Nghệ sĩ hát bội TPHCM học hỏi tinh thần văn hóa cùng đoàn New Zealand

Chiều 28/11, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM tổ chức chương trình giao lưu giữa nhà hát và Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka của New Zealand. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975-2025).

Chương trình nghệ thuật diễn ra tại Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM, chiều 28/11 (Ảnh: Bích Phương).

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand, đại diện Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM cùng các khách mời, thành viên từ Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka.

Phát biểu tại chương trình, NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh - Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Hát Bội TPHCM - bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand, các thành viên đoàn Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka đến tham quan và giao lưu cùng nhà hát.

Ông Nguyễn Hoàng Vinh cho rằng, chương trình nghệ thuật là dịp để đoàn nghệ thuật của 2 nước có cơ hội giao lưu, chia sẻ và học hỏi các loại hình nghệ thuật truyền thống, mở ra những hướng hợp tác trong tương lai.

Các tiết mục của nghệ sĩ hát bội TPHCM và khách quý từ New Zealand (Video: Bích Phương).

Mở đầu buổi giao lưu là phần hòa tấu nhạc cụ dân tộc do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM biểu diễn, giới thiệu không gian âm nhạc truyền thống đặc trưng của Việt Nam. Tiếp đó, phía nhà hát giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển của hát bội - loại hình kịch hát truyền thống lâu đời của Việt Nam.

Hai đoàn nghệ thuật đã có những tiết mục trình diễn để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM thể hiện trích đoạn Ôn Đình chém Tá trong tuồng kinh điển San Hậu cùng đoạn trích về anh hùng Nguyễn Trung Trực - tiết mục vừa đoạt Huy chương bạc từ Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch Toàn quốc 2025.

Phía nhà hát cũng giới thiệu cho đoàn nghệ thuật New Zealand hiểu thêm về nghệ thuật hóa trang mặt nạ, các loại trang phục (giáp nam, giáp nữ...), các loại nhạc cụ, hệ thống ký hiệu... của văn hóa hát bội.

Nhà hát giới thiệu các trang phục đặc thù, nghệ thuật hóa trang mặt nạ của loại hình hát bội (Ảnh: Bích Phương).

Trong khi đó, Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka cũng thể hiện các điệu nhảy mạnh mẽ, giàu bản sắc, mang tinh thần Kapa Haka - nghệ thuật biểu diễn của người Māori.

Ở phần cuối buổi giao lưu, phía nghệ sĩ New Zealand hướng dẫn cho các nghệ sĩ hát bội TPHCM những động tác, vũ điệu rộn ràng trong không khí ấm cúng, thân thiện.

Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka biểu diễn tại chương trình (Ảnh: Bích Phương).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí bên lề sự kiện, NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh cho biết thêm, tập thể nghệ sĩ, nhân viên Nhà hát nghệ thuật Hát Bội TPHCM đều cảm thấy vui mừng khi được tiếp xúc, hiểu hơn về văn hóa, nghệ thuật nước bạn.

"Nghệ thuật biểu diễn của cộng đồng người Māori từ New Zealand đã cho chúng tôi những trải nghiệm đáng quý. Chúng tôi học thêm về thần thái, biểu cảm, vũ điệu mạnh mẽ của họ. Ngược lại, nhà hát cũng quảng bá và hướng dẫn đoàn nghệ thuật New Zealand về văn hóa hát bội.

Trong chương trình, nhà hát trình diễn trích đoạn Ôn Đình chém Tá. Đây là trích đoạn kinh điển của nghệ thuật hát bội. Ở trích đoạn về anh hùng Nguyễn Trung Trực, diễn viên chúng tôi không chỉ trình diễn vũ đạo, hóa trang, mà tiết mục dàn dựng theo cảm hứng lịch sử, gây xúc động cho người xem", NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh chia sẻ.

Đại diện Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM trao món quà lưu niệm cho đoàn khách quý New Zealand (Ảnh: Bích Phương).

NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh cho biết, trong tương lai, phía nhà hát hy vọng có thêm nhiều chương trình giao lưu với các đoàn quốc tế, từ đó tôn vinh, quảng bá vẻ đẹp của nghệ thuật hát bội đến bạn bè thế giới.