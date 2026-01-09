Chi tiết tỷ lệ công chức theo vị trí việc làm ở cấp tỉnh, xã mới nhất

Chính phủ đã ban hành Nghị định 361/2025/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm công chức.

Tỷ lệ công chức lãnh đạo, quản lý là 100%

Theo đó, Nghị định 361/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm ở cấp tỉnh, cấp xã.

Cụ thể, tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh là 100%.

Với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh thì tỷ lệ công chức không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó người đứng đầu của toàn bộ các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Chính phủ quy định vị trí việc làm của công chức (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Bên cạnh đó, tỷ lệ công chức theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh sẽ không vượt quá 50% tổng số biên chế công chức của từng cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

Với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc xã có tỷ lệ công chức là 100%.

Còn lãnh đạo, quản lý là cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc xã thì có tỷ lệ công chức không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó người đứng đầu của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Liên quan đến tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch cán sự và tương đương, ngạch nhân viên thì sẽ có tỷ lệ còn lại đối với số lượng công chức còn lại.

Nghị định cũng quy định cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm quyết định, điều chỉnh tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm trong từng cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc xã thuộc phạm vi quản lý.

Điều này bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô quản lý, tính chất, yêu cầu nhiệm vụ.

Tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm ở Bộ

Nghị định 361/2025/NĐ-CP còn quy định về tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm ở Bộ.

Theo đó, tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm không áp dụng đối với công chức lãnh đạo, quản lý là Thứ trưởng và tương đương hoặc công chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên gia cao cấp theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Liên quan đến tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với Vụ và tương đương thì tỷ lệ không vượt quá 40% tổng số biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với Vụ và tương đương là tổ chức thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ thì tỷ lệ công chức không vượt quá 30% tổng số biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Nghị định mới nêu chi tiết về tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm ở bộ (Ảnh minh họa: Trung Kiên).

Nghị định quy định tỷ lệ công chức đối với Cục loại 1, 2 lần lượt không vượt quá 25% và 35% tổng số biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với Văn phòng bộ, tỷ lệ không vượt quá 20% tổng số biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với Vụ và tương đương - là tổ chức thực hiện chức năng tham mưu chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực - không vượt quá 40% tổng số biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Với Vụ và tương đương là tổ chức tham mưu tổng hợp hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ thì tỷ lệ công chức không vượt quá 50% tổng số biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Cục loại 1,2 có tỷ lệ trên không vượt quá 40%, 50% tổng số biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Tỷ lệ này ở Văn phòng Bộ không vượt quá 50% tổng số biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Về công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch cán sự và tương đương, ngạch nhân viên thì tỷ lệ còn lại đối với số lượng công chức còn lại của đơn vị quy định.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 31/12/2025.