Xe container lật đè ô tô con bẹp rúm ở Lâm Đồng, nhiều người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 19/11, trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, xe đầu kéo container lưu thông qua quốc lộ 28, hướng từ Gia Nghĩa đến Bảo Lâm, tới địa điểm trên bất ngờ xảy ra va chạm rồi lật đè lên một ô tô con.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Khánh Hồng).

Vụ tai nạn làm ô tô con biến dạng, 4 người trên xe bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Xe đầu kéo container cũng hư hỏng, tài xế bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Bảo Lâm 5 và các đơn vị liên quan xử lý hậu quả, điều tra vụ việc.