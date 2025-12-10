Mai Ngô diễn bikini bốc lửa, tung bột tạo hiệu ứng trong bán kết Miss Charm

Tối 9/12, bán kết cuộc thi Miss Charm 2025 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) diễn ra tại TPHCM với sự tham gia của 36 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mở đầu đêm bán kết là phần thi áo tắm. Dàn người đẹp diện trang phục áo tắm được thiết kế bởi Ivan Trần, khuấy động không khí bởi những màn trình diễn bốc lửa.

Trong đó, phần thi của Mai Ngô - đại diện Việt Nam - gây chú ý trong cộng đồng khán giả yêu sắc đẹp.

Bước ra sân khấu, nữ người mẫu có màn tạo dáng tự tin, xoay người tung bột trắng để tạo hiệu ứng.

Người hâm mộ khen Mai Ngô catwalk nhiều năng lượng, có dấu ấn riêng nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn.

Một số khán giả nhận xét, đại diện Việt Nam có hình thể, chiều cao không quá nổi bật, nhưng thần thái rạng rỡ và màn trình diễn nóng bỏng đã giúp cô ghi điểm với ban giám khảo.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, Mai Ngô trình diễn tốt nhưng so với dàn thí sinh quốc tế, cô vẫn không phải là ứng cử viên hàng đầu.

Người đẹp Anna Blanco - thí sinh đại diện Venezuela - là một trong những ứng cử viên được chú ý.

Miss Charm Australia Nasia Delis nổi bật trên sàn diễn nhờ gương mặt xinh đẹp như "búp bê", hình thể nóng bỏng.

María José Chacón Montaño - đại diện của Colombia - được yêu thích nhờ vẻ đẹp hiện đại, năng động. Cô cũng là một trong những thí sinh sáng giá của cuộc thi năm nay.

Người đẹp Det Sreyneat đến từ Campuchia gây chú ý nhờ nhan sắc sáng sân khấu. Cô năm nay 24 tuổi, cao 1,68m, số đo hình thể 80-64-92cm. Khoảnh khắc Det Sreyneat diễn bikini ở bán kết thu hút gần 8.000 lượt thích trên mạng xã hội và nhiều bình luận khen ngợi.

Sau phần thi áo tắm, top 36 thí sinh bước vào 2 phần thi tiếp theo là trình diễn trang phục dạ hội và trang phục dân tộc.

Ở phần thi trang phục dạ hội, thí sinh mang đến không khí lắng đọng, trình diễn những bộ đầm thanh lịch, thể hiện phong thái điềm tĩnh.

Mai Ngô chọn bộ đầm đỏ có phom ôm sát, khoét cổ sâu khoe dáng gợi cảm. Cô kết hợp cùng phụ kiện khăn choàng đính lông vũ làm điểm nhấn sang trọng cho diện mạo.

Trong trang phục truyền thống đặc trưng của mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ, dàn thí sinh đã mang đến những màn trình diễn rực rỡ, thể hiện chiều sâu bản sắc và tinh thần dân tộc.

Trang phục dân tộc của đại diện Philippines Cyrille Payumo.

Người đẹp Đức Luisa Victoria Malz nổi bật trong bộ trang phục dân tộc được thiết kế công phu.

Sau đêm bán kết, chung kết Miss Charm 2025 sẽ diễn ra ngày 12/12 tại TPHCM.

Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là cuộc thi hoa hậu quốc tế đầu tiên do người Việt sáng lập, tổ chức lần đầu vào năm 2023 với chiến thắng thuộc về đại diện Brazil, người đẹp Thanh Thanh Huyền của Việt Nam dừng chân ở top 20. Năm 2024, danh hiệu hoa hậu được trao cho người đẹp Malaysia, đại diện Việt Nam - Quỳnh Nga - là á hậu 2.

Ảnh: Ban tổ chức