NSND Trọng Trinh: Thương Tín đào hoa, ngồi đâu là “bóng hồng” vây quanh

Nghệ sĩ Thương Tín trút hơi thở cuối cùng vào 18h50 ngày 8/12 tại quê nhà Phan Rang - Tháp Chàm (Khánh Hòa), sau thời gian chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 69 tuổi.

Sự ra đi của ông khiến đồng nghiệp và khán giả bồi hồi, nhắc nhớ về một gương mặt là tài tử màn ảnh vang bóng một thời và để lại dấu ấn khó phai trong ký ức nhiều thế hệ.

NSND Trọng Trinh chia sẻ những kỷ niệm, ký ức về Thương Tín khi 2 người đóng phim "Săn bắt cướp" (Ảnh: Toàn Vũ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Trọng Trinh - người từng đóng chung với Thương Tín trong dự án Săn bắt cướp - cho biết, khi đang làm phim ở Đồng Nai thì ông nhận tin Thương Tín qua đời và không giấu được cảm giác hụt hẫng.

Với NSND Trọng Trinh, người đồng nghiệp cũ chỉ hơn mình 1 tuổi nhưng trông già dặn, phong trần và có sức hút đặc biệt.

Nam diễn viên tiết lộ rằng, dù vẻ ngoài mạnh mẽ, Thương Tín lại là người hiền lành, thậm chí hơi nhút nhát, khác hẳn những vai gai góc trên màn ảnh.

“Mọi người hay đùa với anh ấy rằng, “mình thì hổ mà ruột thì ruột thỏ”. Thương Tín cũng không phải người hay uống rượu bia, hầu như không khi nào ngồi nhậu, lúc nào anh cũng ngồi tủm tỉm, chỉ uống nước lọc và cà phê”, NSND Trọng Trinh nhớ lại.

Trong ký ức của nam nghệ sĩ, đàn anh không nhận bừa mọi kịch bản, mà luôn lựa chọn dự án phù hợp, cho thấy sự nghiêm túc với nghề. Hơn nữa, Thương Tín dù là một diễn viên tài năng, lại không có năng khiếu về hình thể và võ thuật. Điều này đã dẫn đến những kỷ niệm dở khóc dở cười trên phim trường Săn bắt cướp.

Trọng Trinh kể: “Hồi đấy, mỗi tối, mấy anh em tập võ rất kỹ mà sáng hôm sau Thương Tín đã quên gần hết. Thế nên, trong những cảnh hành động phải quay đi quay lại rất nhiều lần.

Có phân đoạn đánh nhau ở đầm lầy, đoàn phim đến giờ vẫn hay nhắc, anh Tín múa được 1-2 đường là quên, rồi chuyển sang… vật nhau. Quay ở ngoài đầm lầy ấy từ trưa nắng đến chiều tối mới xong, ai cũng mệt rã rời”.

Trong quá trình quay Săn bắt cướp, NSND Trọng Trinh nhớ nhất cảnh rượt đuổi ở nhà thờ Long Xuyên. Khi ông chạy lên gác để bắt Thương Tín, theo yêu cầu của đạo diễn, nam diễn viên phải đu người trên dây chuông.

Trong lúc thực hiện, Thương Tín bám nhầm vào đầu thay vì vai Trọng Trinh, khiến cả người ông đập mạnh vào tường rồi ngã xuống bất tỉnh. Ông được đưa đi cấp cứu, bác sĩ còn lo phải phẫu thuật vì chấn động mạnh, may mắn sau đó không sao, chỉ choáng vài ngày.

“Hôm đó tôi nằm viện mấy hôm. Anh Tín vào thăm, xin lỗi rồi bảo chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Sau đó, anh ấy còn rủ tôi đi xông hơi cho lại sức. Mọi thứ rất nghiêm túc, chỉ là cách anh muốn tôi bớt mệt sau những ngày quay vất vả”, NSND Trọng Trinh bồi hồi nói.

Tạo hình của Thương Tín trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Cũng theo Trọng Trinh, khi ấy, Thương Tín đang chạy show liên tục ở Sài Gòn, thỉnh thoảng mới trở lại đoàn phim. Ông quý mến nam tài tử bởi sự chân thành và phong thái của một ngôi sao nhưng không hề xa cách.

Nam nghệ sĩ gạo cội chia sẻ rằng, vẻ hào hoa của Thương Tín thời kỳ còn đỉnh cao khiến ông trở thành tâm điểm ở bất cứ nơi nào xuất hiện.

“Thương Tín ngồi ở đâu, các “bóng hồng” liền xúm xít, vây quanh phần vì anh nổi tiếng, lại đẹp trai và đôi mắt có sức hút đặc biệt. Theo tôi, Thương Tín có đôi mắt đẹp nhất làng điện ảnh thời đó. Đôi mắt của anh Tín biết nói, có duyên lắm. Nhờ đôi mắt ấy mà khi vào vai, anh ấy cuốn người xem ngay lập tức”, ông nhận xét.

NSND Trọng Trinh cũng cho hay, Săn bắt cướp không phải phim thương mại nên cát-xê chẳng được bao nhiêu. Tất cả đều làm phim vì đam mê. Nhưng Thương Tín, với đôi mắt biết nói và sự hào hoa trời phú, vẫn là “tài tử màn ảnh” lúc bấy giờ.

Sau Săn bắt cướp, mỗi người một ngã rẽ. Trọng Trinh trở về Hà Nội công tác ở Đài Truyền hình, còn Thương Tín tiếp tục sự nghiệp sân khấu - điện ảnh tại TPHCM.

Hơn 30 năm trôi qua, lần gặp gần nhất của họ là từ năm 1993 - khi Trọng Trinh vào Nam diễn kịch. Từ đó, dù xa nhau nhưng nhắc đến Thương Tín, giọng ông vẫn đầy thương cảm.

Đến khi báo chí đưa tin Thương Tín lâm vào cảnh khó khăn, NSND Trọng Trinh mới biết bạn diễn cũ trải qua nhiều biến cố hơn mình tưởng.

Ông kể đã từng nhờ bạn bè tìm số để kết nối, thậm chí có người muốn giúp đỡ công việc, hỗ trợ chỗ ở cho Thương Tín. Nhưng nam diễn viên đổi số liên tục, gọi mãi không được.

“Anh em trong này quý lắm, muốn góp cho anh ấy chút gì nhưng không liên lạc được. Tôi cũng từng bảo: “Có gì hãy nói điều tốt đẹp”. Người ta đã sa cơ, mình không nên đào xới. Tôi chỉ giữ những kỷ niệm vui và tiếc là có lúc muốn giúp mà không thể”, Trọng Trinh nói.

Với NSND Trọng Trinh, Thương Tín luôn là một trong những gương mặt điện ảnh đáng nhớ nhất thời ông mới vào nghề: “Tôi từng ngưỡng mộ anh ấy, thật lòng là vậy. Một người đẹp trai, tài năng, ai gặp cũng quý. Thấy anh cuối đời vất vả, tôi thương và tiếc. Một đời nghệ sĩ mà gặp nhiều ngã rẽ quá”.

Ông cho rằng, Thương Tín khái tính, sống rất tự trọng và luôn chấp nhận những thăng trầm của nghề diễn. Nhìn lại số phận của bạn diễn cũ, Trọng Trinh nhiều lúc không khỏi xót xa khi Thương Tín phải gánh chịu quá nhiều biến cố.

“Nhiều điều trong đời anh ấy khiến tôi thấy tội lắm. Rồi ai cũng sẽ đến lúc phải đi về một cõi khác", Trọng Trinh ngậm ngùi bộc bạch.

Khi hay tin người bạn năm xưa qua đời, điều NSND Trọng Trinh muốn giữ nhất chính là vẻ đẹp của một thời thanh xuân và sự tử tế mà Thương Tín để lại.

Ông bày tỏ: “Đời nghệ sĩ vinh quang thì ít mà cay đắng nhiều. Anh ấy trải qua đủ hỷ nộ ái ố, anh hiền lắm và biết chấp nhận số phận. Trong cuộc sống này, điều gì còn lại nên là điều tốt đẹp. Tôi chỉ nhớ anh với những kỷ niệm dễ thương - một người hiền lành, hào hoa và tự trọng”.