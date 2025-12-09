Cuối đời của nghệ sĩ Thương Tín: Ở nhà 8m2, trầm cảm vì thiếu tiền, nhớ con

Sống chật vật tuổi xế chiều

Nghệ sĩ Thương Tín - tài tử nổi tiếng với các phim Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn - qua đời ở tuổi 69 tại quê Phan Rang (Khánh Hòa) vào ngày 8/12.

Thương Tín (SN 1956) tên thật là Bùi Thương Tín. Khởi đầu sự nghiệp với cải lương nhưng ông được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực điện ảnh.

Sau gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của Thương Tín có nhiều thay đổi khi về già. Những năm qua, ông sống cô đơn, mắc nhiều bệnh.

Nghệ sĩ Thương Tín trong những năm đỉnh cao sự nghiệp (Ảnh: Tư liệu).

Tháng 2/2021, Thương Tín nhập viện vì đột quỵ. Sau khi khỏi bệnh một thời gian, ông chủ yếu sống nhờ tiền do đồng nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ. Có thời điểm, Thương Tín đi giao hàng để trang trải cuộc sống nhưng sau đó cũng bỏ nghề vì sức khỏe không cho phép.

Năm 2022, Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, hỗ trợ nhận show đi hát kiếm thu nhập. Đến tháng 3/2024, nam diễn viên trở về quê nhà Phan Rang sinh sống.

Thương Tín sống tuổi già hiu quạnh ở căn phòng 8m2, nương tựa mẹ già và các em (Ảnh: Chụp màn hình).

Hơn một năm qua, nghệ sĩ Thương Tín sống trong căn nhà hơn 8m2, nương tựa mẹ già và các em. Mẹ của Thương Tín đã già yếu, hằng tháng nhận vài đồng lương hưu. Em gái, em trai của tài tử sống ở gần đó, thường xuyên qua lại hỗ trợ. Các anh em trong gia đình Thương Tín đều khó khăn, chật vật tiền bạc.

Sống ở quê, diễn viên buồn vì kinh tế thiếu thốn. Ông từng chia sẻ, mong muốn lớn nhất là được đi diễn, đi hát trở lại, không muốn phụ thuộc vào người thân. Ông thích được về TPHCM tự lo miếng ăn nhưng sức khỏe không cho phép.

Tháng 9/2024, diễn viên Biệt động Sài Gòn một mình đến TPHCM tìm việc làm vì thiếu tiền ăn. Tuy nhiên, nhạc sĩ Tô Hiếu khuyên Thương Tín về quê để đảm bảo sức khỏe tuổi già.

Thương Tín gầy gò, chống gậy tìm việc tại TPHCM hồi tháng 9/2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau cuộc gặp ở TPHCM, Thương Tín bắt xe khách trở về Phan Rang thì gặp tai nạn, ngã từ xe khách xuống đường, được người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến sức khỏe nam diễn viên tiếp tục suy yếu, một chân bị vỡ khớp gối bánh chè, đi lại khó khăn, có thời điểm ngồi xe lăn.

"Cả ngày anh Thương Tín chỉ quanh quẩn trong nhà, ngồi trên ghế hoặc giường. Những việc vệ sinh cá nhân đều cần em trai hỗ trợ, còn khi di chuyển thì phải có người dìu", nhạc sĩ Tô Hiếu nói về tình hình sức khỏe của Thương Tín hồi tháng 9.

Tinh thần xuống dốc, trầm cảm vì nhớ con

Tháng 7/2024, nghệ sĩ Thương Tín chia tay người vợ thứ tư kém 32 tuổi. Từ khi đổ vỡ hôn nhân, Thương Tín rất nhớ con gái, nhưng ngại gặp con vì mối quan hệ rạn nứt với vợ cũ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, tài tử trải qua những tháng cuối đời xuống dốc về tinh thần. "Niềm mong mỏi lớn nhất của anh Tín là được gặp con gái. Nhưng với hoàn cảnh của anh, điều đó cũng không dễ dàng", Tô Hiếu chia sẻ.

Thương Tín ngồi xe lăn trong một lần khám bệnh ở TPHCM hồi tháng 12/2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồi giữa tháng 11, nhạc sĩ Tô Hiếu dự định tổ chức chương trình nghệ thuật nhằm hỗ trợ Thương Tín có thêm kinh phí chữa bệnh và lo cuộc sống về già, nhưng nam diễn viên từ chối, không còn muốn tham gia.

"Khoảng mấy tháng trở lại đây, anh ấy buồn, có dấu hiệu trầm cảm. Anh cũng suy sụp vì lâu không được gặp con gái", Tô Hiếu nói với phóng viên.

Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ hình ảnh của nghệ sĩ Thương Tín hồi tháng 9 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhạc sĩ Tô Hiếu nói thêm rằng, khi chưa đổ vỡ hôn nhân, Thương Tín đưa hết cát-xê cho vợ. Từ khi vợ đưa con về quê ngoại, nam nghệ sĩ khó khăn về kinh tế và phải nhờ vả người thân. Đây cũng chính là lý do Thương Tín ngày một trầm tính, ngại chia sẻ trong những tháng gần đây.