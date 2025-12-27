Nhà hát Hòa Bình "lột xác" với hơn 270 tỷ đồng ở TPHCM

Nhà hát Hòa Bình, công trình kiến trúc do cố Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thiết kế và đi vào hoạt động từ năm 1985, đang trải qua một cuộc đại tu toàn diện với tổng kinh phí hơn 270 tỷ đồng. Đây là một trong những biểu tượng văn hóa quan trọng của TPHCM, đánh dấu giai đoạn phát triển mới sau thống nhất đất nước năm 1975.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm phường Hòa Hưng (trước đây là quận 10), Nhà hát Hòa Bình luôn là một trung tâm nghệ thuật lớn, thuận tiện kết nối với các quận trung tâm khác, thường xuyên là nơi tổ chức các sự kiện, show diễn và kịch nghệ quy mô.

Dự án cải tạo Nhà hát Hòa Bình, được khởi công vào tháng 12/2024 với tổng kinh phí hơn 270 tỷ đồng, nhằm mục đích khắc phục tình trạng xuống cấp của các hạng mục xây dựng, trang thiết bị, đồng thời nâng cấp không gian nội thất, cảnh quan xung quanh và hệ thống kỹ thuật.

Nhà hát Hòa Bình nằm trên khu đất rộng 9.152,2m2, với diện tích xây dựng 3.668,3m2, bao gồm khối nhà chính và khối nhà phụ trợ. Việc sửa chữa không làm thay đổi diện tích sàn hiện có của nhà hát.

Hệ thống cửa trước sảnh được thay mới khung đã hư hỏng, làm lại bông sắt hoa văn theo hình thức hiện trạng ban đầu và thêm lớp kính, tăng cường tính thẩm mỹ và độ bền.

Phù điêu phía trước sảnh chính được cạo sửa, làm sạch và sơn lại, góp phần tăng mỹ quan và đảm bảo sự bền vững lâu dài cho công trình.

Bên trong nhà hát, nền tầng trệt được thay bằng gạch mới, tầng 2 lát đá. Toàn bộ vách gỗ tiêu âm và trần ván ép, thạch cao hư hỏng đã được tháo dỡ và thay mới, mang lại không gian hiện đại và chất lượng âm thanh tốt hơn.

Đặc biệt, phòng khách, phòng biểu diễn nghệ thuật quy mô nhỏ và hội trường đa năng sẽ được trang bị ghế ngồi di động giật cấp, có khả năng xếp gọn, tối ưu hóa không gian sử dụng.

Trong thời gian vận hành thử, nhà hát đã được sử dụng làm sân khấu cho các chương trình văn nghệ, cho thấy sự sẵn sàng trở lại phục vụ công chúng. Trước khi trùng tu, Nhà hát Hòa Bình không chỉ là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc, kịch nói mà còn là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, từ liveshow của các nghệ sĩ nổi tiếng đến các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Sau khi nâng cấp, nhà hát sẽ được trang bị hệ thống cống thoát nước, PCCC và chống sét hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn mới nhất theo ý kiến của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM.

Khu vực tiện ích được thay mới hoàn toàn thiết bị vệ sinh, lắp đặt thêm thang máy hiện đại.

Hệ thống đường giao thông xung quanh Nhà hát được làm lại bằng bê tông nhựa, đồng thời lát đá mỹ thuật để tạo thành quảng trường nhà hát, mang đến không gian công cộng đẹp mắt và tiện nghi.

Ngoài ra, hệ thống hàng rào cũng được thiết kế lại, kết hợp với việc trồng thêm nhiều cây xanh, tăng cường mảng xanh cho khuôn viên, tạo không gian trong lành và thân thiện với môi trường.

Việc nâng cấp Nhà hát Hòa Bình có ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn di sản kiến trúc, nâng cao chất lượng không gian nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu biểu diễn hiện đại, và củng cố vị thế là trung tâm văn hóa hàng đầu TPHCM, tạo điều kiện cho sự phát triển đa dạng của các loại hình nghệ thuật, thu hút các sự kiện lớn, và phục vụ tốt hơn nhu cầu thưởng thức văn hóa của công chúng.

Vị trí Nhà hát Hoà Bình (Đồ hoạ: Bảo Quyên).