Nhà hát Lớn được "đánh thức" bằng ánh sáng, ký ức và công nghệ

Mới đây, Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về dự án 115 năm nhà hát kể chuyện - Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ.

Đây là dự án nghệ thuật đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày khánh thành nhà hát, cũng là sự kiện ghi dấu ấn đậm nét trước khi nhà hát tạm buông rèm để sửa chữa.

Ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội, chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đó, toàn bộ không gian như từ sảnh đón, cầu thang, khán phòng đến mái vòm được "đánh thức" bằng ánh sáng, hình ảnh và âm thanh, tái hiện ký ức hơn một thế kỷ của di sản kiến trúc.

Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, đây còn là nỗ lực kết nối giữa lịch sử - nghệ thuật - công nghệ, đưa Nhà hát lớn Hà Nội từ "di sản để chiêm ngưỡng" trở thành "không gian sống động để trải nghiệm".

Ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội, gọi đây là một quyết định táo bạo và kịp thời vì hơn 100 năm qua, Nhà hát Lớn Hà Nội đã tổ chức hàng nghìn buổi diễn. Nhưng lần đầu tiên, chính nhà hát trở thành sân khấu để kể câu chuyện của mình.

"Chúng tôi muốn dành cho khán giả một hành trình đặc biệt trước khi bước vào trùng tu: Không ngồi trên ghế nữa mà đi giữa di sản, nghe, thấy, chạm vào ký ức 115 năm.

Ý tưởng được chúng tôi ấp ủ hơn một năm, được “bật đèn xanh” chỉ trong vòng một tuần. Nhà hát cùng đối tác đã hoàn thiện đề án và nhận được đồng thuận từ các cơ quan quản lý", ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng khẳng định rằng, chương trình ứng dụng công nghệ trình diễn tiên tiến như 3D mapping (sự kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim) và các kỹ thuật hiện đại, mang đến trải nghiệm nhập vai, nơi khán giả có thể tương tác, cảm nhận lịch sử bằng ngôn ngữ công nghệ.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, chia sẻ một nghịch lý, rất nhiều người sống cả đời ở Hà Nội chưa một lần bước vào bên trong Nhà hát.

“Đây không chỉ là nơi biểu diễn, mà là giấc mơ văn hóa. Dự án không đơn thuần là show nghệ thuật, mà là một cách mở cánh cửa di sản. Khi khán giả được đứng giữa khán phòng, nghe nhạc vang dưới mái vòm 115 năm tuổi, đó là một trải nghiệm đặc biệt", NSND Xuân Bắc nhận định.

NSND Xuân Bắc cho biết, dự án không đơn thuần là show nghệ thuật, mà là một cách mở cánh cửa di sản (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở góc nhìn quản lý, NSND Xuân Bắc cho rằng, nếu công nghệ giúp mở rộng tiếp cận di sản, thì bảo tồn không thể chỉ dừng ở "giữ nguyên", mà phải làm sống động ký ức văn hóa trong hiện tại, đúng tinh thần đô thị sáng tạo đang theo đuổi.

Chương trình diễn ra từ ngày 22/11 đến 31/12, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Lê Ngọc Quý.