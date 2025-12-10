Cuộc sống không còn hào quang rực rỡ của “Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh”

Sinh năm 1979 trong một gia đình công chức ở Thanh Đảo (Trung Quốc), Trần Hảo sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được mời dẫn chương trình thiếu nhi khi còn là học sinh.

Năm 1997, cô thi đỗ khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương và nhanh chóng lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn nhờ ngoại hình cuốn hút.

Trần Hảo nổi tiếng với vai diễn Điêu Thuyền trong "Tam Quốc" (Ảnh: Sina).

Sự nghiệp của Trần Hảo thăng hoa với loạt tác phẩm đình đám như: Thiên long bát bộ, Tân Tam quốc diễn nghĩa, Như Ý Cát Tường, Tôi yêu sư tử Hà Đông. Hai vai diễn giúp cô được nhớ đến nhiều nhất là Vạn Linh trong Phấn hồng nữ lang và Vạn Như Ý trong Như Ý Cát Tường.

Năm 2004, truyền thông Trung Quốc tôn vinh Trần Hảo cùng Lưu Diệc Phi, Huỳnh Thánh Y và Lý Băng Băng là “Tứ đại mỹ nhân đương đại”.

Không chỉ diễn xuất tốt, cô còn lấn sân âm nhạc và thành công với album đầu tay năm 2005 nhờ giọng hát đẹp và khả năng vũ đạo. Vai Điêu Thuyền trong Tam Quốc của đạo diễn Cao Hy Hy tiếp tục đưa tên tuổi cô lên đỉnh cao.

Đúng lúc sự nghiệp rực rỡ, Trần Hảo bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí. Năm 2011, cô công bố kết hôn và sinh con. Chồng cô - doanh nhân Lưu Hải Phong, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và bất động sản - luôn giữ kín đời tư.

Cặp đôi quen nhau từ năm 2003, kết hôn năm 2009 và có 3 con chung. Sau hôn nhân, nữ diễn viên gần như không đóng phim, hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Dù sống kín tiếng, Trần Hảo vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống đủ đầy và vẻ ngoài trẻ trung. Cô cho biết luôn coi mình là người phụ nữ độc lập, được dạy phải dựa vào chính bản thân từ khi còn nhỏ.

Nhan sắc tuổi 46 của Trần Hảo vẫn rất ngọt ngào, quyến rũ (Ảnh: Sina).

Trong thời gian rời xa nghệ thuật, cô tập trung học tập, nghiên cứu và chăm sóc gia đình. Từ năm 2019, Trần Hảo trở lại Học viện Hý kịch Trung ương với vai trò giảng viên và từng lọt vào danh sách “Những giảng viên đẹp nhất xứ Trung”.

Cô đồng thời giữ chức Phó chủ tịch Hiệp hội Diễn viên truyền hình Trung Quốc và là giám khảo danh dự của cuộc bình chọn Diễn viên xuất sắc màn ảnh Hoa ngữ năm 2020.

Năm 2021, nữ diễn viên vướng tranh cãi khi được giới thiệu là giáo sư dù thiếu các công trình nghiên cứu nổi bật. Trước phản ứng của dư luận, Học viện Hý kịch Trung ương đã chỉnh sửa thông tin này trên trang web, ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của cô.

Cùng năm, Trần Hảo quyết định trở lại phim trường với dự án Công huân, đóng cặp Huỳnh Hiểu Minh. Trong phim, cô vào vai người vợ đồng hành cùng chồng từ thời trẻ đến khi về già. Vai diễn được đánh giá cao về cảm xúc, còn bộ phim đạt 9/10 điểm trên Douban (trang web về điện ảnh của Trung Quốc).

Dù tái xuất thành công, Trần Hảo vẫn không hoạt động nghệ thuật thường xuyên. Cô ưu tiên công việc giảng dạy và chăm sóc gia đình.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng, mỗi giai đoạn của phụ nữ có một trọng trách khác nhau. Cô mong muốn kết hôn và sinh con trước tuổi 30 để có một mái ấm đúng nghĩa, nơi luôn có người chờ mình trở về. Hiện tại, cô hài lòng với cuộc sống ổn định, hạnh phúc bên chồng con.