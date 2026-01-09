Bí mật bên trong cơ sở massage nổi tiếng ở Đắk Lắk

Ngày 9/1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thiên (44 tuổi) và Bùi Quang Huy (26 tuổi), cùng trú tại phường Tuy Hòa về tội Chứa mại dâm.

Trước đó, đêm 2/1, lực lượng công an kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh massage Ayaru (phường Tuy Hòa) đã bắt quả tang một cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Cơ sở massage Ayaru tại phường Tuy Hòa (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Thiên là quản lý của cơ sở massage Ayaru, còn Bùi Quang Huy là nhân viên của cơ sở này. Trong thời gian quản lý, điều hành công việc tại massage Ayaru, Thiên và Huy tạo điều kiện cho người khác thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua làm việc, 7 nhân viên nữ tại cơ sở massage này khai nhận sẽ phục vụ massage và khi khách có nhu cầu sẽ bán dâm với giá 1-2,4 triệu đồng/lượt và phải trích lại 10% cho cơ sở.

Massage Ayaru là cơ sở massage khá nổi tiếng tại Đắk Lắk.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.