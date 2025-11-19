Phim 18+ nhận tràng vỗ tay dài 9 phút tại Cannes 2025 ra mắt khán giả Việt

“Em sẽ khử anh” (tên gốc: "Die my love") do Lynne Ramsay đạo diễn, có sự tham gia của Jennifer Lawrence và Robert Pattinson.

Phim lấy bối cảnh tại vùng nông thôn hẻo lánh nước Mỹ, nơi nhà văn Grace (Jennifer Lawrence đóng) từ giã cuộc sống tất bật ở New York để chuyển về quê sinh sống cùng người bạn đời của mình là Jackson (Robert Pattinson đóng).

Jennifer Lawrence và Robert Pattinson trong phim (Ảnh: MUBI).

Bi kịch ập tới sau khi Grace phát hiện mình mắc chứng trầm cảm sau sinh và rối loạn lưỡng cực. Khoảng thời gian Grace một mình chăm con còn chồng đi làm khiến cô rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Cảm xúc ngày càng tồi tệ khi cô nghi ngờ chồng có mối quan hệ “vụng trộm” bên ngoài.

Cuộc sống của Grace dần rơi vào bế tắc khi cô luôn tưởng tượng về hình ảnh một người đàn ông bí ẩn đeo bám mình. Cô và chồng điên cuồng tổn thương nhau, phơi bày nỗi trăn trở về hôn nhân và trách nhiệm của những người làm cha mẹ với con cái.

Jennifer Lawrence hóa thân vào nữ nhà văn Grace - người phụ nữ mắc bệnh trầm cảm sau sinh (Ảnh: MUBI).

Jennifer Lawrence cho biết, thời điểm nhận lời vào vai Grace, cô đang mang thai đứa con thứ 2 ở tháng thứ 5. Theo nữ diễn viên, làm mẹ là trải nghiệm có thể thay đổi mọi thứ. Sau khi sinh con, phụ nữ sẽ bước vào thế giới hoàn toàn khác biệt.

Ngoài trải nghiệm của người từng làm mẹ, Jennifer Lawrence còn nghiên cứu về những hoảng loạn trong tâm lý, sự suy sụp của phụ nữ sau sinh, dành thời gian cô lập chính mình để hiểu được nỗi đau của nhân vật Grace.

Đảm nhận vai người chồng, Robert Pattinson cũng có những chia sẻ về quan điểm làm cha: “Tìm kiếm vai trò của mình sau khi có con là một điều cực kỳ khó khăn, bạn không biết nên làm gì và không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể diễn đạt được điều đó”.

Robert Pattinson mô tả nhân vật của mình là một người đàn ông không tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi làm cha, do đó khi mọi thứ đổ vỡ anh ta chỉ mong quay trở lại như cũ. “Nó giống như phản ứng của một đứa trẻ khi bước vào mối quan hệ mới”, Robert Pattinson nói.

Diễn xuất ấn tượng của Jennifer Lawrence được đánh giá cao (Ảnh: MUBI).

Hồi tháng 5, Die my love từng được chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2025, nhận tràng vỗ tay 9 phút cùng nhiều phản ứng tích cực từ giới phê bình.

Cây bút Damon Wise của tờ Deadline dành nhiều lời khen ngợi “đứa con tinh thần” của Lynne Ramsay. Ông đánh giá phim là câu chuyện đẹp nhưng tàn bạo, trong đó, nữ chính Jennifer Lawrence là ngôi sao sáng nhất.

“Nước Mỹ hiểu rõ tài năng xuất chúng của Jennifer Lawrence và màn biểu diễn này có thể giúp cô ấy nhận được đề cử Oscar thứ 5 nếu được đầu tư đúng cách. Bộ phim có thể đưa đạo diễn Lynne Ramsay bước sang một trang mới trong sự nghiệp”, Damon Wise nói.

Trong khi đó, tờ Variety mô tả vai nhà văn Grace của Jennifer Lawrence là “biểu hiện thuần túy của cơn thịnh nộ và nỗi tuyệt vọng bị dồn nén đến tột cùng”.

The Daily Beast dành nhiều lời khen ngợi cho Jennifer Lawrence với diễn xuất ấn tượng trong phim: “Màn trình diễn đầy mê hoặc của Jennifer Lawrence thật sự xuất sắc, hãy sẵn sàng nếu thấy cô ấy lần nữa bước lên bục Oscar”.

Với những lời đánh giá “có cánh” từ giới chuyên môn quốc tế và sự công nhận của những người cùng ngành, Die my love được kỳ vọng góp mặt tại nhiều hạng mục trong lễ trao giải Oscar sắp tới.

Phim phát hành trên thế giới vào ngày 7/11. Tại Việt Nam, phim được gắn nhãn 18+ và khởi chiếu tại các cụm rạp từ ngày 12/12.