Tân Hoa hậu Sinh viên: Nhan sắc ngọt ngào, hé lộ thay đổi sau đăng quang

Vượt qua 27 thí sinh, Hoàng Ngọc Như (SN 2003) - sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM - đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Người đẹp 22 tuổi hiện theo học ngành Kế toán. Cô sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 80-60-89cm.

Hoàng Ngọc Như là con gái lớn trong gia đình có hai chị em. Bố làm việc nhà nước, mẹ là nội trợ. Cô chia sẻ, gia đình không quá khá giả, chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.

"Tôi thấy được sự vất vả của mẹ. Em trai cũng chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học, tôi chỉ mong mình có thể đỡ đần phần nào gánh nặng kinh tế cho gia đình", Hoàng Ngọc Như chia sẻ.

Trước cuộc thi, Ngọc Như hầu như không có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật. Thời gian rảnh, cô đi làm thêm các công việc bán thời gian liên quan đến sổ sách, kế toán để kiếm thêm thu nhập.

"Tôi muốn thử thách bản thân, vượt qua vùng an toàn để xem mình có thể làm được đến đâu", tân hoa hậu chia sẻ về lý do đăng ký thi hoa hậu.

Trong suốt quá trình dự thi, bố mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Các tin nhắn động viên, những câu nhắc nhở của gia đình đã trở thành động lực để cô vượt qua sự nhút nhát và thể hiện tốt trên sân khấu. Theo Ngọc Như, điều quý giá nhất mà cuộc thi mang lại chính là sự trưởng thành, dám thay đổi chính mình.

Tại chung kết, Ngọc Như bất ngờ bị vấp ngã trên sân khấu. Thay vì hoảng loạn, cô đứng dậy và tiếp tục trình diễn trong sự cổ vũ của khán giả. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô nói: "Lúc đó tôi tự nhủ, mình đã cố gắng suốt một hành trình dài. Chỉ còn chút nữa thôi là chạm đến đích, nên tôi phải đứng lên và bước tiếp".

Sau đăng quang, cuộc sống của Ngọc Như có nhiều biến động. Cô phải rời TPHCM để ra Hà Nội làm việc cùng ban tổ chức trong một thời gian. Đây cũng là lần đầu tiên cô sống xa bố mẹ nên có chút xáo trộn trong thời gian đầu. "Đó là thử thách lớn, nhưng tôi xem đây là cơ hội để trưởng thành hơn mỗi ngày", người đẹp nói.

Về định hướng tương lai, tân hoa hậu cho biết, cô ưu tiên tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời tham gia các dự án cộng đồng cùng ban tổ chức.

"Tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để hiểu bản thân thích gì, muốn gì. Hiện tại tôi chỉ muốn học hỏi và hoàn thiện mình hơn mỗi ngày", Ngọc Như nói.

Song song đó, Ngọc Như muốn đồng hành cùng công ty quản lý để thực hiện các dự án cộng đồng. Ngay sau cuộc thi, người đẹp đã bắt đầu dự án nhân ái đầu tiên. Cô trở về trường đại học, trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại, Ngọc Như hoàn tất chương trình học và dành toàn bộ thời gian để đồng hành cùng Hoa hậu Sinh viên Việt Nam, tiếp tục lan tỏa hình ảnh của một tân hoa hậu giản dị, nỗ lực và giàu tinh thần cầu tiến.

Ảnh: Facebook nhân vật