Hương Giang chia sẻ lý do xứng đáng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Hương Giang chia sẻ: “Tôi tin đã đến lúc viết nên lịch sử. Sự xuất hiện của tôi tại cuộc thi này là để mang theo hy vọng của một cộng đồng, góp thêm ý nghĩa cho vẻ đẹp và giá trị của người phụ nữ. Tôi cũng tin rằng lòng dũng cảm thực sự có thể thay đổi định mệnh”.

Cô gửi lời cảm ơn khán giả và truyền thông trong và ngoài nước đã đồng hành, ủng hộ hành trình của mình tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Hương Giang khẳng định đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2025 để viết nên lịch sử (Ảnh: MUV).

Tính đến thời điểm hiện tại, Hương Giang cùng 122 thí sinh đã đi được hơn nửa chặng đường cuộc thi. Đại diện Việt Nam góp mặt trong hầu hết các bảng xếp hạng bình chọn chính thức.

Ở 2 hạng mục quan trọng là Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa) và Most Beautiful People (Vẻ đẹp truyền cảm hứng), Hương Giang đều đang giữ vị trí top đầu.

Trong bảng xếp hạng People’s Choice (Thí sinh được yêu thích nhất), cô liên tục nằm trong top 3. Theo thể lệ, người chiến thắng hạng mục này sẽ giành vé đặc cách vào top 30 chung cuộc. Thời gian bình chọn kéo dài đến ngày 19/11.

Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 21/11 tại Thái Lan, quy tụ 123 thí sinh đến từ khắp thế giới.

Đại diện Việt Nam nhận được sự ủng hộ của truyền thông và khán giả tại châu Á (Ảnh: MUV).

Hương Giang là thí sinh chuyển giới duy nhất và cũng thuộc nhóm thí sinh có độ tuổi cao nhất cuộc thi. Tuy nhiên, điều này không trở thành rào cản bởi cô vẫn duy trì phong độ ổn định, lan tỏa năng lượng tích cực và ghi điểm nhờ sự tự tin, chuyên nghiệp.

Từ đầu mùa giải, người đẹp Việt luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch, giao tiếp tự nhiên trước ống kính và thể hiện khả năng làm chủ sân khấu. Việc giữ thái độ tích cực, tránh ồn ào hay chiêu trò giúp cô ghi điểm trong mắt khán giả quốc tế.

Các chuyên trang sắc đẹp như Missosology và Sash Factor (Philippines) đều đánh giá cao màn thể hiện của Hương Giang, dự đoán cô có khả năng lọt top 15 chung cuộc. Sash Factor nhận xét cô sở hữu “phong thái sân khấu chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp tốt và nguồn năng lượng tích cực”.

Đại diện chuyển giới duy nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 luôn mang phong thái chuyên nghiệp, chỉn chu (Ảnh: Galaxy Queen).

Hương Giang được công bố là đại diện Việt Nam dự thi từ tháng 9. Theo Tổ chức Miss Universe Vietnam, cô là minh chứng cho bản lĩnh, sự kiên cường và tài năng của phụ nữ Việt hiện đại.

Quyết định lựa chọn Hương Giang từng gây bất ngờ lớn, bởi cô là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam và cũng là thí sinh chuyển giới đầu tiên của châu Á tham gia đấu trường này.

Cô từng khẳng định: “Tôi không lấy đi cơ hội của bất kỳ người phụ nữ nào khác. Chúng tôi cùng nhau định nghĩa sức mạnh và thành công của phụ nữ trong mọi hoàn cảnh. Đây không còn là cuộc thi chỉ dành cho những cô gái đẹp, thời đại đó đã qua rồi”.

Trong các buổi phỏng vấn, Hương Giang thường nhấn mạnh thông điệp bình đẳng giới và xóa bỏ định kiến. Cô cho rằng sự xuất hiện của những người phụ nữ đa dạng, từ các bà mẹ, phụ nữ có gia đình đến người chuyển giới, chính là minh chứng cho bước tiến của sân chơi sắc đẹp toàn cầu.

“Sự xuất hiện của tôi không làm mất đi bản sắc của Hoa hậu Hoàn vũ mà là minh chứng cho sự đa dạng mà cuộc thi hướng đến”, cô nói.

Hương Giang và các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sẽ có gần 1 tuần chinh chiến trước khi chia tay cuộc thi (Ảnh: Galaxy Queen).

Nữ ca sĩ kiêm hoa hậu cũng khẳng định, cô không tham dự cuộc thi để tìm kiếm danh tiếng, mà muốn thế giới thấy rằng “một người như cô cũng có thể thanh lịch và xinh đẹp”, qua đó thay đổi nhận thức về cộng đồng.

“Trong 13 năm làm nghề, chưa ai nhường cho tôi bất kỳ cơ hội nào. Mọi thứ tôi có đều là kết quả của nỗ lực không ngừng từ khi 20 tuổi. Tôi không biết hành trình này sẽ đi đến đâu, nhưng nếu có cơ hội tạo ra ảnh hưởng, tôi sẽ làm điều đó không chỉ cho riêng mình mà cho cả những người đang đặt hy vọng nơi tôi”, cô bày tỏ trước ngày lên đường.

Hiện tại, các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã rời Phuket để tiếp tục lịch trình tại Pattaya (Thái Lan), chuẩn bị cho các hoạt động trước thềm bán kết và đêm chung kết vào ngày 21/11.