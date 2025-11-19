Malaysia nhận tin vui từ FIFA khi gia tăng cách biệt với tuyển Việt Nam

Ở lượt trận áp chót vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tối 18/11, Malaysia đã giành chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 1-0 trước Nepal. Faisal Halim là người ghi bàn duy nhất giúp “Bầy hổ” chiến thắng trong trận đấu này.

Malaysia giành chiến thắng 1-0 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: The Star).

Với kết quả này, Malaysia đã tạm thời bỏ xa đội tuyển Việt Nam với khoảng cách 6 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Vào lúc 19h hôm nay (19/11), đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ ra sân trong trận đấu với Lào.

Theo tính toán của Football Ranking (dựa theo cách tính điểm của FIFA), đội tuyển Malaysia đã được cộng 6,88 điểm sau chiến thắng trước Nepal. Nhờ đó, họ nhảy hai bậc lên xếp hạng 116 thế giới.

Malaysia đang áp sát đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện tại, “Rồng vàng” đang xếp thứ 111 và có khả năng tăng hạng nếu giành chiến thắng trước Lào.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan được cộng 7,90 điểm sau khi đánh bại Sri Lanka (vòng loại Asian Cup 2027) và Singapore (giao hữu). Họ đã vươn lên vị trí thứ 94 thế giới. Vị trí này tiệm cận thứ hạng tốt nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo (thứ 92, từ tháng 5 đến tháng 8/2021). Ngoài ra, “Voi chiến” đang xếp ngay dưới đội tuyển Trung Quốc (xếp thứ 93 thế giới).

Thái Lan tăng hạng 94 thế giới sau chiến thắng trước Sri Lanka (Ảnh: FAT).

Indonesia không thi đấu trong tháng này nhưng vẫn tụt 1 bậc xuống thứ 123 thế giới. Lý do bởi Suriname đã tăng tới 5 bậc khi được cộng tới 15,14 điểm nhờ chiến thắng 4-0 trước El Salvador ở vòng loại World Cup 2026.

Philippines và Singapore đều thăng hạng mạnh sau những chiến thắng ở vòng loại Asian Cup 2027. Singapore được cộng 13,07 điểm sau khi đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) và giành vé tham dự Asian Cup. Đội bóng ở đảo quốc sư tử tăng 5 bậc lên xếp thứ 150 thế giới. Philippines cũng được cộng 9,51 điểm sau khi đánh bại Maldives và tăng 4 bậc lên thứ 137 thế giới.