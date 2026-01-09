Nghiên cứu của ĐH Harvard: Sữa hỗ trợ đào thải axit uric

Người axit uric cao không lạm dụng trà và cà phê

Axit uric tăng cao trong máu là yếu tố nguy cơ trực tiếp dẫn tới gout và nhiều biến chứng chuyển hóa.

Bên cạnh việc kiểm soát chế độ ăn giàu purin, lựa chọn đồ uống phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào thải axit uric ra khỏi cơ thể. Trong số đó, sữa ít béo được nhiều nghiên cứu khoa học ghi nhận là một trong những lựa chọn có lợi.

Trà và cà phê nên được sử dụng ở mức hợp lý (Ảnh: Getty).

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trà và cà phê không làm tăng nồng độ axit uric nếu được sử dụng ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, hai loại đồ uống này không thể thay thế hoàn toàn nước lọc trong chế độ sinh hoạt hằng ngày. Nguyên nhân là bởi trà chứa hàm lượng axit oxalic tương đối cao, khi đi vào cơ thể có thể tạo áp lực cho thận trong quá trình chuyển hóa và bài tiết.

Ngoài ra, purin có hàm lượng cao trong các loại rau mầm và lá non. Lá trà thực chất là chồi non của cây trà, nên hàm lượng purin trong trà được ghi nhận tương đương với đậu nành. Điều này lý giải vì sao trà không được khuyến khích dùng quá nhiều ở người có nguy cơ tăng axit uric.

Dù vậy, theo Hiệp hội Gout Hoa Kỳ, việc uống trà hoặc cà phê không làm gia tăng tích tụ axit uric trong máu, cũng không thúc đẩy sự hình thành tinh thể urat tại khớp. Vì thế, người mắc gout không bị cấm tuyệt đối hai loại đồ uống này. Vấn đề nằm ở liều lượng và tần suất sử dụng.

Một số nghiên cứu cho thấy caffeine có thể kích thích quá trình trao đổi chất, từ đó gián tiếp khiến gan phân giải purin thành axit uric nhanh hơn. Theo khuyến nghị dinh dưỡng, lượng trà hoặc cà phê nên giới hạn dưới 500ml mỗi ngày để tránh tạo gánh nặng chuyển hóa không cần thiết cho gan và thận.

Bất ngờ khi uống 2 ly sữa mỗi ngày

Nếu mục tiêu là hỗ trợ đào thải axit uric và giảm nguy cơ gout thông qua chế độ ăn uống, sữa được đánh giá là lựa chọn tối ưu hơn.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Arthritis & Rheumatology, những người uống từ một đến hai ly sữa mỗi ngày có nguy cơ mắc gout thấp hơn đáng kể so với nhóm không sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa.

Sữa có nhiều giá trị trong việc giảm axit uric (Ảnh: Getty).

Cụ thể, nhóm nghiên cứu tại Trường Y Harvard cho biết, việc bổ sung sữa ít béo và sữa chua có thể giúp giảm từ 40 đến 50% nguy cơ mắc gout. Cơ chế được lý giải là protein trong sữa, đặc biệt là casein và lactalbumin, có khả năng tăng đào thải axit uric qua đường nước tiểu, đồng thời ức chế sự tái hấp thu axit uric tại ống thận.

Bên cạnh đó, sữa còn cung cấp canxi và vitamin D, những vi chất có lợi cho sức khỏe xương khớp, vốn là hệ cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp ở người bệnh gout.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc kết hợp chế độ ăn ít purin với các sản phẩm sữa ít béo giúp kiểm soát tốt hơn nồng độ axit uric trong máu so với việc chỉ kiêng thực phẩm giàu đạm động vật.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng chất béo bão hòa có thể làm chậm quá trình đào thải axit uric. Vì vậy, sữa nguyên kem hoặc các sản phẩm sữa nhiều chất béo không phải là lựa chọn lý tưởng. Sữa tách béo, sữa ít béo hoặc sữa chua không đường được khuyến nghị sử dụng thường xuyên hơn.

Song song với việc lựa chọn đồ uống phù hợp, việc uống đủ nước vẫn là nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mỗi người trưởng thành nên duy trì tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày, tùy theo thể trạng và mức độ vận động. Nước giúp làm loãng nồng độ axit uric trong máu và hỗ trợ thận bài tiết axit uric hiệu quả hơn qua nước tiểu.

Các nghiên cứu dịch tễ học cũng chỉ ra rằng, những người duy trì thói quen uống đủ nước kết hợp một cốc sữa ít béo hoặc sữa chua mỗi ngày có thể giảm nguy cơ gout lên tới 43%. Đây được xem là giải pháp đơn giản, dễ thực hiện và có cơ sở khoa học rõ ràng trong phòng ngừa bệnh gout.