫn thắt lại trong từng cảnh quay".