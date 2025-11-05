Toàn cảnh đại công trường xây nhà hát Opera Hà Nội bên hồ Tây

Đầu tháng 10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà hát Opera Hà Nội (nhà hát Ngọc Trai) và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ. Sau 1 tháng thi công, đại công trường Nhà hát Ngọc Trai dần lộ diện.

Dự án Nhà hát Ngọc Trai có tổng vốn đầu tư hơn 12.756 tỉ đồng, với quy mô khoảng 191.000m2, khu vực xây dựng dự án nằm tại trung tâm bán đảo Quảng An với 3 mặt là hồ Tây bao quanh.

Hình ảnh đồ họa 3D của Nhà hát Ngọc Trai trên hồ Tây sau khi hoàn thiện.

Đây là công trình để phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị lớn của Thủ đô. Nhà hát được thiết kế với những nét đặc trưng như phần mái vòm lấy cảm hứng từ những gợn sóng hồ Tây, có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ vật liệu tạo hiệu ứng xà cừ, phản chiếu sắc nước theo ánh sáng từng thời điểm trong ngày.

Nhà hát được xây dựng trên khu vực đất với 3 mặt là khu dân cư, mặt chính hướng ra hồ Tây. Chỉ sau 1 tháng thi công, toàn bộ khu vực Đầm Trị đã được san lấp để xây dựng nhà hát Ngọc Trai.

Phía Đông và Đông Nam khu đất giáp phố Đặng Thai Mai, phía Tây giáp hồ Tây. Dự án có phía Tây Bắc giáp khu dân cư hiện hữu và phía Bắc là đường quy hoạch nối phố Đặng Thai Mai với Quảng Bá.

Dự án được thực hiện qua 2 giai đoạn, thực hiện từ Quý I/2025 đến Quý III/2029. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng Công trình nhà hát Ngọc Trai; Giai đoạn 2 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề.

Hiện tại, sau một tháng khởi công, những hạng mục đầu tiên của giai đoạn 1 đang dần thành hình. Hàng trăm công nhân, nhiều loại máy móc đang tập trung để thi công móng, hầm của công trình.

Phần móng của Nhà hát Ngọc Trai đang được gấp rút thi công những ngày qua. Nhiều cọc nhồi được đóng xuống, phần cốt thép của một số hạng mục đã dần thành hình.

Nhiều loại máy móc cơ giới hạng nặng như cần cẩu, máy xúc, máy ủi đang hoạt động.

Nhà hát được thiết kế gồm hai khán phòng chính, trong đó phòng Opera với sức chứa 1.797 chỗ và khán phòng đa năng trang bị hệ thống ghế di động, có thể linh hoạt tháo lắp để tổ chức các sự kiện đứng như concert, nhạc sống… với sức chứa khoảng 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi tại khu vực ban công.

Các công nhân đang tất bật thi công phần kết cấu khung thép cho móng của nhà hát.

Các ao, hồ quanh khu vực nhà hát như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thủy Sứ… sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng sen Tây Hồ để đồng bộ với khu công viên.

Vị trí nhà hát Ngọc Trai cạnh hồ Tây nhìn từ hướng cuối đường Văn Cao (phường Tây Hồ).

Sau khi hoàn thiện, nhà hát Ngọc Trai sẽ trở thành công trình biểu tượng mới của Hà Nội, mang kiến trúc hiện đại, đa năng, đủ tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện văn hóa - chính trị trọng điểm của Thủ đô.

Vị trí nhà hát Opera Hà Nội (nhà hát Ngọc Trai) trên bán đảo Quảng An ở hồ Tây (Ảnh: Googole Maps).