Hoa hậu Thanh Thủy - Lương Thùy Linh xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện Flagship COCOLUX

Hai nàng hậu với vẻ đẹp hiện đại, tri thức và bản lĩnh chính là hình ảnh mà COCOLUX hướng tới trong hành trình lan tỏa giá trị yêu thương, chăm sóc bản thân và tôn vinh phong cách sống đẹp.

Không chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, hai nàng hậu còn trực tiếp trải nghiệm không gian mua sắm, khám phá chuỗi hoạt động độc đáo tại Flagship COCOLUX.

Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lương Thùy Linh tự tin tỏa sáng tại không gian Flagship COCOLUX (Ảnh: BTC).

Chia sẻ tại sự kiện, Hoa hậu Thanh Thủy cho biết: “COCOLUX không chỉ bán mỹ phẩm chất lượng mà còn truyền tải tinh thần yêu thương bản thân, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong, điều mà bất kỳ cô gái nào cũng cần trong hành trình trưởng thành của mình. Đặc biệt, tại COCOLUX còn có nhiều trải nghiệm thú vị dành cho các bạn trẻ, thể hiện sự tận tâm và rất thấu hiểu thế hệ Gen Z của thương hiệu”.

Hai nàng hậu check-in (chụp ảnh) tại không gian hiện đại tầng 2 của Flagship COCOLUX (Ảnh: BTC).

Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng chia sẻ: “Linh tin rằng mỗi người đều có một phiên bản đẹp nhất của riêng mình, và COCOLUX chính là nơi giúp mình tìm lại điều đó bằng cách hiểu rõ làn da, thấu cảm cơ thể và mang đến những sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ tận tâm”.

Sự xuất hiện của hai nàng hậu không chỉ tạo dấu ấn truyền thông mà còn truyền tải thông điệp “COCOLUX - Đánh thức vẻ đẹp trong bạn”, lan tỏa giá trị tích cực về yêu thương và chăm sóc bản thân, điều mà COCOLUX kiên định theo đuổi 11 năm qua.

Flagship COCOLUX 134 Cầu Giấy - nơi dành cho tín đồ yêu thích làm đẹp

Giữa trung tâm Cầu Giấy sôi động, Flagship COCOLUX nổi bật với trải nghiệm mua sắm, làm đẹp hiện đại - nơi mọi giác quan được đánh thức và mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ.

Không chỉ là một cửa hàng mỹ phẩm, Flagship được định vị như một không gian trải nghiệm làm đẹp toàn diện. Trên diện tích hơn 500m², không gian cửa hàng được thiết kế theo phong cách hiện đại, mở và trực quan, mang lại trải nghiệm tự nhiên, dễ dàng khám phá. Gam màu tươi sáng, ánh sáng LED rực rỡ cùng những điểm nhấn kiến trúc trẻ trung tạo nên tổng thể tràn đầy năng lượng. Mỗi góc nhỏ trong cửa hàng đều có thể trở thành góc sống ảo đắt giá, một không gian đậm chất GenZ - nơi ai cũng có thể tìm thấy cảm hứng làm đẹp theo cách riêng của mình.

Không gian trải nghiệm gần 500m2 tại Flagship COCOLUX 134 Cầu Giấy (Ảnh: BTC).

Bên trong, các khu vực được bố trí như những “trạm cảm xúc” từ trang điểm, chăm sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể đến nước hoa… quy tụ hơn 300 thương hiệu quốc tế và Việt Nam. Mỗi sản phẩm, mỗi trải nghiệm đều được thiết kế chỉn chu để khách hàng tự do khám phá, thử nghiệm và tận hưởng.

Tại đây, khách hàng có thể chụp ảnh với máy chụp ảnh tự động, nơi ánh sáng, góc máy và màu sắc được đầu tư tỉ mỉ để cho ra đời những bức ảnh theo phong cách Hàn Quốc. Bạn cũng có thể soi da, makeup (trang điểm) cùng chuyên gia làm đẹp hay nhâm nhi ly trà sữa mát lạnh ngắm đường sắt trên cao tại khu vực Coco Tea bar. Nếu yêu thích các hoạt động vui nhộn, năng động hơn bạn có thể gắp gấu, tự làm phụ kiện pin cài áo… đó là những hoạt động mang đậm tinh thần trẻ trung, sáng tạo và phóng khoáng của thế hệ Gen Z.

Không khí mua sắm, trải nghiệm sôi động ngay tại cửa hàng Flagship COCOLUX (Ảnh: BTC).

Flagship 134 Cầu Giấy còn là một sân chơi làm đẹp, nơi mỗi khách hàng đều được trải nghiệm, thể hiện cá tính và lan tỏa vẻ đẹp tự tin của chính mình.

Hành trình 11 năm đánh thức vẻ đẹp của COCOLUX

Ra đời từ năm 2014, COCOLUX đã trải qua hơn 11 năm phát triển bền vững, mở rộng hệ thống lên gần 20 cửa hàng trên toàn quốc, trở thành một trong những chuỗi bán lẻ mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam.

Điều làm nên dấu ấn khác biệt của COCOLUX không chỉ nằm ở danh mục sản phẩm đa dạng, mà còn ở dịch vụ tận tâm, chuyên nghiệp và thấu hiểu khách hàng. Lấy khách hàng làm trung tâm, COCOLUX mang đến trải nghiệm mua sắm và dịch vụ tốt, giúp mỗi người tìm thấy phiên bản đẹp nhất của chính mình.

Từ triết lý thương hiệu “Đánh thức vẻ đẹp trong bạn”, COCOLUX đã xây dựng cộng đồng hơn 3 triệu khách hàng trung thành, không ngừng lan tỏa tinh thần tự tin, yêu thương bản thân và chăm sóc vẻ đẹp toàn diện qua từng sản phẩm, từng trải nghiệm.

Sự ra mắt của Flagship COCOLUX 134 Cầu Giấy chính là dấu mốc mở đầu cho hành trình mới, nơi COCOLUX tiên phong kết hợp trải nghiệm đa giác quan với không gian mua sắm hiện đại, mang đến cho khách hàng Việt chuẩn mực mới trong hành trình làm đẹp trọn vẹn, tinh tế và giàu cảm xúc.