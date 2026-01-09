Mazda khẳng định chất lượng toàn cầu, giá bán dịp Tết dễ tiếp cận

Năm 2025, Mazda đạt doanh số hơn 32.450 xe tại thị trường ôtô Việt Nam, tiếp tục nằm trong nhóm thương hiệu bán chạy.

Theo thông tin từ hãng, Mazda3 và CX-5 là hai mẫu xe chủ lực nhiều năm liền có doanh số cao, trong đó CX-5 ghi nhận 2.596 xe bán ra trong tháng 12, tăng trên 130% so với cùng kỳ năm 2024 (1.125 xe).

Kết quả này giúp CX-5 xác lập kỷ lục doanh số cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, đồng thời giữ vị thế hàng đầu phân khúc C-SUV trong năm. Tính chung cả năm, doanh số lũy kế của CX-5 đạt hơn 17.200 xe, cho thấy sức hút bền bỉ của mẫu SUV chiến lược này.

SUV Mazda được khách hàng tin yêu và lựa chọn (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Hãng xe nhận định, thành công của Mazda không chỉ đến từ nền tảng chất lượng, mà còn từ chiến lược sản phẩm trải rộng nhiều phân khúc, từ sedan đến SUV, với đa dạng phiên bản, sắc màu và trang bị.

Danh mục này cho phép hãng đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ người mua xe lần đầu đến khách hàng gia đình hoặc doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Mazda được đánh giá duy trì mức giá dễ tiếp cận, tối ưu giữa chi phí sở hữu và giá trị sử dụng.

Ở phân khúc SUV 7 chỗ cao cấp, Mazda CX-8 là lựa chọn nổi bật. Dịp năm mới, mẫu xe này được ưu đãi lên đến 50 triệu đồng, giá bán dưới 950 triệu đồng. CX-8 sở hữu không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, chú trọng cảm giác thư thái và tinh tế ở từng vị trí.

Nhờ đó, mẫu xe được đánh giá phù hợp với khách hàng cá nhân và cơ quan, doanh nghiệp, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ công việc đến sử dụng gia đình.

CX-8 rộng rãi hàng đầu phân khúc giá bán dưới 950 triệu đồng (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Mazda CX-5 tiếp tục ghi điểm với thiết kế sang trọng, ưu đãi lên đến 40 triệu đồng, giá bán từ 709 triệu đồng, kèm các trang bị mới như cảm biến áp suất lốp, cản sau thể thao và baga mui.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn các gói tùy chọn ngoại thất cao cấp như Exclusive hoặc Sport, hướng đến phong cách sang trọng hoặc thể thao. CX-5 được người dùng đánh giá cao nhờ chất lượng hoàn thiện, cùng khoang nội thất trau chuốt, mang lại cảm giác cao cấp trong quá trình sử dụng.

Mazda CX-5 đạt doanh số hơn 2.596 xe trong tháng 12 vừa qua (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Ở nhóm SUV đô thị, New Mazda CX-3 và CX-30 hướng đến khách hàng trẻ, ưu tiên sự linh hoạt và phong cách cá nhân. CX-3 được ưu đãi 20 triệu đồng, giá bán từ 529 triệu đồng, phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Trong khi đó, CX-30 có giá từ 679 triệu đồng, nổi bật với ngôn ngữ thiết kế Artful Design thế hệ mới, dành cho người dùng muốn khẳng định cá tính trong năm mới.

New CX-3 SUV đô thị sang trọng và tinh tế (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Không chỉ tập trung vào SUV, Mazda vẫn duy trì sức cạnh tranh ở phân khúc sedan với các mẫu Mazda2 và Mazda3. Với giá bán từ 403 triệu đồng, các mẫu xe này là lựa chọn phù hợp cho khách hàng sở hữu xe lần đầu, chú trọng yếu tố tiết kiệm, vận hành ổn định và cảm giác lái đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản.

Mazda3 giữ vị thế hàng đầu doanh số phân khúc C (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Đại diện hãng cho biết nguồn cung xe hiện sẵn sàng tại các showroom và đại lý trên toàn quốc đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao dịp năm mới. Mazda cũng tiếp tục mở rộng và nâng cấp hệ thống phân phối với hơn 110 showroom và xưởng dịch vụ, nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ và sự thuận tiện cho khách hàng trước Tết Nguyên đán.