Lần đầu tiên, Nhà hát Tuổi trẻ làm nhạc kịch "Không gia đình"

Mới đây, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ đã giới thiệu vở nhạc kịch Không gia đình cùng điểm nhấn đặc biệt là Lễ hội tuyết trắng, tạo nhiều cảm xúc mới mẻ cho khán giả.

Tạo hình của các diễn viên trong vở diễn (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ).

Trong hơn 1 tiếng, vở diễn đưa người xem theo câu chuyện của Remi - cậu bé bị cha nuôi bán cho gánh xiếc do cụ Vitalis dẫn dắt. Cụ dạy Remi hát, biểu diễn, giúp cậu mạnh mẽ hơn.

Trải qua những lúc nghèo đói, gặp người xấu, Remi dần trưởng thành, biết tự trau dồi khả năng để kiếm sống. Dù gian khổ thế nào, cậu không quên cất tiếng hát, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan.

Cuối cùng khi Remi đoàn tụ người thân, tác phẩm gửi thông điệp: Hạnh phúc không phải là đích đến mà là cách chúng ta bước đi trên chặng đường đời.

Lần đầu tiên được dàn dựng trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, nhạc kịch Không gia đình do NSƯT Lê Ánh Tuyết đạo diễn, biên kịch Bùi Hồng Quế chuyển thể, đã chắt lọc tinh túy nguyên tác, tạo nên một bức tranh sân khấu cô đọng mà giàu cảm xúc.

Sân khấu được họa sĩ Đặng Minh Tuấn thiết kế tái hiện làng quê nước Pháp thế kỷ XIX vừa lãng mạn, vừa thấm đẫm tinh thần nhân đạo.

Những nhân vật quen thuộc như cụ Vitalis, chú chó Capi hay chú khỉ Joli-Coeur hiện lên sống động, gần gũi, khiến khán giả, đặc biệt là các em nhỏ không rời mắt.

NSƯT Lê Ánh Tuyết cho biết, chị gặp nhiều khó khăn ở khâu biên tập, chọn lọc các lát cắt để đưa lên sân khấu. Do thời lượng có hạn, chị tiếc khi phải lược bỏ nhiều chi tiết tác phẩm

'Tôi nói vui với ê-kíp rằng có lẽ phải làm thêm phần 2, phần 3 nữa. Qua nhạc kịch, tôi muốn ca ngợi tinh thần lạc quan, vượt mọi khó khăn để tìm về gia đình của Remi. Từ đó truyền động lực cho người xem, nhất là các em nhỏ phải biết vươn lên trong cuộc sống, trân trọng những thứ mình đang có", Ánh Tuyết cho hay.

Tác phẩm sử dụng 10 ca khúc, hầu hết là nhạc cổ điển song được hòa âm, phối khí mới, mang hơi thở hiện đại.

NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - cho biết, đơn vị đang nỗ lực kết nối sân khấu với học đường, giúp học sinh được trải nghiệm những câu chuyện mà các em được học qua sách vở. Theo nghệ sĩ, việc tiếp cận khán giả trẻ là thách thức lớn, đòi hỏi những góc nhìn mới mẻ để gần gũi đối tượng người xem này.