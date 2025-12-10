Nguyễn Phương Anh giành giải Nhất "Tiếng hát Hà Nội 2025"

Tối 9/12, đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 tại Nhà hát Hồ Gươm đã khép lại. Trong số các thí sinh xuất sắc, Nguyễn Phương Anh (SN 2004, quê Hưng Yên) gây ấn tượng khi giành giải Nhất dòng nhạc thính phòng.

Trước khi thành công tại cuộc thi trong nước, cô từng giành giải Nhất cuộc thi Qingyin Award - Youth Music Festival 2024 (Tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ tại Trung Quốc) ở dòng nhạc dân gian.

Nguyễn Phương Anh đạt giải Nhất dòng thính phòng tại cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong đêm chung kết, Phương Anh chọn ca khúc Bốn mùa yêu thương, một sáng tác mới của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Ca khúc đầy thử thách kỹ thuật, đặc biệt những nốt cao đòi hỏi sự tinh tế để vừa giữ được chất thính phòng, vừa đảm bảo lời hát rõ ràng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Anh cho biết cô bị cuốn hút bởi chiều sâu cảm xúc, tính kỷ luật và vẻ đẹp tinh tế của dòng nhạc thính phòng, một màu sắc âm nhạc đòi hỏi sự nghiêm túc, bền bỉ và bản lĩnh sân khấu. Chính sức hút ấy đã khiến cô quyết tâm theo đuổi dù còn trẻ và phải đối mặt nhiều áp lực.

Nói về ca khúc Bốn mùa yêu thương, Phương Anh bộc bạch: “Tôi yêu ca khúc này vì đó là bài hát tôi muốn gửi đến cha mình”. Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn với cha, người luôn là “người soi sáng và ủng hộ” trên con đường nghệ thuật.

Tình cảm chân thành của Phương Anh, hòa cùng kỹ thuật thanh nhạc bài bản, đã giúp cô tỏa sáng trên sân khấu và giành giải Nhất (đồng hạng, 2 giải Nhất) dòng thính phòng.

Cô biết cách biến ký ức gia đình, tình thương cha mẹ và những trải nghiệm riêng thành điểm tựa cảm xúc, truyền năng lượng vào từng câu hát. Nhờ lấy cảm xúc thật làm sức mạnh, Phương Anh dễ dàng “mở giọng”, giải phóng hơi thở và chinh phục những nốt cao đòi hỏi kỹ thuật và nội lực, từ đó hoàn thiện màn trình diễn ấn tượng.

Chiến thắng này không chỉ là kết quả nỗ lực bền bỉ mà còn là lời tri ân sâu sắc tới gia đình. Nhắc đến người mẹ, Phương Anh xúc động chia sẻ: “Mẹ luôn âm thầm dõi theo, lo lắng cho tôi từng chút một. Tình yêu và sự hy sinh của mẹ là nguồn sức mạnh lớn nhất để tôi đứng được đến hôm nay”.

Bên cạnh sự ủng hộ từ gia đình, cô cũng gửi lời tri ân tới các thầy cô NSƯT Lan Anh và NSƯT Tố Nga, những người đã dìu dắt cô từ kỹ thuật thanh nhạc đến phong thái biểu diễn và trang phục, tạo nên nền tảng vững chắc cho khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu.

Với số tiền thưởng 100 triệu đồng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế 10%, Phương Anh cho biết sẽ dành một nửa để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, phần còn lại giúp đỡ người dân khó khăn tại quê nhà.

Cùng với Phương Anh, giải Nhất dòng nhạc nhẹ thuộc về Nguyễn Thụy Hải Anh. Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025 là Đào Phương Chi, người thể hiện thành công 2 ca khúc Sông ĐăkRông mùa xuân về và Người Hà Nội.

Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - giành giải Nhì dòng nhạc thính phòng (Ảnh: Ban tổ chức).

Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - cũng gây chú ý khi giành giải Nhì dòng thính phòng. Anh thể hiện 2 ca khúc nổi tiếng mà bố mình từng trình diễn là Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Truyền thuyết Hồ Gươm.

Tiếng hát Hà Nội 2025 quy tụ dàn Ban giám khảo gồm NSND Quang Vinh, NSND Quốc Hưng, NSND Hà Thủy, cùng các ca sĩ Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, nhạc sĩ Lê Minh Sơn…