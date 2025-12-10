Lễ tang tài tử Thương Tín ở quê nhà: Không kèn trống, khách viếng thưa thớt
(Dân trí) - Lễ tang của nghệ sĩ Thương Tín tại quê nhà diễn ra lặng lẽ, khiến nhiều người không khỏi xót xa cho một ngôi sao từng rực rỡ trên màn bạc.
Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, nghệ sĩ Thương Tín qua đời lúc 18h50 ngày 8/12 tại quê nhà Phan Rang - Tháp Chàm (Khánh Hòa), hưởng thọ 69 tuổi.
Tang lễ của nghệ sĩ Thương Tín được tổ chức giản dị tại nhà riêng. Sáng 10/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết không khí lễ viếng diễn ra lặng lẽ, khách đến thưa thớt.
Hiện nhạc sĩ cùng em trai của Thương Tín và con trai cố nghệ sĩ - ca sĩ Thanh Tùng - túc trực lo liệu hậu sự. Con gái 12 tuổi của diễn viên Ván bài lật ngửa cũng về làm lễ cho cha rồi buổi tối trở về nhà với mẹ.
Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, nghệ sĩ Thương Tín dường như cố chờ các con có mặt đông đủ mới an lòng "nhắm mắt xuôi tay".
Đám tang diễn ra trầm lắng, không kèn trống, giữ sự tĩnh lặng đúng như mong muốn của gia đình. Khách viếng chủ yếu là vài người họ hàng và bà con lối xóm. Một số đồng nghiệp thân thiết từng đồng hành với Thương Tín gửi vòng hoa và lời chia buồn từ xa, trong đó có nghệ sĩ Hồng Tơ.
Thời huy hoàng, Thương Tín từng là một trong những cái tên nổi bật nhất màn ảnh Việt, để lại dấu ấn với hơn 200 bộ phim và những vai diễn đi vào ký ức nhiều thế hệ. Thế nhưng cuối đời, ông đối mặt với biến cố sức khỏe, cuộc sống chật vật.
"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My, người từng có thời gian gắn bó với Thương Tín, chia sẻ: "Đời người hữu hạn và luôn có những cuộc chia ly mà ta không bao giờ sẵn sàng. Cuộc đời anh Thương Tín đi qua nhiều đoạn thăng trầm, nhưng cũng từng tỏa sáng như một ngôi sao, món quà quý giá nhất đối với người làm nghệ thuật.
Trong khoảnh khắc này, tôi tin rằng những điều đẹp nhất về anh sẽ ở lại với khán giả. Đó cũng là lời tiễn biệt tử tế nhất".
NSND Lê Khanh cho biết chị hụt hẫng và buồn khi hay tin đàn anh mất. Nhiều năm qua, chị vẫn kỳ vọng thế hệ trẻ có thể tạo dấu ấn mạnh mẽ như Thương Tín nhưng chưa thấy ai đủ tầm.
Cả hai từng đóng chung nhiều phim như Ám ảnh, Săn bắt cướp, K07 là ai, Chiếc mặt nạ da người… Với chị, điều tiếc nuối nhất là một tài tử từng thăng hoa trên màn ảnh nhưng cuối đời lại chịu nhiều cơ cực.
Theo cáo phó gia đình cung cấp, lễ nhập quan diễn ra lúc 8h ngày 9/12. Lễ động quan tổ chức lúc 15h30 ngày 10/12. Cố nghệ sĩ được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa).
Diễn viên Thương Tín xuất thân từ trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, sau đó đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi Đoàn Kim Cương. Tại đây, ông đóng cặp với “kỳ nữ” Kim Cương và ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn nổi tiếng như Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia...
Sau sân khấu, ông chuyển sang điện ảnh và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua các phim: Ván bài lật ngửa, SBC, Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng… Năm 2015, ông ra mắt hồi ký Một đời giông bão.
Tháng 2/2021, ông nhập viện vì đột quỵ và được nhiều đồng nghiệp, trong đó có nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, kêu gọi hỗ trợ. Sau đó, ông chủ yếu sống nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè và mạnh thường quân. Từng có thời điểm Thương Tín đi giao hàng để mưu sinh, nhưng phải dừng lại vì sức khỏe không cho phép.
Từ năm 2022, nhạc sĩ Tô Hiếu nhận hỗ trợ, đưa ông đi hát để kiếm thu nhập, phần nào giúp ông trang trải cuộc sống trước khi qua đời.