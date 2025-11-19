"Tôi! Người Việt Nam" bàn giao 5,3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Ngày 19/11, đoàn đại diện chương trình âm nhạc thiện nguyện Tôi! Người Việt Nam đã chính thức bàn giao toàn bộ số tiền quyên góp được, lên tới hơn 5,3 tỷ đồng, tới Quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đây là kết quả của đêm nhạc gây quỹ đầy ý nghĩa diễn ra vào cuối tháng 10 vừa qua.

Đoàn đại diện chương trình âm nhạc thiện nguyện "Tôi! Người Việt Nam" bàn giao 5,3 tỷ đồng quyên góp được tới Quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Tiến Đạt).

Đoàn đại diện chương trình, gồm những gương mặt quen thuộc như danh thủ Hồng Sơn, NSND Tự Long và MC Anh Tuấn, đã có mặt tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao số tiền ủng hộ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đã tiếp nhận tấm lòng của các nghệ sĩ và cộng đồng.

Báo Dân trí đã đồng hành truyền thông, góp phần lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" của chương trình Tôi! Người Việt Nam đến cộng đồng, một lần nữa khẳng định sức mạnh của sự đoàn kết và lòng nhân ái của người Việt Nam.

MC Anh Tuấn, đại diện Ban tổ chức chương trình, công bố tổng số tiền quyên góp là 5.337.579.538 đồng. Khoản tiền này được tổng hợp từ doanh thu bán vé đêm nhạc, tiền ủng hộ đấu giá trực tiếp tại sự kiện và các khoản đóng góp gửi về tài khoản chính thức của chương trình.

Để đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối, Ban tổ chức đã công khai sao kê, tổng hợp chi tiết các khoản thu trước khi bàn giao toàn bộ số tiền.

Tại lễ bàn giao số tiền ủng hộ gây quỹ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, bày tỏ sự xúc động.

Bà Hà đánh giá rất cao ý nghĩa và tính đoàn kết của chương trình, không chỉ giúp khẳng định vị thế của các nghệ sĩ mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng, chương trình đã khẳng định nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, rất yêu nước, yêu văn hóa dân gian. Bà tin rằng chương trình là cầu nối hiệu quả để lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và tình thương trong cộng đồng, thể hiện sức mạnh truyền thống của dân tộc.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trò chuyện cùng các nghệ sĩ của chương trình "Tôi! Người Việt Nam" (Ảnh: Tiến Đạt).

Về phía đoàn đại diện chương trình Tôi! Người Việt Nam, danh thủ Hồng Sơn bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt mà đồng bào cả nước phải gánh chịu trong thời gian qua.

Hồng Sơn mong muốn số tiền 5,3 tỷ đồng chương trình quyên góp được sẽ chuyển đến đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Anh nhấn mạnh rằng, số tiền này tuy khiêm tốn nhưng đã thể hiện được giá trị đoàn kết, sự thiện tâm của các nghệ sĩ. Anh cũng mong muốn mỗi người dân Việt Nam "một chân một tay" để cùng nhau vượt qua hoạn nạn.

NSND Tự Long cho biết, khi thiên tai ập đến, các thành viên “Gia tộc Anh tài” nhanh chóng bàn bạc phương án hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ. Tuy nhiên, thay vì chọn cách đơn giản là trích tiền túi cá nhân, họ thống nhất sử dụng sức lan tỏa của tập thể để kêu gọi cộng đồng cùng chung tay.

Theo NSND Tự Long, Tôi! Người Việt Nam là sự kết tinh của truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” - nơi người tham gia không chỉ đóng góp vật chất mà còn gửi gắm tinh thần đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương đến những nơi đang cần.

MC Anh Tuấn - đại diện chương trình - đã khẳng định, số tiền này là sự chung tay của anh em nghệ sĩ, nhà tài trợ và đặc biệt là rất nhiều khán giả đã ủng hộ qua vé và tài khoản.

Anh đánh giá: "Điều quan trọng nhất mà chúng tôi có được là sự lan tỏa, lan tỏa tình cảm từ nghệ sĩ đến khán giả. Sự quan tâm này, dù không thể đo bằng tiền, mà là minh chứng cho hàng triệu trái tim vẫn luôn hướng về đồng bào vùng lũ lụt, mong muốn gửi gắm tình cảm và hỗ trợ phần nào những khó khăn, mất mát".

Hình ảnh các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam đã diễn ra vào tối 29/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), do nhóm nghệ sĩ từ chương trình "Gia tộc Anh tài" cùng nhau tổ chức. Mục đích duy nhất là gây quỹ giúp đỡ đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ.

Chương trình đã quy tụ 25 nghệ sĩ từng chinh phục khán giả trong Anh trai vượt ngàn chông gai, bao gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Rhymastic, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Tăng Phúc, Duy Khánh, HuyR, Cường Seven, Neko Lê, Thanh Duy, Kiên Ứng, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.