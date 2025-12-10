"Mỹ nữ làng hài" Khả Như bất ngờ tái xuất trong phim của Thu Trang

Mới đây, phim điện ảnh Ai thương ai mến gây chú ý khi "chốt sổ" danh sách diễn viên tham gia. Khán giả bất ngờ khi "bộ đôi làng hài" Khả Như - La Thành "nhập hội" cùng dàn diễn viên: Thu Trang, Trâm Anh, Ngọc Thuận, Võ Điền Gia Huy...

Người hâm mộ nhận xét, Khả Như với thế mạnh diễn hài và nét duyên dáng trong diễn xuất sẽ góp phần mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho tác phẩm.

Khả Như tham gia phim Tết mới của đạo diễn Thu Trang (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong đoạn trailer và poster mới phát hành của Ai thương ai mến, Khả Như cũng được ê-kíp hé lộ tạo hình với kiểu tóc và trang phục lấy cảm hứng từ thập niên xưa. Nữ diễn viên đóng vai cô gái chen ngang vào chuyện tình của hai nhân vật do Trâm Anh và Võ Điền Gia Huy đảm nhận.

Khán giả tò mò về vai trò thật sự của nhân vật do Khả Như đóng, song ê-kíp chưa tiết lộ cụ thể. Ngoài ra, diễn viên La Thành cũng hứa hẹn tạo nên mạch truyện vừa hài hước, vừa kịch tính khi đóng vai theo đuổi nhân vật của Khả Như.

Trên trang cá nhân, Khả Như và đạo diễn Thu Trang có màn tung hứng hài hước khi nói về sự xuất hiện trong Ai thương ai mến.

Đạo diễn Thu Trang nói vui, Khả Như cần "chuyển tiền" thì mới được xuất hiện trong poster phim mới. Đáp lại, diễn viên phim Mai nói: "Chị cho em trả góp nhé, bây giờ khán giả cần em, gia đình cũng cần em".

"Phim về vùng miệt vườn sông nước, có tiếng cười mặn mòi, nghĩa tình đằm thắm, xem xong khán giả sẽ nhớ dài dài", Khả Như chia sẻ về phim mới trên trang cá nhân.

Một cảnh phim có Khả Như và Thu Trang (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong trailer, bên cạnh sự xuất hiện của Khả Như, khán giả cũng chú ý về tương tác giữa Thu Trang (vai Hai Mến) và Ngọc Thuận (vai cậu Khả). Đem lòng yêu Hai Mến, cậu Khả tìm mọi cách giúp người thương trả nợ, muốn cưới Hai Mến làm vợ, dẫn đến nhiều tình huống bi hài.

Những phân cảnh chung của Thu Trang và Trâm Anh cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ. Cả hai truyền tải trọn vẹn những lớp cảm xúc phức tạp của hai người phụ nữ cùng lớn lên trong nghèo khó, mang gánh nặng gia đình và những tổn thương khó gọi thành tên.

Vai diễn của Thu Trang trong phim "Ai thương ai mến" có nhiều khác biệt so với những nhân vật trước đây cô từng đảm nhận (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Ai thương ai mến là tác phẩm điện ảnh thứ hai của "đạo diễn trăm tỷ" Thu Trang sau thành công của Nụ hôn bạc tỷ.

Nữ nghệ sĩ cho biết, đây là dự án tâm huyết được cô ấp ủ từ lâu. Sau phim Nụ hôn bạc tỷ, Thu Trang tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, chủ động hơn trong việc làm phim. Cô được khán giả kỳ vọng tiếp tục tạo nên những thành tích ấn tượng tại phòng vé vào dịp Tết dương lịch 2026.