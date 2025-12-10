Lễ tang tài tử Thương Tín ở quê nhà: Không kèn trống, khách viếng thưa thớt

Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, nghệ sĩ Thương Tín qua đời lúc 18h50 ngày 8/12 tại quê nhà Phan Rang - Tháp Chàm (Khánh Hòa), hưởng thọ 69 tuổi.

Tang lễ của nghệ sĩ Thương Tín được tổ chức giản dị tại nhà riêng. Sáng 10/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết không khí lễ viếng diễn ra lặng lẽ, khách đến thưa thớt.

Hiện nhạc sĩ cùng em trai của Thương Tín và con trai cố nghệ sĩ - ca sĩ Thanh Tùng - túc trực lo liệu hậu sự. Con gái 12 tuổi của diễn viên Ván bài lật ngửa cũng về làm lễ cho cha rồi buổi tối trở về nhà với mẹ.

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, nghệ sĩ Thương Tín dường như cố chờ các con có mặt đông đủ mới an lòng "nhắm mắt xuôi tay".

Từ trái sang phải: Con trai Thương Tín, nhạc sĩ Tô Hiếu và em trai Thương Tín tại tang lễ (Ảnh: Nhạc sĩ Tô Hiếu cung cấp).

Đám tang diễn ra trầm lắng, không kèn trống, giữ sự tĩnh lặng đúng như mong muốn của gia đình. Khách viếng chủ yếu là vài người họ hàng và bà con lối xóm. Một số đồng nghiệp thân thiết từng đồng hành với Thương Tín gửi vòng hoa và lời chia buồn từ xa, trong đó có nghệ sĩ Hồng Tơ.

Thời huy hoàng, Thương Tín từng là một trong những cái tên nổi bật nhất màn ảnh Việt, để lại dấu ấn với hơn 200 bộ phim và những vai diễn đi vào ký ức nhiều thế hệ. Thế nhưng cuối đời, ông đối mặt với biến cố sức khỏe, cuộc sống chật vật.

Đám tang của Thương Tín được tổ chức đơn giản tại quê nhà (Ảnh: Nhạc sĩ Tô Hiếu cung cấp).

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My, người từng có thời gian gắn bó với Thương Tín, chia sẻ: "Đời người hữu hạn và luôn có những cuộc chia ly mà ta không bao giờ sẵn sàng. Cuộc đời anh Thương Tín đi qua nhiều đoạn thăng trầm, nhưng cũng từng tỏa sáng như một ngôi sao, món quà quý giá nhất đối với người làm nghệ thuật.

Trong khoảnh khắc này, tôi tin rằng những điều đẹp nhất về anh sẽ ở lại với khán giả. Đó cũng là lời tiễn biệt tử tế nhất".

Khán giả tiếc thương cho "tài tử màn bạc" một thời (Ảnh: Tư liệu).

NSND Lê Khanh cho biết chị hụt hẫng và buồn khi hay tin đàn anh mất. Nhiều năm qua, chị vẫn kỳ vọng thế hệ trẻ có thể tạo dấu ấn mạnh mẽ như Thương Tín nhưng chưa thấy ai đủ tầm.

Cả hai từng đóng chung nhiều phim như Ám ảnh, Săn bắt cướp, K07 là ai, Chiếc mặt nạ da người… Với chị, điều tiếc nuối nhất là một tài tử từng thăng hoa trên màn ảnh nhưng cuối đời lại chịu nhiều cơ cực.

Theo cáo phó gia đình cung cấp, lễ nhập quan diễn ra lúc 8h ngày 9/12. Lễ động quan tổ chức lúc 15h30 ngày 10/12. Cố nghệ sĩ được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa).